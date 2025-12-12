Как ИП и ООО защитить себя от штрафов в период новогодних проверок

Конец года традиционно становится периодом, когда риск попасть под налоговую проверку заметно возрастает. Это связано с тем, что ФНС и фонды закрывают отчетность, сверяют данные и активно устраняют любые несостыковки, чтобы вступить в новый год без «хвостов».

В декабре–январе часто проходят камеральные проверки по НДС и упрощённой системе налогообложения (УСН), направляются запросы уточнений, проводятся сверки расчетов и усиливается контроль страховых взносов. Такая сезонная налоговая проверка становится привычной практикой для бизнеса всех масштабов.

Повышенное внимание инспекторов получают компании с быстрым ростом оборотов, недавно созданные юрлица, ИП с резкими скачками выручки, а также организации, сменившие налоговый режим. Они чаще становятся объектами, где проводятся плановые налоговые проверки бизнеса. Ошибки в конце года обходятся очень дорого: штрафы, блокировки счетов и приостановка операций. Поэтому готовиться к проверкам необходимо заранее.