ТОП-10 бухгалтерских ошибок за 2025 год: чему научил бизнес уходящий год

2025 год стал переломным не только для компаний, но и для ИП, которым пришлось адаптироваться к росту проверок. Изменения в законодательстве и усиление требований к отчётности сделали ведение бизнеса более сложным, особенно для малого предпринимательства, где ресурсы и бухгалтерская поддержка ограничены.
ФНС усилила контроль, и ИП попали в число наиболее часто проверяемых категорий. Это привело к тому, что каждая ошибка в декларациях или несоответствие в документах сразу привлекало внимание инспекции, увеличивая риски штрафов и доначислений.
На фоне изменений оборотов, кадровых проблем и высокой нагрузки бухгалтерия завершила год в условиях неопределенности. В материале мы разберём 10 ключевых ошибок, реальные последствия и то, что важно учесть в 2026 году, чтобы минимизировать риски и подготовиться к новым требованиям заранее.
Ошибка №1: Неверный расчет выручки для лимитов УСН/ПСН
Неверный расчет выручки для лимитов УСН/ПСН остаётся одной из самых частых проблем у ИП. Предприниматели бывают путают авансы, продажи и оказанные услуги, а момент признания дохода определяется неверно. Особенно часто эту ошибку допускали бизнесмены, которые считали выручку только по кассе, что в итоге приводило к перерасчетам по итогам года.
Многие ИП внезапно переходили на общую систему налогообложения (ОСНО) из-за неправильного учета авансов и доходов. Такая ситуация автоматически создаёт обязанность платить НДС, а также может повлечь штрафы, пени и требования ФНС.
В результате предприниматели сталкивались с перерасчетами по итогам года, неожиданными налоговыми обязательствами и необходимостью исправлять отчетность задним числом. Это сильно осложняло ведение бизнеса.
Чтобы избежать подобных проблем в 2026 году, для ИП в 2026 году контроль выручки становится ключевым, поскольку лимиты будут снижаться. Рекомендуется ежемесячно отслеживать поступления и учитывать новые правила реформы. Правильный подход снижает риски внезапного перехода на ОСНО и помогает вовремя подготовиться к налоговым изменениям.
Ошибка №2: Некорректная работа с НДС
Некорректная работа с НДС также остаётся одной из распространённых проблем. Часто возникают несоответствия в книге покупок и продаж, а также ошибочные вычеты, которые могут привести к начислениям и штрафам. Неправильно оформленные счета-фактуры и потеря документов через ЭДО усугубляют ситуацию.
Ошибки с НДС встречались как у ООО, так и у ИП, особенно при работе через ЭДО. Иногда предприниматели не подписывали электронные документы или отказывались от них, что создавало проблемы при налоговых проверках. Кроме того, это приводило к невозможности подтвердить расходы и вычеты по НДС, а также увеличивало риск штрафов и доначислений со стороны сотрудников налоговой.
Что делать в сложившейся ситуации? Прежде всего, чтобы минимизировать риски, рекомендуется регулярно проводить сверки, автоматизировать учёт и контролировать цепочки документов. Такой подход помогает избежать ошибок с НДС, повысить прозрачность операций и своевременно выявлять несоответствия в учёте.
Ошибка №3: Отсутствие подтверждающих документов по расходам
Отсутствие подтверждающих документов по расходам часто встречалась на упрощённой системе налогообложения (УСН) «доходы минус расходы» и на общей системе налогообложения (ОСНО). Часто расходы списывались, но документы отсутствовали или были оформлены неправильно, что приводило к проблемам с контролирующими органами. У ИП на УСН 15% отсутствие первички стало главной причиной доначислений, особенно когда проверка выявила несоответствия.
В 2025 году ФНС массово снимала такие расходы. Таким образом. Многие предприниматели лишались возможности законно уменьшить налоговую нагрузку.
Чтобы избежать проблем, рекомендуется хранить все документы в электронном архиве, проверять их при поступлении и своевременно исправлять ошибки. Такой подход помогает бизнесу на УСН минимизировать доначисления, поддерживать порядок в учёте и сохранять прозрачность расходов.
Ошибка №4: Ошибки по зарплате и взносам
Ошибки в начислении зарплаты и взносов остаются одной из самых ключевых проблем для малого бизнеса. Даже небольшие неточности могут привести к спорам с ФНС и финансовым потерям.
Неверный расчёт отпускных – частая причина претензий, так как неправильно начисленные выплаты вызывают недовольство персонала и повышают риск штрафов. Ещё одной проблемой является просрочка выплаты заработной платы. Она остаётся особенно опасной: в 2025 году у ИП с сотрудниками выросли штрафы за просрочку выплаты зарплаты, и практические кейсы показывают, что последствия могут быть серьезными.
Ошибки с больничными листами и неточности в учете стажа также создают риски при проверках, а с 2025 года штрафы выросли – реальные кейсы демонстрируют, что недоработки в этих сферах обходятся дорого.
Чтобы избежать проблем, необходимо использовать автоматизированные сервисы расчёта зарплат и проводить регулярный кадровый аудит. Такие меры помогают вовремя обнаруживать ошибки, корректировать стаж, больничные и отпускные, снижая вероятность штрафов. Своевременное внимание к начислениям и прозрачная отчётность упрощают работу с персоналом и контролирующими органами, а также защищают компанию от финансовых потерь.
Ошибка №5: Несвоевременная сдача отчетности
Ещё одной ошибкой является несвоевременная сдача отчетности. Причины обычно связаны с нехваткой кадров, высокой нагрузкой и забытыми отчетами, когда даже простые формы теряются в ежедневной рутине.
Частые ошибки касаются 6-НДФЛ, РСВ и деклараций по УСН. Многие ИП забывали обновить регламенты и пропускали сроки сдачи РСВ, что приводило к штрафам и предупреждениям от контролирующих органов.
Для ИП просрочка отчётности приводила к блокировке счёта буквально за 1–2 дня. Поэтому своевременная подача документов критически важна.
Чтобы снизить риски, нужно использовать уведомления о сроках и автоматическую проверку статусов отправки отчётов. Такие меры помогают вовремя выявлять забытые формы и корректировать ошибки, предотвращая штрафы и финансовые потери. Своевременная сдача отчетности защищает бизнес и облегчает взаимодействие с контролирующими органами.
Ошибка №6: Неверная проверка контрагентов и риск «проблемных» сделок
Неверная проверка контрагентов и риск «проблемных» сделок остаются серьезной угрозой для бизнеса. Подписание договора с недобросовестным поставщиком может привести к тому, что ФНС снижает расходы и вычеты, что сразу отразится на финансовых результатах компании.
Увеличилось число проверок цепочек поставок при работе с новыми или малоизвестными подрядчиками. Особенно рисковали ИП, которые работали с малоизвестными подрядчиками без проверки, ведь ошибки в выборе контрагента могут обернуться штрафами и потерей вычетов.
Чтобы свести к минимуму подобные риски, рекомендуется тщательно проверять контрагентов с помощью ФНС, СПАРК, Федресурс, а также анализировать ЭДО-истории и отзывы других участников рынка. Системный подход к проверке партнеров помогает предотвратить «проблемные» сделки, сохранить вычеты и снизить вероятность проверок, обеспечивая надёжность бизнеса и финансовую безопасность.
Ошибка №7: Запоздалый переход на онлайн-кассы/неполная кассовая дисциплина
Запоздалый переход на онлайн-кассы и несоблюдение кассовой дисциплины чаще становится источником штрафов для предпринимателей. Когда касса не закрыта или отсутствуют Z-отчёты, проверяющие быстро выявляют нарушения. Часто именно ИП получали штрафы за незакрытые смены и отсутствие Z-отчётов, даже если ошибки были умышленными.
Операции без пробития чеков могут привести к серьезным последствиям. Для ИП с онлайн-кассами ошибки кассовой дисциплины стали ключевыми в 2025: инспекции участились, а суммы штрафов выросли. Любая неточность в учете или неполная смена сразу отражается на проверках и финансовых результатах.
Чтобы исключить риски, важно проводить регулярную ревизию кассы, проверять закрытие всех смен и обучать сотрудников правильной работе с оборудованием. Системный контроль за кассовыми операциями помогает избежать штрафов, сохраняет прозрачность учета и защищает бизнес от конфликтов с контролирующими органами.
Ошибка №8: Неправильная классификация доходов и расходов
Неправильная классификация доходов и расходов – одна из тех ловушек, в которые часто попадают предприниматели. Иногда расходы записывают в неверную категорию, авансы учитывают некорректно, а доходы путают между кассовыми поступлениями и отгрузками. Такие промахи оборачиваются начислениями и штрафами. На практике многие ИП путали авансы и доходы по отгрузке – из-за этого возникали доначисления, и с каждой проверкой становилось ясно, что мелкая ошибка на бумаге способна дорого обойтись.
Особенно уязвимы предприниматели на упрощенной системе налогообложения: у ИП на УСН 15% неправильная классификация расходов стала топ-причиной налоговых рисков. Инспекции быстро находят несоответствия, а исправления занимают время и создают лишние финансовые нагрузки.
Однако выход есть. Прежде всего, стандартизируйте учёт, введите единую политику для всех категорий доходов и расходов и регулярно проверяйте, как отражаются авансы и кассовые операции. Такой подход не только защищает от штрафов, но и облегчает планирование бюджета, делает отчётность прозрачной и помогает бизнесу спокойно развиваться, без сюрпризов от налоговой.
Ошибка №9: Некорректный кадровый учет
Некорректный кадровый учет – скрытая, но очень опасная проблема для бизнеса. Часто ошибки появляются в трудовых договорах, отсутствии приказов или неверно указанных ставках сотрудников. Даже небольшие недочеты могут привлечь внимание контролирующих органов. ИП с сотрудниками часто допускали ошибки в ТД и кадровых приказах, что в итоге оборачивалось штрафами и дополнительными проверками.
В 2025 году ФНС и трудовая инспекция усилили контроль, и компании, где кадровый учёт вёлся формально или устаревшими методами, оказались в зоне риска. Проблемы с ТД, приказами и ставками сотрудников становятся причиной претензий и штрафов, которые легко избежать при правильной организации.
Чтобы минимизировать риски, рекомендуется проводить внутренний аудит кадровой документации и регулярно актуализировать локальные нормативные акты. Такой подход позволяет выявлять несоответствия до проверок, корректировать ошибки и поддерживать прозрачность кадрового учёта. Это не только защищает бизнес от штрафов, но и создает порядок, повышая дисциплину и доверие сотрудников.
Ошибка №10: Отсутствие подготовки к налоговой реформе 2026
Отсутствие подготовки к налоговой реформе 2026 может обернуться серьезными проблемами для бизнеса. Многие компании не рассчитали выручку заранее, не подали заявление о смене режима и не оценили, как новая ставка НДС повлияет на их финансовые потоки. Часть ИП не рассчитала обороты за 2025 год и не подала заявление о смене режима, что создает риски уже в начале нового года.
Кроме того, некоторые предприниматели проигнорировали отмену льгот и снижение лимитов, что способно неожиданно увеличить налоговую нагрузку. Для ИП особенно важно понять новые лимиты 2026–2028 годов, чтобы корректно спланировать доходы и выбрать оптимальный налоговый режим.
Чтобы подготовиться к налоговой реформе 2026, нужно уже сейчас считать обороты за 2025 год, оценивать будущие лимиты, планировать переход на УСН или ОСНО и прогнозировать влияние повышения ставки НДС. Такой системный подход позволит минимизировать риски доначислений и штрафов, сделать отчётность прозрачной и обеспечить плавный переход на новые правила.
В 2026 реформа затронет ИП сильнее, чем ожидают – НДС, лимиты, отчётность. Поэтому своевременная подготовка становится ключевым элементом финансовой безопасности.
Чему 2025 год научил бизнес: выводы
2025 год стал для бизнеса годом резкого отрезвления. Многим предпринимателям пришлось убедиться: откладывать отчётность «на последний день» больше не работает – штрафы и блокировки стали приходить почти мгновенно. Ещё один урок года – вести учет вручную опасно. Без автоматизации легко пропустить лимиты, сроки, обновления и влететь на доначисления.
Игнорировать реформу 2026 тоже нельзя: ее последствия будут ощущаться сразу, без переходного периода. Поэтому главный вывод прост – чем раньше компания проводит аудит и настраивает автоматизацию бухгалтерии, тем меньше рисков, сюрпризов и финансовых потерь её ждёт впереди.
Как КУБ2Б помогает избежать этих ошибок
КУБ2Б помогает предпринимателям избежать типичных ошибок, которые в 2025 году стали особенно болезненными. Сервис берёт на себя автоматизацию отчетности, поэтому закрытие периодов перестаёт зависеть от человеческого фактора. Одновременно ведется контроль взносов, НДС и лимитов УСН или ПСН – предприниматель видит риски заранее и может спокойно планировать работу.
Особое внимание уделяется первичке и кадровым документам: специалисты сверяют данные, проверяют корректность договоров и приказов, чтобы исключить скрытые нарушения. Дополнительно проводится ежемесячный аудит рисков – это помогает вовремя заметить несоответствия и устранить их до проверки.
За каждым бизнесом закрепляется личный менеджер, который быстро решает задачи и подсказывает, на что обратить внимание. Такой подход делает учёт понятным, прозрачным и защищает от ненужных проблем.
Заключение
2025-й стал для бизнеса жёстким напоминанием о том, что ошибки в учёте и отчётности обходятся слишком дорого. 2025 год показал: ИП должны готовиться к реформе заранее, иначе риски вырастут вдвое, и этот вывод нельзя недооценивать. В 2026 году правила станут ещё строже, а требования – жестче.
Чтобы пройти реформу без штрафов и неприятных сюрпризов, важно заранее пересматривать процессы, обновлять учёт и внимательно отслеживать изменения законодательства. Подготовка сейчас – это спокойная работа завтра.
