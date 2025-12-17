ТОП-10 бухгалтерских ошибок за 2025 год: чему научил бизнес уходящий год

2025 год стал переломным не только для компаний, но и для ИП, которым пришлось адаптироваться к росту проверок. Изменения в законодательстве и усиление требований к отчётности сделали ведение бизнеса более сложным, особенно для малого предпринимательства, где ресурсы и бухгалтерская поддержка ограничены.

ФНС усилила контроль, и ИП попали в число наиболее часто проверяемых категорий. Это привело к тому, что каждая ошибка в декларациях или несоответствие в документах сразу привлекало внимание инспекции, увеличивая риски штрафов и доначислений.

На фоне изменений оборотов, кадровых проблем и высокой нагрузки бухгалтерия завершила год в условиях неопределенности. В материале мы разберём 10 ключевых ошибок, реальные последствия и то, что важно учесть в 2026 году, чтобы минимизировать риски и подготовиться к новым требованиям заранее.