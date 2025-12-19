Как подводить итоги года

Подведение итогов года – это не формальность, а основа для планирования 2026-го. Именно на этом этапе становится понятно, какие процессы работали стабильно, где появились сбои и какие решения нужно принять. В конце года даже небольшие ошибки бухгалтера могут привести к требованиям и штрафам, поэтому закрывать период «как получится» становится всё опаснее.

После налоговой реформы, годовые итоги превратятся в обязательный элемент выживания бизнеса. ФНС усилила автоматические проверки: сверяет доходы, взносы, контрагентов и даже кассовую дисциплину. В 2026 году, на фоне реформы, любые ошибки бухгалтера будут отслеживаться автоматически, что делает точное закрытие года критически важным.

Год закрывают не ради галочки, а это инструмент управления, который помогает видеть реальную финансовую картину и снижать риски штрафов. В этот момент бизнес получает честный ответ: куда он движется и что нужно изменить, чтобы уверенно войти в следующий год.