Бухгалтерия продавца на маркетплейсах в 2026 году

2026 год обещает стать переломным для продавцов маркетплейсов. Онлайн-торговля развивается стремительно, но налоговая реформа изменила подход к контролю. Сокращение лимитов УСН и ПСН, усиление проверок и цифровая аналитика с 1 января станут новой реальностью. В 2026 году налоги маркетплейсов станут одной из главных точек контроля ФНС, и предприниматели, которые не приведут учёт в порядок, рискуют попасть под автоматические доначисления.
Комиссии маркетплейсов, логистика и возвраты напрямую влияют на выручку и попадание в лимиты. Поэтому важно понимать, почему изменения в учёте напрямую повлияют на налоги маркетплейсов. Это поможет корректно рассчитывать доходы и расходы. Материал посвящён разбору учёта и налогов, ключевых ошибок и рекомендаций, которые облегчат подготовку к новым требованиям и помогут без рисков перейти в 2026 год.
Как налоговая реформа 2026 меняет правила для продавцов маркетплейсов
В 2026 году налоговые изменения серьёзно затрагивают продавцов маркетплейсов. Одно из ключевых нововведений – рост ставки НДС до 22%, который отражается на каждой операции. Рост НДС изменит расчёт того, как начисляются налоги маркетплейсов, поэтому предпринимателям нужно заранее пересчитать стоимость товаров и учесть влияние на маржу.
Кроме того, снижается порог выручки для УСН: 20 млн в 2026, 15 млн в 2027 и 10 млн в 2028. Для ПСН лимит сохраняется, но тоже на уровне 20 млн. Снижение лимитов приведёт к тому, что налоги маркетплейсов вырастут даже у малых продавцов, если они не скорректируют учёт и расходы.
Налоговая теперь учитывает всю сумму продаж на онлайн-площадке, а не только выплаты на расчётный счёт. Более того, ФНС начнёт автоматически отслеживать обороты и налоги маркетплейсов по данным маркетплейсов. Если продавец превышает лимиты, система автоматически уведомляет о необходимости перехода на общую систему налогообложения (ОСНО) и уплаты НДС. Это значит, что подготовка к реформе становится критически важной для контроля расходов, корректного расчёта налогов и избегания штрафов.
Учёт выручки на маркетплейсах: что изменится в 2026 году
В 2026-м учёт выручки на маркетплейсах становится важным моментом для правильного расчёта налогов. Главное отличие: теперь выручка учитывается как общая сумма продаж, а не как выплаты за минусом комиссии. Это значит, что ошибки в подсчётах могут повлиять на налоговые обязательства. Неправильный расчёт выручки напрямую искажает налоги маркетплейсов, создавая риски доначислений и штрафов.
Особое внимание нужно уделить возвратам и отменам заказов. Возвраты и отмены необходимо учитывать правильно, иначе налоги маркетплейсов будут рассчитаны неверно.
Аналогично следует разобраться с комиссией площадки: для налогового учёта важно понимать, является ли она расходом или удержанием. Комиссия маркетплейса – один из частых источников ошибок, влияющих на налоги маркетплейсов, и её неправильный учёт часто становится причиной переплат.
Системы ФНС теперь получают данные напрямую через ОФД, ЭДО и МП-API, что делает прозрачным каждый оборот. Пример расчёта выручки под новые лимиты упрощённой системы налогообложения (УСН) и патентной системы налогообложения (ПСН) показывает, как важно вести точный учёт всех операций, чтобы спокойно работать в 2026 году.
Как маркетплейсам влияет рост НДС и новые лимиты
Рост налоговой нагрузки за счёт НДС 22% и ограничение лимитов по упрощённой системе налогообложения (УСН) и патентной системе налогообложения (ПСН) вынуждают продавцов маркетплейсов менять подход к учёту. Цены и маржинальность начинают пересчитываться: увеличиваются затраты на закупку, импорт и перепродажу товаров, а налоговая нагрузка становится более чувствительной к колебаниям оборотов. Повышение НДС до 22% увеличивает налоги маркетплейсов для продавцов-импортёров, и те, кто не успел скорректировать учёт, могут столкнуться с переплатами.
Для компаний при отсутствии стабильных оборотов это особенно опасно: нестабильные обороты приводят к скачкам, из-за которых налоги маркетплейсов могут резко вырасти. Кроме того, переход на общую систему налогообложения (ОСНО) влечёт за собой обязательство выставлять и принимать счета-фактуры, что усложняет документооборот и требует точного контроля всех операций. Понимание изменений позволяет предпринимателям заранее планировать цены и налоги, избегая неприятных сюрпризов в 2026 году.
Бухгалтерский учёт продавца маркетплейсов: что обязательно проверять в 2026 году
В 2026 году продавцам онлайн-площадок придётся пересмотреть весь бухгалтерский контур: требования ФНС ужесточаются, а любые расхождения между документами и данными площадки будут заметны сразу. Начинать нужно с приёмки товара – ТОРГ-12, УПД, договоры поставки, а также документы складских операторов. Даже мелкие ошибки здесь становятся критичными: неточности в первичных документах приводят к доначислениям, влияющим на налоги маркетплейсов.
Следующий обязательный этап – учёт остатков на фулфилмент-складах. ВБ, Озон, Яндекс Маркет формируют свои отчёты, и бухгалтер должен сверять данные по продажам, комиссиям, логистике и хранению. Нередко цифры маркетплейса и собственный учёт не совпадают из-за возвратов, корректировок или технических изменений API. Поэтому сверки с онлайн-платформой – ключевой инструмент, чтобы корректно считать налоги маркетплейсов и не попасть под автоматические доначисления.
Ошибки 2025 года в 2026 уже не спишешь на недосмотр – контроль ФНС будет моментальным, а любые несостыковки в отчётах станут основанием для проверок. Такой подход требует дисциплины и регулярной проверки всех данных, чтобы не потерять прибыль из-за формальных недочётов.
УСН для продавцов маркетплейсов в 2026 году: что поменяется
В 2026 году продавцам онлайн-площадок придётся особенно внимательно выбирать режим налогообложения: упрощённая система налогообложения (УСН) уже не такая «тихая гавань», как раньше. Она будет выгоднее патентной системы налогообложения (ПСН) и налога на профессиональный доход (НПД), когда бизнес растёт стабильно и нет резких колебаний по заказам. Но ключевым становится корректный расчёт оборота – при УСН важно правильно считать оборот, иначе налоги маркетплейсов будут рассчитаны с ошибками.
Лимиты доходов снижаются, и многие продавцы неожиданно увидят, что онлайн-платформы фактически увеличивают их выручку. Причина проста: в учёт попадает вся сумма продажи, а не выплаты за минусом комиссии. Поэтому раздутая выручка площадками влияет на лимиты и увеличивает налоги маркетплейсов, а сезонные всплески могут легко отправить бизнес на ОСНО.
Разница между УСН 6% и 15% в 2026 году станет ощутимее. На практике продавцы с высокой маржинальностью чаще выбирают 6%, а те, кто тратится на логистику, хранение и продвижение, нередко выгоднее чувствуют себя на «доходы минус расходы». Но в обоих случаях контроль за оборотом – обязательное условие, чтобы не перейти на НДС в самый неожиданный момент.
ПСН и маркетплейсы: можно ли применять в 2026 году
В 2026 году патентная система налогообложения (ПСН) для продавцов на платформе электронной коммерции формально остаётся, но пользоваться им станет заметно сложнее. Лимит в 20 млн руб. оборота выглядит приемлемым только на бумаге, тогда как на практике маркетплейсы считают доход по всем продажам, включая возвраты и отмены. Поэтому даже небольшие продавцы рискуют выйти за пределы патента, причём неожиданно – прирост заказов во время распродаж способен «перебросить» предпринимателя за лимит за пару недель.
Если это случится, при превышении лимита ПСН налоги маркетплейсов автоматически вырастут из-за перехода на общую систему налогообложения (ОСНО). В этом случае придётся начислять НДС, подавать декларации и вести куда более сложный учёт. На примере продавца одежды на Wildberries видно, как меняется картина: патент в 2025 году был выгоден при стабильных оборотах, но в 2026 стоимость растёт, а риск слёта увеличивается. Поэтому ПСН остаётся рабочим инструментом, но только для тех, кто способен точно контролировать выручку каждый месяц.
НПД в 2026 году: когда самозанятым выгодно продавать на маркетплейсах
Налог на профессиональный доход в 2026 году остаётся самым простым режимом для продавцов маркетплейсов, но подходит он далеко не всем. Самозанятый не может привлекать сотрудников, а лимит в 2,4 млн быстро заканчивается даже у новичков: интернет-площадки считают оборот по всем продажам, поэтому выйти за пределы можно уже после пары удачных акций. Особенно заметны эти ограничения для тех, кто работает с хендмейдом или услугами – там доходы часто «скачут», и важно фиксировать каждое поступление.
При этом для самозанятых неверный учёт поступлений может увеличить налоги маркетплейсов, поскольку платформа передаёт данные напрямую, а корректировать их задним числом проблематично. Простой пример: с выручки 200 000 руб. налог составит 4–6%, но при резком росте оборотов придётся не только платить больше, но и думать о переходе на другой режим. Поэтому НПД выгоден, если продажи стабильны и укладываются в лимит без риска превышения.
Какие ошибки продавцов маркетплейсов будут дорого стоить в 2026 году
В 2026 году продавцам электронной коммерции придётся уделять больше внимания учёту. ФНС получит расширенный доступ к данным площадок и будет сопоставлять обороты автоматически.
Наибольшие проблемы возникают там, где смешиваются комиссии, логистика, бонусы и удержания. Если неправильно распределить эти суммы между расходами и удержаниями, легко получить искажение финансового результата, ведь частая ошибка – путаница в комиссиях, что искажает налоги маркетплейсов.
Ошибки в работе со складами не менее чувствительны. Пересортица между ФБО-локациями, возвраты без корректного оформления или пропущенные акты списания создают разрыв в инвентаризации.
При этом расходы подтверждаются документами от маркетплейса, и если продавец не выгрузил их вовремя или хранит не полный пакет, отсутствие актов от площадки приводит к тому, что налоги маркетплейсов рассчитываются неправильно. В итоге даже единичная неточность в отчётах или первичке может привести к доначислениям.
Что нужно сделать продавцу маркетплейсов до 31 декабря 2025 года
До конца 2025 года продавцам на интернет-площадках важно не тянуть с подготовкой: чем раньше вы наведёте порядок в цифрах и документах, тем спокойнее пройдёте переходный период. Помните, что рассчитать выручку за год заранее – единственный способ избежать переплат по налогам маркетплейсов, поэтому начинать стоит именно с анализа финансовых показателей. Это поможет понять, укладываетесь ли вы в лимит и какие действия необходимы дальше.
Перед финальным закрытием года необходимо выполнить следующие задачи:
● Оценить прогнозную выручку и сверить её с лимитом 20 млн.
● Проверить действующий режим налогообложения и при превышении лимита подать заявление до 31 декабря.
● Провести сверку данных со всеми площадками.
● Проанализировать остатки товаров на складах.
● Пересмотреть условия договоров, цены и маржинальность с учётом НДС 22%.
Такой подход позволит не только избежать неприятных сюрпризов, но и уверенно спланировать стратегию на следующий год.
Полный и частичный аутсорсинг бухгалтерии от КУБ2Б
С 2017 года мы оказали услуги более 1000 компаниям по всей России:
Персональный руководитель проекта — всегда на связи (чат, звонки, видео-встречи), в курсе всех деталей вашего бизнеса и несет ответственность за результат.
Личный кабинет — хранит все важное с доступом 24/7, личный кабинет и мобильное приложение.
Вернем деньги если не понравится.
Нас готовы рекомендовать 88% клиентов.
Чек-лист продавца маркетплейсов на 2026 год
Начало 2026 года – отличный момент обновить рабочие процессы и убедиться, что финансовая часть не даст сбоев. Продавцам электронной коммерции нужно заранее адаптироваться к налоговой реформе и проверить, насколько корректно работают инструменты учёта. Помните, что ежемесячный контроль оборотов – основа точного расчёта налогов маркетплейсов, поэтому этот пункт нельзя откладывать.
Чек-лист на 2026 год:
● Проверить действующий налоговый режим и актуальность условий.
● Настроить автоматизацию и прозрачный учёт операций.
● Пересчитать налоги с учётом новой системы.
● Провести профилактику ошибок с документацией, комиссиях и возвратах.
● Контролировать обороты каждый месяц, чтобы избегать расхождений.
Этот короткий список поможет войти в новый год без лишних рисков и держать финансовую часть под полным контролем.
Как КУБ2Б помогает продавцам маркетплейсов
Для продавцов маркетплейсов важно держать под контролем финансы и документы. КУБ2Б упрощает рутинные процессы, снижает риск ошибок и делает работу с маркетплейсами более прозрачной. Автоматизация сверок помогает быстро выявлять расхождения и экономит время на проверках.
Основные направления работы:
● Контроль лимитов и налоговой нагрузки, чтобы не выйти за рамки.
● Подготовка отчётности в актуальном формате.
● Проверка первичных документов и остатков на складах.
● Финансовый контроль и взаимодействие с персональным менеджером.
Такой подход помогает планировать продажи и расходы точнее, упрощает учёт и снижает вероятность ошибок в повседневной работе.
Заключение
2026 год обещает быть непростым для селлеров: налоговая реформа приведёт к увеличению требований к учёту и контролю. Ошибки в документах или неверный выбор режима налогообложения могут обернуться серьёзными потерями, поэтому подготовка должна начинаться заранее. Важно не откладывать проверку сверок, анализ остатков на складах и пересмотр условий договоров. Продуманное планирование поможет избежать ошибок, держать финансы под контролем и уверенно пройти переходный период, делая работу с маркетплейсами более прозрачной и безопасной.
