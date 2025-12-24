Бухгалтерия продавца на маркетплейсах в 2026 году

Как налоговая реформа 2026 меняет правила для продавцов маркетплейсов

В 2026 году налоговые изменения серьёзно затрагивают продавцов маркетплейсов. Одно из ключевых нововведений – рост ставки НДС до 22%, который отражается на каждой операции. Рост НДС изменит расчёт того, как начисляются налоги маркетплейсов, поэтому предпринимателям нужно заранее пересчитать стоимость товаров и учесть влияние на маржу.

Кроме того, снижается порог выручки для УСН: 20 млн в 2026, 15 млн в 2027 и 10 млн в 2028. Для ПСН лимит сохраняется, но тоже на уровне 20 млн. Снижение лимитов приведёт к тому, что налоги маркетплейсов вырастут даже у малых продавцов, если они не скорректируют учёт и расходы.

Налоговая теперь учитывает всю сумму продаж на онлайн-площадке, а не только выплаты на расчётный счёт. Более того, ФНС начнёт автоматически отслеживать обороты и налоги маркетплейсов по данным маркетплейсов. Если продавец превышает лимиты, система автоматически уведомляет о необходимости перехода на общую систему налогообложения (ОСНО) и уплаты НДС. Это значит, что подготовка к реформе становится критически важной для контроля расходов, корректного расчёта налогов и избегания штрафов.