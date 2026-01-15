Новости бухгалтерского и налогового учета за период с 1 по 14 января 2026 года

В начале 2026 года вступили в силу и были разъяснены сразу несколько важных изменений в бухгалтерском и налоговом учёте. Они касаются форм документов по НДС, работы банков с ФНС, переводов между физическими лицами, УСН с НДС и единого налогового счёта.
ФНС рекомендовала новые формы счёта-фактуры и книг НДС с 1 января 2026 года
С 1 января 2026 года ФНС рекомендовала применять обновлённые формы:
Форма счёта-фактуры
В счёт-фактуру добавлена строка 5б.
Её заполняет продавец при реализации с 1 января 2026 года товаров (работ, услуг), имущественных прав в счёт ранее полученных оплат или иных платежей.
Форма книги покупок
Книгу покупок дополнили графой 7а.
Её заполняет продавец, который применил вычеты НДС, ранее исчисленные с оплат или иных платежей в счёт предстоящих поставок.
В графе указывают:
порядковый номер;
дату счёта-фактуры, выставленного при отгрузке товаров (работ, услуг), имущественных прав в счёт ранее полученной оплаты или иных платежей.
Форма книги продаж
В книге продаж появилась графа 11а.
Её также заполняет продавец в части товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных в счёт ранее полученной оплаты или иных платежей.
В графе указывают данные из новой строки 5б счёта-фактуры.
ФНС отдельно обратила внимание:
в графы 14 и 17 книги продаж вносят ставку НДС 22%;
в графы 14а и 17а — 20% или 18%.
ЦБ РФ обновил правила передачи банками сообщений в ФНС
Центробанк РФ обновил порядок передачи в налоговые органы сообщений:
об открытии счёта;
о закрытии счёта, вклада (депозита);
об изменении реквизитов.
Теперь банк передаёт такие сообщения в ФНС через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
После этого информация доставляется в налоговый орган по месту нахождения банка.
ФНС не позднее 1 рабочего дня, следующего за днём получения документов, направляет банку через СМЭВ уведомление:
о принятии сообщения;
либо о его непринятии.
Если сообщение не принято, банк обязан устранить причины отказа и повторно направить сведения.
Банки стали блокировать крупные переводы между родственниками
Банки усилили контроль за переводами между физическими лицами.
Теперь кредитные организации могут:
приостановить перевод;
запросить пояснения,
если человек пытается перечислить более 200 000 рублей другому физическому лицу, включая близких родственников.
Вопросы также возможны, если человек переводит свыше 200 000 рублей самому себе на карту другого банка.
УСН и НДС: с 2026 года ставки можно менять
С 2026 года упрощёнцы, которые впервые стали плательщиками НДС, получили новое право.
Они могут:
отказаться от выбранной пониженной ставки НДС;
перейти на общую ставку,
без ожидания трёх лет.
В 2025 году такого права на УСН не было: если компания выбирала пониженную ставку, она сохранялась за организацией на три года.
С 2026 года ставки можно менять.
Новые бланки заявлений о зачёте и возврате положительного сальдо ЕНС
С 15 января 2026 года действуют обновлённые формы заявлений:
о возврате положительного сальдо ЕНС;
о зачёте положительного сальдо ЕНС.
Основание — приказ ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133 в редакции от 07.10.2025.
Также введено новое заявление о возврате излишне уплаченных налогов и взносов, которые не входят в совокупную обязанность.
Поправки в заявлении о возврате
В раздел «Сведения о счёте» добавлено поле «Номер платёжной карты».
В раздел «Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем» добавлено поле «Номер записи в ЕРН».
При заполнении этого поля паспортные данные можно не указывать.
Поправки в заявлении о зачёте
В перечень документов — оснований для зачёта добавлено налоговое уведомление с кодом 07.
В раздел «В счёт исполнения обязанности другого лица по уплате налогов, сборов, страховых взносов» включено поле «КПП».
Ранее требовалось указывать только ИНН.
Кроме того, с 1 января 2026 года изменились правила работы с единым налоговым счётом.
Теперь переплату по НДФЛ и страховым взносам можно:
вернуть;
или зачесть в счёт других налогов.
