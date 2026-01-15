Новости бухгалтерского и налогового учета за период с 1 по 14 января 2026 года

ФНС рекомендовала новые формы счёта-фактуры и книг НДС с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года ФНС рекомендовала применять обновлённые формы:

Форма счёта-фактуры

В счёт-фактуру добавлена строка 5б.

Её заполняет продавец при реализации с 1 января 2026 года товаров (работ, услуг), имущественных прав в счёт ранее полученных оплат или иных платежей.

Форма книги покупок

Книгу покупок дополнили графой 7а.

Её заполняет продавец, который применил вычеты НДС, ранее исчисленные с оплат или иных платежей в счёт предстоящих поставок.

В графе указывают:

порядковый номер;

дату счёта-фактуры, выставленного при отгрузке товаров (работ, услуг), имущественных прав в счёт ранее полученной оплаты или иных платежей.

Форма книги продаж

В книге продаж появилась графа 11а.

Её также заполняет продавец в части товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных в счёт ранее полученной оплаты или иных платежей.

В графе указывают данные из новой строки 5б счёта-фактуры.

ФНС отдельно обратила внимание:

в графы 14 и 17 книги продаж вносят ставку НДС 22%;

в графы 14а и 17а — 20% или 18%.