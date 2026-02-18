ОК Учет НДС в 1С 8.3 моб
Как отражаются доходы и расходы при взаимозачете на УСН

Взаимозачет кажется удобным и логичным решением для бизнеса на упрощенке. Формально деньги не перечисляются, обязательства закрываются «на бумаге», и все выглядит аккуратно. Но именно взаимозачет на УСН нередко становится точкой внимания налоговой. Причина — расхождение между бытовой логикой предпринимателей и правилами налогообложения.

Взаимозачёт кажется удобным и логичным решением для бизнеса на упрощёнке. Формально деньги не перечисляются, обязательства закрываются «на бумаге», и всё выглядит аккуратно. Но именно взаимозачёт на УСН нередко становится точкой внимания налоговой.

Причина — расхождение между бытовой логикой предпринимателей и правилами налогообложения.

ИП часто используют взаимозачёт, потому что он экономит время и снижает кассовые разрывы. Когда вы одновременно должны контрагенту, а он — вам, проще зачесть суммы и не гонять деньги по счетам. В реальной работе это кажется нормальной и безопасной практикой.

Проблемы начинаются из-за того, что на УСН доход считается не только по факту поступления денег. Налоговая смотрит шире: если обязательство прекращено, значит, доход получен.

Отсюда и риски взаимозачёта на УСН — инспекция может доначислить налог там, где предприниматель его не ожидал.

Распространённая ошибка — ощущение «денег не было, значит, и налога нет». На практике такой подход приводит к доначислениям, пеням и спорам. Ошибки при взаимозачёте могут обернуться проверками, потерей времени и лишними расходами.

Что такое взаимозачёт простыми словами

Взаимозачёт — это способ рассчитаться без перевода денег, когда стороны одновременно должны друг другу.

Простой пример:
вы сделали сайт клиенту за 50 000 руб., а он сдал вам офис за ту же сумму. Вместо двух платежей вы договариваетесь, что долги закрыты, и никто никому не платит.

Чем отличается от обычной оплаты

При стандартной схеме всё прозрачно:
деньги поступили на счёт — доход получен.

При взаимозачёте:

  • деньги фактически не перечисляются;

  • стороны оформляют соглашение о зачёте;

  • долги закрываются документально.

У ИП возникает ощущение, что ничего «финансового» не произошло.

Но для налоговой важен результат: обязательства прекращены — расчёт состоялся.

Когда применяется взаимозачёт на УСН

Взаимозачёт возможен при наличии встречных обязательств.

Чаще всего это:

  • поставки товаров;

  • оказание услуг;

  • аренда помещений;

  • подрядные работы.

Пример:
ИП поставляет продукцию контрагенту и одновременно арендует у него склад — долги можно закрыть без реальных платежей.

С точки зрения бизнеса это удобно:

  • экономится время;

  • снижается нагрузка на счёт;

  • уменьшаются кассовые разрывы.

Но налоговая оценивает не форму, а суть операции. Если обязательства прекращены — доход считается полученным.

Как отражаются доходы при взаимозачёте на УСН

Главный вопрос предпринимателя:
почему появляется налог, если денег не было?

Ответ простой: для УСН важен факт получения экономической выгоды, а не перевод средств.

Доход признаётся в момент:

  • подписания соглашения о зачёте;

  • документального закрытия обязательств.

Не имеет значения, когда была отгрузка или оказание услуги. Ключевой момент — долг прекращён.

Типовая ошибка

Логика «пришло на счёт — есть доход, не пришло — нет» при взаимозачёте не работает.

Пример:
ИП оказал услуги на 100 000 руб.
Одновременно он должен этому же контрагенту 100 000 руб. за аренду.
Подписано соглашение о зачёте.

Денег никто не переводил.
Но для налоговой доход 100 000 руб. уже возник.

Как учитывать расходы при взаимозачёте

С расходами ситуация сложнее.

Доход возникает автоматически при закрытии обязательств.
Расход — только при выполнении условий.

Для признания расхода нужны:

  • фактически оказанные услуги или полученные товары;

  • корректно оформленные первичные документы.

Если документов нет или услуга ещё не оказана — расход не принимается.

Типичный пример

ИП оказал услуги на 80 000 руб.
Эта сумма зачтена в счёт будущей аренды.

Доход признаётся сразу.
А расход по аренде — нет, потому что услуга ещё не оказана.

В результате налоговая база увеличивается.

Взаимозачёт на УСН 6% и 15%: в чём разница

Последствия зависят от режима налогообложения.

УСН 6% («Доходы»)

  • Налог считается только с дохода.

  • Расходы значения не имеют.

  • Доход возникает при закрытии обязательств.

Для многих ИП неожиданность в том, что ориентир идёт не на счёт, а на факт расчёта.

УСН 15% («Доходы минус расходы»)

  • Важно признать и доход, и расход.

  • Если расход не подтверждён, налоговая база увеличивается.

  • Взаимозачёт может оказаться финансово невыгодным.

Главная ошибка — считать доход и расход симметричными.
На практике доход возникает сразу, а расход — только при соблюдении условий.

Примеры из практики

Пример 1.
ИП на УСН 6% закрыл долг взаимозачётом и не показал доход.
Результат — доначисление налога и пени.

Пример 2.
ИП на УСН 15% включил в расходы аренду, которая ещё не была оказана.
ФНС сняла расход.

Пример 3.
Предприниматель не смог быстро подтвердить расчёты и основания взаимозачёта.
Инспекция направила требование о пояснениях.

Общая причина — ориентация только на движение денег и слабое документальное оформление.

Где ошибаются чаще всего

Самые распространённые ошибки:

  • доход не отражается при закрытии обязательств;

  • отсутствуют акты и соглашение о зачёте;

  • операции отражаются не в том периоде;

  • не учитываются особенности выбранного режима УСН.

Взаимозачёт часто воспринимается как формальность, но для налоговой это полноценная операция.

Налоговые риски

Основные последствия ошибок:

  • доначисление налога;

  • пени за просрочку;

  • штраф за занижение налога;

  • камеральная проверка;

  • требования о пояснениях.

Причина повышенного внимания проста: взаимозачёт сложно проверить автоматически, поэтому такие операции инспекция анализирует вручную.

Почему бухгалтер снижает риски

Предприниматель смотрит на взаимозачёт с бытовой точки зрения:
денег не было — значит, всё спокойно.

Налоговая логика другая.

Бухгалтер:

  • проверяет момент признания дохода;

  • оценивает условия признания расхода;

  • контролирует оформление документов;

  • учитывает особенности режима налогообложения.

Такой контроль снижает риск доначислений и споров.

Заключение

Взаимозачёт — законный способ расчётов.
Но он требует такого же внимания, как и обычные платежи.

Ключевые моменты:

  • правильно определить дату признания дохода;

  • подтвердить расход документами;

  • учитывать особенности выбранного режима УСН.

Большинство проблем возникает не из-за сложности правил, а из-за их игнорирования.

Внимательность на этапе расчётов помогает избежать доначислений, споров и лишних расходов.

Дата публикации: 18.02.2026, 07:10

