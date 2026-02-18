Как отражаются доходы и расходы при взаимозачете на УСН

Взаимозачёт кажется удобным и логичным решением для бизнеса на упрощёнке. Формально деньги не перечисляются, обязательства закрываются «на бумаге», и всё выглядит аккуратно. Но именно взаимозачёт на УСН нередко становится точкой внимания налоговой.

Причина — расхождение между бытовой логикой предпринимателей и правилами налогообложения.

ИП часто используют взаимозачёт, потому что он экономит время и снижает кассовые разрывы. Когда вы одновременно должны контрагенту, а он — вам, проще зачесть суммы и не гонять деньги по счетам. В реальной работе это кажется нормальной и безопасной практикой.

Проблемы начинаются из-за того, что на УСН доход считается не только по факту поступления денег. Налоговая смотрит шире: если обязательство прекращено, значит, доход получен.

Отсюда и риски взаимозачёта на УСН — инспекция может доначислить налог там, где предприниматель его не ожидал.

Распространённая ошибка — ощущение «денег не было, значит, и налога нет». На практике такой подход приводит к доначислениям, пеням и спорам. Ошибки при взаимозачёте могут обернуться проверками, потерей времени и лишними расходами.