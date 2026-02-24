Можно ли продавать на патенте маркированные товары?

Частый вопрос от ИП звучит так: если я продаю обувь, одежду или воду с кодами, можно ли оставить патент и не «слететь» с режима? Именно с этого начинается путаница. Предприниматель слышит про маркированные товары на патенте и сразу думает о штрафах, доначислениях и проверках.

Страх понятен. Вокруг говорят, что продажа «маркировки» автоматически запрещена на ПСН. Кто-то пугает переходом на общий режим, кто-то советует срочно менять систему налогообложения. Поэтому продажа маркированных товаров на патенте кажется чем-то рискованным и почти запретным.

Противоречия появляются из-за устаревших разъяснений, слухов в чатах и смешения разных правил – по видам деятельности и по самим товарам. Люди читают кусками и делают выводы заранее.

Дальше разберёмся спокойно и по шагам: какие товары действительно можно продавать на патенте, где есть ограничения, и как работать так, чтобы сохранить режим и не переживать за проверки.