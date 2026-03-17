Куда платить и сдавать НДФЛ для ИП на УСН/патенте

Многие индивидуальные предприниматели сталкиваются с тем, что налоги вроде бы понятны, но на практике постоянно возникают вопросы. Особенно часто это происходит с НДФЛ. Бизнесмен может работать не первый год, но все равно не до конца понимать, когда платится НДФЛ для ИП и в каких ситуациях его вообще нужно перечислять.

Типичная ситуация выглядит так: человек ведёт бизнес, платит налоги по своей системе налогообложения, а потом узнает, что в некоторых случаях он ещё выступает налоговым агентом. Из-за этого появляется путаница с НДФЛ для ИП – непонятно, где налог за себя, а где налог за работников, и какие сроки действуют для каждого платежа.

Дополнительную сложность внесли и новые правила работы через единый налоговый счёт. Многие предприниматели слышали про ЕНС, но не всегда понимают, как теперь проходят списания и как это влияет на уплату НДФЛ. В статье рассмотрим самые частые вопросы: когда предприниматель платит НДФЛ за себя, в каких случаях он удерживает налог с сотрудников, и как не запутаться в сроках и платежах. Объясним всё простым языком и на практических примерах.