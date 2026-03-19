Обзор изменений в законодательстве за прошедшую неделю (11.03 — 18.03 2026 года)

В 2026 году бизнес ждёт сразу несколько важных изменений — от НДС и документооборота до новых требований к платежам и учёту доходов. Разбираем ключевые нововведения и что они означают на практике.

Сокращение льгот по НДС с 1 июля 2026 года

С 1 июля уменьшится перечень продуктов, облагаемых НДС по ставке 10%.
Из льготного списка исключили молокосодержащие продукты с заменителями жира, спреды и некоторые виды сыров.

Что это значит:
Часть товаров перейдёт на ставку 20%, что может повлиять на себестоимость и цены. Бизнесу важно заранее проверить свою номенклатуру и обновить учёт.

Новая система контроля поставок из ЕАЭС

С 1 апреля запускается система СПОТ — контроль ввоза товаров автомобильным транспортом.
Появится обязательный документ о предстоящей поставке (ДОПП) с QR-кодом.

Как это будет работать:

  • с апреля — пилотный этап без штрафов

  • с 1 июля — обязательный обеспечительный платёж

  • без ДОПП товар могут не пропустить в Россию

Что делать:
Импортёрам нужно заранее подготовиться к новым требованиям, чтобы избежать простоев на границе.

Электронные перевозочные документы с сентября

С 1 сентября 2026 года документы по грузоперевозкам должны оформляться преимущественно в электронном виде.

Что изменится:

  • транспортные накладные, заявки и заказы переходят в цифру

  • утверждены новые формы и обязательные реквизиты

Что это значит для бизнеса:
Придётся переходить на электронный документооборот и настраивать процессы заранее.

Новые правила заполнения платёжек

С 1 апреля действуют обновлённые требования к платёжным поручениям.

Ключевые изменения:

  • для каждого реквизита теперь есть чёткое описание

  • установлены ограничения по количеству символов

  • изменены правила заполнения отдельных полей

Риск:
Ошибки в платёжках могут привести к некорректному зачислению налогов.

Доходы при переходе с УСН на АУСН

Если оплата прошла по карте на УСН, а деньги поступили уже после перехода на АУСН — доход учитывается по дате поступления.

Почему это важно:
Доход попадёт в базу АУСН, даже если чек был пробит раньше. Это влияет на расчёт налога.

Переход с АУСН на УСН: есть ограничения

ФНС напомнила:

  • перейти с АУСН на другой режим можно только после окончания года

  • если переход на АУСН был в середине года — вернуться на другой режим нельзя в течение 12 месяцев

Что это значит:
Планировать смену режима налогообложения нужно заранее.

Что ещё обсуждают

Бесплатный электронный документооборот для микробизнеса

ФНС планирует запустить сервис, который позволит бесплатно создавать и отправлять счета, УПД и договоры.

Плюс для бизнеса:
Можно сократить расходы и проще перейти на электронные документы.

Самозапрет на покупки в интернете

В Госдуме обсуждают возможность ограничить покупки на маркетплейсах по аналогии с самозапретом на кредиты.

Зачем это нужно:
Для защиты от мошенничества и контроля расходов.

Вывод

2026 год — это про цифровизацию и ужесточение контроля. Меняются правила работы с налогами, документами и даже логикой учёта доходов.

Чтобы избежать ошибок и лишних затрат, бизнесу важно не откладывать подготовку:
проверить учёт, процессы и документы уже сейчас.

Источник: https://www.qb2b.ru/blog/obzor-izmenenii-v-zakonodatelstve-za-proshedshuyu-nedelyu-11-03-18-03-2026-goda/

