Обзор изменений в законодательстве за прошедшую неделю (11.03 — 18.03 2026 года)

В 2026 году бизнес ждёт сразу несколько важных изменений — от НДС и документооборота до новых требований к платежам и учёту доходов. Разбираем ключевые нововведения и что они означают на практике.
Сокращение льгот по НДС с 1 июля 2026 года
С 1 июля уменьшится перечень продуктов, облагаемых НДС по ставке 10%.
Из льготного списка исключили молокосодержащие продукты с заменителями жира, спреды и некоторые виды сыров.
Что это значит:
Часть товаров перейдёт на ставку 20%, что может повлиять на себестоимость и цены. Бизнесу важно заранее проверить свою номенклатуру и обновить учёт.
Новая система контроля поставок из ЕАЭС
С 1 апреля запускается система СПОТ — контроль ввоза товаров автомобильным транспортом.
Появится обязательный документ о предстоящей поставке (ДОПП) с QR-кодом.
Как это будет работать:
с апреля — пилотный этап без штрафов
с 1 июля — обязательный обеспечительный платёж
без ДОПП товар могут не пропустить в Россию
Что делать:
Импортёрам нужно заранее подготовиться к новым требованиям, чтобы избежать простоев на границе.
Электронные перевозочные документы с сентября
С 1 сентября 2026 года документы по грузоперевозкам должны оформляться преимущественно в электронном виде.
Что изменится:
транспортные накладные, заявки и заказы переходят в цифру
утверждены новые формы и обязательные реквизиты
Что это значит для бизнеса:
Придётся переходить на электронный документооборот и настраивать процессы заранее.
Новые правила заполнения платёжек
С 1 апреля действуют обновлённые требования к платёжным поручениям.
Ключевые изменения:
для каждого реквизита теперь есть чёткое описание
установлены ограничения по количеству символов
изменены правила заполнения отдельных полей
Риск:
Ошибки в платёжках могут привести к некорректному зачислению налогов.
Доходы при переходе с УСН на АУСН
Если оплата прошла по карте на УСН, а деньги поступили уже после перехода на АУСН — доход учитывается по дате поступления.
Почему это важно:
Доход попадёт в базу АУСН, даже если чек был пробит раньше. Это влияет на расчёт налога.
Переход с АУСН на УСН: есть ограничения
ФНС напомнила:
перейти с АУСН на другой режим можно только после окончания года
если переход на АУСН был в середине года — вернуться на другой режим нельзя в течение 12 месяцев
Что это значит:
Планировать смену режима налогообложения нужно заранее.
Что ещё обсуждают
Бесплатный электронный документооборот для микробизнеса
ФНС планирует запустить сервис, который позволит бесплатно создавать и отправлять счета, УПД и договоры.
Плюс для бизнеса:
Можно сократить расходы и проще перейти на электронные документы.
Самозапрет на покупки в интернете
В Госдуме обсуждают возможность ограничить покупки на маркетплейсах по аналогии с самозапретом на кредиты.
Зачем это нужно:
Для защиты от мошенничества и контроля расходов.
Вывод
2026 год — это про цифровизацию и ужесточение контроля. Меняются правила работы с налогами, документами и даже логикой учёта доходов.
Чтобы избежать ошибок и лишних затрат, бизнесу важно не откладывать подготовку:
проверить учёт, процессы и документы уже сейчас.
Источник: https://www.qb2b.ru/blog/obzor-izmenenii-v-zakonodatelstve-za-proshedshuyu-nedelyu-11-03-18-03-2026-goda/
Реклама: ООО «КУБ2Б», ИНН 1655379261, erid: 2W5zFGjex3B
Начать дискуссию