Изменения для бизнеса с 1 сентября 2026 года: полный обзор для практикующих бухгалтеров

С 1 сентября 2026 года вступил в силу очередной пакет изменений в НК РФ, ТК РФ и подзаконных актах. В расширенную версию включены все значимые для сопровождения бизнеса пункты — включая нишевые (транспорт, экология, резиденты Сколково), которые могут встретиться в практике при разнородном портфеле клиентов.

1. Налоги, взносы и отчётность

Предварительные уведомления по НДФЛ и взносам. При неизменности сумм налоговый агент может подать одно уведомление сразу на несколько месяцев вперёд в пределах календарного года, вместо ежемесячной подачи.

ЕНС: новые ограничения по зачёту. Запрещён зачёт положительного сальдо ЕНС в счёт налоговой обязанности третьего лица, если обязанности нет либо её сумма меньше заявленной. Для зачёта в пользу третьего лица через ЛК обязательна усиленная КЭП. Возврат переплаты доступен на счёт с картой «Мир».

Штрафы: предел снижения при смягчающих обстоятельствах. При наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства штраф теперь нельзя снизить более чем в 10 раз (минимум — 10% от исходной суммы).

Отсрочка/рассрочка. Сокращён пакет документов для заявления — справки об оборотах и остатках запрашивает сама налоговая. Наличие дела о правонарушении не всегда препятствует отсрочке (отказ — если сумма долга/штрафа >10% от запрашиваемой или >100 тыс. руб.). Для рассрочки по доначислениям вместо банковской гарантии допустимы залог или поручительство. Срок инвестиционного налогового кредита увеличен с 5 до 10 лет.

Обособленные подразделения. Организация может отказаться от ранее выбранной единой инспекции для учёта нескольких подразделений в одном муниципальном образовании и вернуться к учёту по месту нахождения.

Налоговый мониторинг при реорганизации. Правопреемник реорганизованной компании может продолжить участие в налоговом мониторинге; если не вступит — мониторинг прекращается досрочно. Расширен перечень оснований для досрочного прекращения. Актуально для клиентов из крупного и крупнейшего бизнеса, уже участвующих в мониторинге.

Вычет по страхованию жизни — теперь в составе вычета на долгосрочные сбережения. Взносы по добровольному страхованию жизни сроком от 10 лет учитываются в общем лимите вычета на долгосрочные сбережения — 400 000 ₽/год (до 500 000 ₽ при взносах за детей). Касается физлиц-клиентов и работодателей, оформляющих корпоративное страхование жизни сотрудников.

КЭП для отчётности в СФР. В сертификате электронной подписи должны присутствовать параметры keyAgreement, Key encipherment, Data encipherment — без них СФР не примет отчётность через операторов ЭДО. Стоит заранее проверить сертификаты клиентов.

Форма 3-НДФЛ обновлена приказом ФНС от 25.05.2026 № ЕД-1-11/333@.

2. Трудовое право

Сверхурочные — до 240 часов в год при закреплении в коллективном договоре/отраслевом соглашении; каждый случай свыше 120 часов — с письменного согласия работника, оплата не менее чем вдвойне, плюс дополнительный оплачиваемый день на диспансеризацию при переработке свыше 120 часов.

Срок принятия решения о неполном рабочем времени. Работодатель обязан ответить на заявление о неполном рабочем времени в течение 5 рабочих дней — для льготных категорий (беременные, родители детей до 14 лет/детей-инвалидов до 18 лет, ухаживающие за больным членом семьи), которым нельзя отказать.

Срочные трудовые договоры для малого бизнеса — лимит увеличен до 70 человек (ранее 35, для розницы/бытового обслуживания — 20).

Увольнение за хищение теперь возможно при решении суда о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующему основанию, без обязательного обвинительного приговора.

Отзыв из отпуска работников с вредными/опасными условиями труда. Допускается для предотвращения/ликвидации ЧС при письменном согласии работника; отработанные часы — не менее чем в двойном размере. Порядок закрепляется в локальных актах/колдоговоре.

Испытательный срок запрещён для женщин с детьми до 3 лет (ранее — до 1,5 лет); условие нельзя включить в договор даже по соглашению сторон.

Преимущественное право при сокращении для вернувшихся после службы/мобилизации. Работники, вернувшиеся после приостановления трудового договора в связи с призывом, службой по контракту в период мобилизации/военного положения или выполнением обязательств по контракту о добровольном содействии ВС РФ/Росгвардии, получили преимущественное право остаться на работе при равной производительности и квалификации.

Дополнительные гарантии пострадавшим от ЧС. Работникам, пострадавшим от ЧС природного/техногенного характера, предоставляются один оплачиваемый выходной день и до 5 календарных дней отпуска без сохранения зарплаты. Сроки предоставления: выходной — не позднее 10 дней после обращения, отпуск — не позднее 20 дней.

Квота для инвалидов рассчитывается отдельно по каждому обособленному подразделению; инвалиды I группы и ветераны СВО с инвалидностью засчитываются в двойном размере.

Новые формы уведомлений по иностранным работникам и ВКС. Утверждены новые формы уведомлений о заключении/расторжении договоров с иностранцами и о выплате вознаграждения ВКС; сроки подачи — 3 рабочих дня (по ВКС — ежеквартально, до конца месяца после квартала). Подача — через Госуслуги с ЭП.

СОУТ с отраслевыми особенностями — перечень для микро- и малого бизнеса расширен до 55 ОКВЭД.

Договоры ГПХ и взносы на травматизм. Заказчик обязан отражать в персонифицированном учёте, предусмотрены ли взносы на травматизм, не позднее следующего рабочего дня после заключения/прекращения договора.

3. Регулирование бизнеса

Обязательные электронные перевозочные документы (ЭПД). С 1 сентября электронные перевозочные документы (ЭТрН, ЭЗН, экспедиторские расписки, авиа- и ж/д накладные) обязательны для всех коммерческих грузоперевозок. Подпись — КЭП, передача — в ГИС ЭПД (оператор Минтранс), бумажная накладная ограничена. Актуально для клиентов, регулярно отгружающих товар, даже если они не транспортные компании как таковые.

Экспедиторы: реестр и электронный документооборот. Экспедиторские документы по умолчанию электронные; вводится реестр экспедиторов на платформе «ГосЛог» — без регистрации работать нельзя.

Режим труда водителей. Расширен список водителей с допустимой 12-часовой сменой (такси, инкассаторы, коммунальщики, медики, курьеры, вахтовики, регулярные городские маршруты).

Новый этап маркировки «Честный знак» — удобрения в потребительской упаковке, часть санитарных изделий, электронные сигареты, очередные этапы для ветпрепаратов, бакалеи и кондитерских изделий.

Поштучные штрафы за просроченный маркированный товар — 10 000 ₽/ед. для ИП, 20 000 ₽/ед. для юрлиц; отдельные штрафы за нарушение цен на табачную продукцию, упрощён порядок привлечения к ответственности.

Новые правила продажи товаров (до 2032 года) — фотосъёмка в зале разрешена покупателям, ценники обязаны содержать цену за единицу/измерение, для интернет-торговли — обязательное подтверждение заказа и расходы на возврат некачественного товара за продавцом [11].

Цифровой рубль — обязанность приёма поэтапно. Продавцы с выручкой от 120 млн ₽, обслуживающиеся в системно значимом банке, обязаны принимать оплату цифровыми рублями через универсальный QR-код. Пороги снижаются до 30 млн ₽ в 2027 году и 20 млн ₽ в 2028-м [19]. Для среднего бизнеса пока не актуально напрямую, но стоит держать в поле зрения — порог снижается ежегодно.

Криптовалюта: статус имущества, ограничение на платежи внутри РФ. Цифровая валюта официально признана имуществом, использование её как средства платежа внутри России запрещено. Разрешены расчёты с иностранными контрагентами по внешнеторговым контрактам. Для физлиц — лимит 300 000 ₽/год на покупку через лицензированных посредников.

4. Финансовая отчётность и бухгалтерский учёт

Требования к сертификатам КЭП для отчётности в СФР — см. раздел 1.

Форма декларации 3-НДФЛ — см. раздел 1.

5. Прочее значимое для бизнеса

Рамочный закон об искусственном интеллекте. Устанавливает базовые принципы регулирования ИИ-технологий — пока без детализированных требований к бизнесу. Точный номер закона в открытых обзорах не всегда указан.

Упрощение подтверждения статуса МСП для резидентов «Сколково». Для участников «Сколково» и инновационных научно-технологических центров категория МСП определяется только по среднесписочной численности работников, без учёта дохода. Управляющие компании подают сведения в реестр МСП ежегодно с 1 по 5 июля.

Новые санитарные правила СП 2.2.4285-26. Заменяют правила, действовавшие с 2020 года. Ужесточены требования к вентиляции, шуму, вибрации, расширен перечень канцерогенных факторов — актуально прежде всего для горной, металлургической и химической отраслей.

Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду. Разрешена подача через Госуслуги с простой электронной подписью (ранее требовалась КЭП). При годовой плате ≤25 000 ₽ можно сдавать на бумаге с обязательной электронной копией.

Для клиентской работы

Пункты, опирающиеся на единственный вторичный источник по состоянию на момент подготовки материала — перед использованием в клиентских разъяснениях рекомендуем сверить с pravo.gov.ru/government.ru:

маркировка (новые постановления)

правила продажи товаров

требования СФР к КЭП

налоговый мониторинг при реорганизации

реестр экспедиторов

рамочный закон об ИИ — номер закона не установлен в открытых обзорах, для точной ссылки клиенту нужна отдельная проверка

санитарные правила СП 2.2.4285-26

декларация НВОС

Автор: https://www.qb2b.ru/blog/%D1%81-1-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%91%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8/

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