Одно уведомление по НДФЛ и взносам: почему «отправить и забыть» не получится

Отправить уведомление сразу до конца года и убрать из календаря несколько повторяющихся задач. Звучит привлекательно, особенно когда одни и те же суммы приходится переносить из месяца в месяц.

С 1 сентября 2026 года работодатели действительно могут заранее заявлять НДФЛ и страховые взносы за предстоящие периоды. Если фактические суммы не превышают заявленные, повторять уведомления за эти периоды не требуется. Такой порядок уже действует.

Но между «реже отправлять уведомления» и «реже заниматься налогами с зарплаты» есть существенная разница.

Я бы оценивал новый механизм не по количеству документов. Важнее другой вопрос: сколько работы потребуется, чтобы подготовить прогноз, проверить его и вовремя заметить отклонения? Именно здесь выясняется, станет бухгалтеру проще или привычную отправку уведомлений заменит постоянное исправление предварительных сумм.