Рост налоговых штрафов с 2027 года: что нужно знать собственнику бизнеса

В Госдуму поступил правительственный законопроект, который существенно увеличивает размеры налоговых санкций. Речь о проекте № 617-9 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на тексте которого стоит отметка Госдумы от 30 сентября 2026 года. Документ пока находится на рассмотрении и законом не стал. Тем не менее разобраться в предлагаемых нормах стоит уже сейчас: если их примут, у бизнеса будет немного времени на подготовку.

Что предлагается и почему

Авторы проекта объясняют изменения необходимостью «приведения размеров штрафов к их экономически оправданной величине путём их индексации на уровень прошедшей с года их установления инфляции». Иными словами, суммы, которые не пересматривались годами, догоняют накопленную инфляцию. По большинству статей рост составляет примерно 2,5–3 раза, по некоторым — меньше: так, санкция по ст. 126.1 увеличится в 1,8 раза. Новых составов правонарушений проект почти не вводит: в основном меняются суммы по уже существующим.

Какие штрафы предлагается повысить

В таблице — статьи НК РФ, с которыми сталкивается большинство компаний и ИП. Цифры взяты из текста законопроекта: в графе «Сейчас» — действующий размер, который будет заменён, в графе «Предлагается» — новый.

Перечень не исчерпывающий: суммы индексируются и по другим статьям, в частности 113, 119.2, 125, 128, 129, 129.1, 132, 134, 135.1, 135.2. При этом санкции по ст. 122 (неуплата налога) и ст. 123 (невыполнение обязанностей налогового агента) проект не затрагивает. Поправок в КоАП РФ в тексте законопроекта мы не обнаружили.

Когда это может заработать

По общему правилу проекта повышенные штрафы применяются с 1 января 2027 года, но не раньше чем по истечении месяца со дня официального опубликования закона. Для новой ст. 129.17 срок другой — девять месяцев после опубликования. Если публикация состоится позже начала декабря, даты вступления в силу сдвинутся, поэтому ориентироваться лучше на официальный текст закона, а не на формулировку «с 2027 года».

Какие налоговые обязанности есть у ИП и ООО на УСН и ОСНО

Состав обязанностей определяется организационно-правовой формой, налоговым режимом, наличием работников и характером операций. В таблице — общее сравнение ИП и ООО на УСН и ОСНО и перечень предлагаемых штрафов, которые могут их касаться. Точный набор отчётности для конкретного бизнеса нужно определять индивидуально.

На заметку тем, кто применяет УСН. С 2026 года освобождение от НДС доступно при доходах не выше 20 млн рублей за предыдущий календарный год. Федеральный закон от 4 июля 2026 года № 228-ФЗ зафиксировал этот порог на 2025–2028 годы и предусмотрел его дальнейшее поэтапное снижение. Если порог, установленный для соответствующего года, превышен в течение налогового периода, НДС нужно исчислять и уплачивать с первого числа месяца, следующего за месяцем превышения (п. 5 ст. 145 НК РФ). Применимость правил проверяйте по актуальной редакции статьи 145 НК РФ, разъяснениям ФНС России и с учётом обстоятельств налогоплательщика.

Как защитить бизнес заранее

Риск ошибок снижает выстроенный процесс работы с налоговыми обязанностями: календарь сроков, регулярные сверки расчётов с налоговым органом, контроль входящих требований и согласованность данных в учёте. Особое внимание — нарушениям, где санкция начисляется за каждый документ: при объёмном запросе итоговая сумма растёт очень быстро.

Требования налогового органа нужно отрабатывать вовремя: за непредставление запрошенных документов или сведений в предусмотренных законом случаях наступает ответственность. Приостановить операции по счетам налоговый орган может только при наличии оснований, прямо названных в НК РФ. Поэтому стоит регулярно проверять входящие сообщения от налоговой и следить за сроками ответа.

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Частые вопросы

Это уже закон?

Пока нет. Законопроект № 617-9 внесён Правительством и рассматривается Госдумой. Законом он станет после принятия Госдумой, одобрения Советом Федерации и подписания Президентом. Суммы в статье приведены по тексту проекта и в ходе рассмотрения могут измениться.

Когда начнут действовать новые штрафы?

Согласно проекту, основная часть повышенных штрафов заработает с 1 января 2027 года, но не раньше чем через месяц после официального опубликования закона. Новая ст. 129.17 вступит в силу через девять месяцев после опубликования.

Касается ли это ИП?

Да. Большинство статей, по которым растут штрафы, применяется ко всем налогоплательщикам — и к ИП, и к организациям. Исключение — новый штраф за несообщение об обособленном подразделении: он касается только российских организаций.

Платить меньше на УСН значит рисковать меньше?

Не всегда. Отчётности на УСН может быть меньше, чем на ОСНО, но от ответственности за пропуск сроков, неуплату налогов или неисполнение требований налоговой это не освобождает. Объём обязанностей зависит от ситуации: наличия работников, операций, облагаемых НДС, и других обстоятельств.

Будет ли штраф за неподачу уведомления по ЕНС?

Нового штрафа за непредставление уведомления об исчисленных суммах в законопроекте нет. По действующим правилам ФНС России в письме от 28.12.2024 № БВ-4-7/14776 указала, что непредставление или несвоевременное представление уведомления само по себе не образует состава налогового правонарушения, в том числе по п. 1 ст. 126 НК РФ. Логика ведомства: уведомление заменило платёжное поручение, а без прямого указания в законе штрафовать за него нельзя. Важные оговорки: это позиция ФНС, а не норма закона; подавать уведомление в срок всё равно нужно, иначе налог может быть неверно учтён в составе обязанности на ЕНС; неуплата налога и занижение налоговой базы по-прежнему остаются нарушениями со всеми последствиями.

Можно ли оспорить штраф?

Да. Решение о привлечении к ответственности обжалуется в порядке, установленном НК РФ. Порядок и сроки зависят от вида решения и обстоятельств дела. Перед подачей жалобы проверьте применимые нормы и документы, на которых основано решение.

Что делать, если пришло требование налоговой?

Проверьте содержание требования, дату получения, перечень запрошенных документов и срок исполнения. Передайте требование ответственному специалисту: он определит, какие сведения и в какой срок нужно представить. Последствия неисполнения зависят от вида требования и конкретных обстоятельств.

Что делать

1. Составьте календарь налоговых сроков для своей системы налогообложения и назначьте ответственного.

2. Определите, какие уведомления, декларации и отчёты нужны вашему бизнесу, и сверьтесь с таблицей выше. Уведомления об исчисленных суммах подавайте в срок, даже если, по разъяснению ФНС, за пропуск штрафа нет.

3. Настройте контроль входящих писем и требований налоговой: кто их проверяет и как быстро реагирует.

4. Если у организации есть обособленные подразделения, убедитесь, что налоговый орган о них уведомлён в установленном порядке.

5. Отслеживайте статус законопроекта № 617-9 на официальном сайте Госдумы, а после принятия — текст опубликованного закона. Определите, какие нормы касаются вашего бизнеса, и при необходимости обновите внутренние регламенты и календарь сроков.

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Дисклеймер: материал носит информационный характер и не является юридической или налоговой консультацией. Размеры штрафов приведены по тексту законопроекта № 617-9, который внесён Правительством в Государственную Думу и находится на рассмотрении по состоянию на 20 октября 2026 года. Проект может быть изменён или отклонён, сроки вступления норм в силу могут сдвинуться. Позиция ФНС России из письма от 28.12.2024 № БВ-4-7/14776 может по-разному применяться налоговыми органами и судами. Перед принятием юридически значимых решений сверяйтесь с актуальными редакциями нормативных актов или обращайтесь к специалисту.

Автор: https://www.qb2b.ru/blog/rost-nalogovyh-shtrafov-s-2027-goda-chto-nuzhno-znat-sobstvenniku-biznesa/

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