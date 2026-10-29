НДС на УСН в 2026 году: ставки 5%, 7% или 22%

Для упрощенцев, чьи доходы перешагнули 20 млн ₽, НДС в 2026 году уже не вопрос выбора, а обязанность. Выбирать приходится другое: ставку.

Для упрощенцев, чьи доходы перешагнули 20 млн ₽, НДС в 2026 году уже не вопрос выбора, а обязанность. Выбирать приходится другое: ставку. От неё зависят сумма налога, цены для покупателей и условия работы с контрагентами, поэтому решение скорее управленческое, чем учётное. Дополнительную определённость дал Федеральный закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ: он внёс изменения в ст. 145 НК РФ и продлил действие порога освобождения в 20 млн ₽ дольше, чем было предусмотрено прежней редакцией.

Разберём, кто обязан платить НДС, какие ставки доступны и как сравнить их на цифрах.

Кто на УСН платит НДС в 2026 году

С 1 января 2025 года организации и ИП на УСН признаются плательщиками НДС. Освобождение по ст. 145 НК РФ применяется автоматически, без подачи уведомления, пока доходы укладываются в порог (ФНС России).

Порог закреплён в ст. 145 Налогового кодекса в редакции закона № 228-ФЗ. Проверяются два условия: доходы за предыдущий год и доходы, полученные с начала текущего года.

Значения порога за предыдущий год приводит и ФНС России. Если в материалах прошлых периодов указаны 15 млн ₽ для 2027 года и 10 млн ₽ для 2028 года, это нормы прежней редакции, которые после принятия закона № 228-ФЗ не применяются. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.

Если в течение года при действующем освобождении доходы превысили порог, обязанности плательщика НДС возникают с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения (п. 5 ст. 145 НК РФ). Поэтому сверять доходы с начала года с лимитом стоит регулярно, не дожидаясь окончания отчётного периода. Проверить расчёт можно со специалистами КУБ2Б на консультации по бухгалтерскому учёту и налогообложению.

Три варианта: 5%, 7% или 22% с вычетами

Если права на освобождение нет, упрощенец выбирает между двумя режимами: общеустановленными ставками с вычетами (22%, а для отдельных товаров 10% и 0%) или специальными ставками 5% и 7%, при которых входящий НДС к вычету не принимается (ФНС России). Условия применения спецставок установлены п. 8 ст. 164 НК РФ:

5% — если доходы за предыдущий год не превысили 250 млн ₽ и нет оснований для освобождения. При превышении этой суммы в течение года право на ставку 5% утрачивается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения.

7% — если доходы за предыдущий год не превысили 450 млн ₽, а также если в течение года они превысили 250 млн ₽, но остались в пределах 450 млн ₽.

Если в течение года доходы превысили 450 млн ₽, право на ставки 5% и 7% утрачивается с 1-го числа месяца, в котором допущено превышение.

Пороговые суммы ежегодно индексируются на коэффициент-дефлятор (п. 9 ст. 164 НК РФ). На 2026 год он составляет 1,090 (приказ Минэкономразвития от 06.11.2025 № 734, см. разъяснение ФНС). С учётом индексации пороги 2026 года равны 272,5 млн ₽ (250 млн ₽ × 1,090, наш расчёт) и 490,5 млн ₽ (значение указано ФНС).

Если доходы в 2026 году превысят 490,5 млн ₽, применять УСН больше нельзя и нужно переходить на общий режим.

Что выгоднее: простая формула и пример

Ключевое отличие в вычетах: при ставках 5% и 7% НДС, предъявленный поставщиками, к вычету не принимается, при ставке 22% — принимается. Поэтому результат зависит от того, какую долю выручки составляют закупки с НДС.

Упрощённая модель (наш расчёт, без учёта других налогов): выручка без НДС равна 100, закупки у плательщиков НДС по ставке 22% (без НДС) равны N.

НДС к уплате по ставке 22% с вычетами: 22 − 0,22 × N.

НДС по ставке 5%: 5. Ставка 22% выгоднее при N больше 77.

НДС по ставке 7%: 7. Ставка 22% выгоднее при N больше 68.

Таким образом, ставка 22% с вычетами выигрывает у ставки 5%, если закупки с НДС превышают 77% выручки без НДС, и у ставки 7%, если превышают 68%.

Расчёт даёт ориентир, а не готовое решение. В реальной структуре затрат часть закупок идёт без НДС или по ставке 10%, у компании могут быть основные средства с входящим НДС, а при объекте «доходы минус расходы» порядок учёта входящего НДС требует отдельной проверки.

На выбор влияет и состав покупателей. Покупатель на общей системе принимает к вычету НДС, предъявленный поставщиком, вне зависимости от ставки: 5%, 7%, 10% или 22%, в том числе если поставщик применяет УСН. Однако вычет равен сумме, указанной в счёте-фактуре, поэтому при спецставке он меньше. Для покупателей, не принимающих НДС к вычету, налог становится частью затрат, и они сравнивают цены с НДС. До выбора ставки имеет смысл проанализировать структуру ключевых покупателей.

Влияние ставки на маржинальность и кассовые разрывы удобнее оценивать в финансовой модели. В КУБ2Б такие сценарии строят на тех же данных, что и бухгалтерию: управленческий учёт показывает, как изменение цены с НДС скажется на прибыли и остатке денег на счёте.

Правила и ловушки при выборе ставки

Уведомление не нужно. Для перехода на ставку 5% или 7% заявление не подаётся: достаточно представить декларацию по НДС с налогом, исчисленным по соответствующей ставке.

С какой даты считать. Если права на освобождение нет с начала года, НДС по спецставке исчисляется по всем операциям с 1 января. Если освобождение применялось, налог исчисляется по операциям начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения порога.

Минимальный срок. Выбранная ставка 5% или 7% применяется не менее 12 последовательных налоговых периодов (кварталов), если иное не предусмотрено п. 9 ст. 164 НК РФ.

Отказ в первый год. Налогоплательщик, впервые перешедший на ставку 5% или 7%, вправе досрочно отказаться от неё в течение четырёх последовательных налоговых периодов (п. 9 ст. 164 НК РФ в редакции Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ). По разъяснению ФНС, это правило действует с 1 января 2026 года и не распространяется на тех, кто начал применять ставку 5% до этой даты.

Ставки не сочетаются. При ставке 5% или 7% ставки 10% и 22% не применяются. Ставка 0% сохраняется только по операциям, прямо перечисленным в п. 9 ст. 164 НК РФ.

Ввоз товаров. При импорте товаров в Россию спецставки 5% и 7% не применяются.

Совмещение режимов. Если ИП совмещает УСН и патент, для проверки порогов учитываются доходы по всем режимам (п. 9 ст. 164 НК РФ).

Аванс и корректировка. НДС, исчисленный с аванса, принимается к вычету при отгрузке в счёт этого аванса, а при расторжении договора и возврате аванса — после отражения корректировки (ст. 171 и ст. 172 НК РФ).

Кто должен считать НДС на упрощёнке

Ставка выбирается минимум на 12 кварталов, поэтому решение без предварительного расчёта рискованно. После выбора остаётся текущая работа: учёт, выставление счетов-фактур, декларации. Для небольшой компании это заметная дополнительная нагрузка. Специалист на бухгалтерском сопровождении контролирует пороги по доходам, считает сценарии и заранее предупреждает, если право на спецставку может быть утрачено. Разовые бухгалтерские услуги закрывают учёт и отчётность, но для решения о ставке нужен анализ структуры закупок и договоров.

В КУБ2Б этим занимается команда бухгалтерского сопровождения. Если нужна разовая оценка без постоянного обслуживания, подойдёт налоговое консультирование: специалисты разберут договоры и закупки и покажут, какая ставка выгоднее в конкретной ситуации.

При выборе бухгалтерской компании стоит уточнить, считает ли она сценарии по НДС заранее и может ли показать разницу в цифрах. Профессиональный подход в том, чтобы эффект от решения был виден до сдачи первой декларации. Многим собственникам удобнее аутсорсинг: бухгалтерские услуги предоставляются по понятным правилам, и не нужно держать в штате отдельного специалиста ради одного налога.

Частые вопросы

Нужно ли платить НДС на УСН, если доходы меньше 20 млн ₽?

Нет. Если доходы за предыдущий год и с начала текущего года не превышают порог, освобождение применяется автоматически и без уведомления (ФНС России, ст. 145 НК РФ).

Что будет с лимитом 20 млн ₽ после 2026 года?

Закон № 228-ФЗ его сохранил: для освобождения доходы за предыдущий год не должны превышать 20 млн ₽ за 2025–2028 годы, 15 млн ₽ за 2029 год и 10 млн ₽ начиная с доходов за 2030 год.

Потеряю ли я УСН, если доходы превысят 20 млн ₽?

Нет. Превышение 20 млн ₽ не лишает права на УСН, а лишь влечёт обязанность платить НДС. Основания для прекращения применения УСН перечислены в ст. 346.13 НК РФ.

Какую ставку выбрать, если у меня услуги и почти нет закупок с НДС?

Как правило, выгоднее 5% (при доходах в 2026 году до 272,5 млн ₽) или 7%: вычитать почти нечего, а ставка 22% обойдётся дороже. При этом стоит оценить, не потеряете ли вы покупателей, которым важен НДС к вычету, и проверить расчёт на собственных данных.

Могут ли покупатели принять к вычету НДС по ставке 5% или 7%?

Да. Покупатель на общей системе принимает к вычету НДС, предъявленный поставщиком, независимо от ставки. Сумма вычета равна сумме НДС, указанной в счёте-фактуре.

Можно ли вернуться с 5% на 22%?

В рамках п. 9 ст. 164 НК РФ это возможно: налогоплательщик, впервые перешедший на 5% или 7%, вправе отказаться от ставки в течение четырёх последовательных налоговых периодов. В остальных случаях ставка применяется не менее 12 кварталов, за исключением ситуаций, предусмотренных этим пунктом.

Что делать

Проверьте право на освобождение. Сопоставьте доходы за 2025 год и с начала 2026 года с порогом 20 млн ₽. Соберите данные по закупкам. Разделите закупки за последние 12 месяцев на закупки у плательщиков НДС по ставкам 22%, 10% и без НДС, отдельно учтите основные средства с входящим НДС. Посчитайте сценарии. Сравните НДС по ставке 5% (7%) и по ставке 22% с вычетами сначала по таблице выше, затем на реальной структуре закупок. Поговорите с ключевыми покупателями. Выясните, нужен ли им НДС к вычету, и сравните условия «с НДС» и «без НДС» у конкурентов. Зафиксируйте решение и сроки. Ставка применяется не менее 12 кварталов, а отказаться от неё в первый год можно только в течение четырёх кварталов.

Также мы обсуждаем схожие темы у себя в блоге:

УСН или ОСНО: как выбрать налоговую систему под ваш бизнес

Налоговая реформа 2026: ключевые изменения, сроки и что нужно сделать уже сейчас

Изменения в налоговом законодательстве с 2026 года и выбор оптимальной системы налогообложения

Еженедельный обзор: НДС на УСН, лимит ПСН, самозанятые, цифровой рубль

Дисклеймер: материал носит информационный характер и подготовлен по тексту Налогового кодекса (статьи 145 и 164 в редакции с учётом Федерального закона от 04.07.2026 № 228-ФЗ) и официальным разъяснениям ФНС России. Для юридически значимых решений о выборе ставки НДС сверяйтесь с действующей редакцией кодекса и консультируйтесь со специалистом.

Автор: https://www.qb2b.ru/blog/nds-na-usn-v-2026-godu-stavki-5-7-ili-22-s-vychetami-kak-vybrat/