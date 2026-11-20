С 1 января 2026 года основная ставка НДС составляет 22%, а организации и ИП на УСН с доходом свыше 20 млн ₽ стали плательщиками налога. У клиентов-ООО с выручкой 2–10 млн ₽ в месяц НДС стал одним из крупнейших платежей, и вопрос «как платить меньше» звучит всё чаще. Разбираем инструменты, которые прямо предусмотрены НК РФ, расчёт выбора ставки на УСН и изменения 2027 года, включая законопроект ко второму чтению. Материал подготовили эксперты КУБ2Б.
Граница налоговой оптимизации: ст. 54.1 НК РФ
Любой инструмент ниже законен только при соблюдении условий ст. 54.1 НК РФ:
в учёте и отчётности отражены реальные операции без искажения сведений о фактах хозяйственной жизни;
основная цель сделки — не неуплата или зачёт (возврат) налога;
обязательство исполнено лицом, являющимся стороной договора, или лицом, которому оно передано по договору или закону.
Дробление бизнеса для удержания дохода под порогом освобождения, фиктивные посредники и «бумажные» вычеты под эти условия не подпадают и при проверке ведут к доначислению налога, пеней и штрафа.
1. Выбор ставки на УСН: 5%, 7% или 22%
Налогоплательщик на УСН, не освобождённый от НДС, вправе применять ставки 5% или 7% (п. 8 ст. 164 НК РФ) либо общие ставки с правом на вычет.
Ставка
Условие
Вычет входного НДС
Кому чаще подходит
5%
Доход за предыдущий год не более 250 млн ₽ (лимит индексируется)
Нет, входной НДС включается в стоимость (пп. 8 п. 2 ст. 170 НК РФ)
Услуги, ИТ, малая доля закупок с НДС
7%
Доход за предыдущий год не более 450 млн ₽ (лимит индексируется)
Нет
Тот же профиль при большей выручке
22%
Любой плательщик НДС на УСН
Да, в общем порядке
Торговля и производство с крупными закупками у плательщиков НДС, покупатели на ОСНО
Расчёт. Выручка клиента на УСН — 120 млн ₽ в год с НДС, закупки облагаются НДС 22%.
Закупки с НДС 22% за год
НДС к уплате при 5%
при 7%
при 22% с вычетами
40 млн ₽
5,7 млн ₽
7,9 млн ₽
14,4 млн ₽
70 млн ₽
5,7 млн ₽
7,9 млн ₽
9,0 млн ₽
100 млн ₽
5,7 млн ₽
7,9 млн ₽
3,6 млн ₽
При ставке 5% налог считается как 120 × 5/105, при 7% как 120 × 7/107. При ставке 22% налог равен 120 × 22/122 минус вычеты по закупкам (закупки × 22/122). Точка равенства ставок 5% и 22% в этом примере — около 88 млн ₽ закупок с НДС, то есть примерно 73–74% выручки.
Расчёт упрощённый. Для УСН «доходы минус расходы» нужно учитывать, что при ставках 5% и 7% входной НДС включается в стоимость покупок и уменьшает базу по единому налогу. На результат также влияют доля закупок у поставщиков без НДС и состав покупателей: контрагентам на ОСНО для вычета нужен счёт-фактура с НДС 22%, поэтому низкая ставка поставщика может снизить его привлекательность для них.
Срок применения. Ставки 5% и 7% применяются не менее 12 последовательных кварталов. Налогоплательщик, впервые выбравший пониженную ставку, вправе отказаться от неё в течение первых четырёх кварталов (п. 9 ст. 164 НК РФ). Поэтому выбор ставки стоит оформлять расчётом на фактических данных клиента. Рассчитать ставку на данных конкретной компании помогает налоговое консультирование.
2. Сохранность вычетов
Для плательщиков по ставке 22% на УСН и ОСНО основной резерв — вычеты. Типичные причины их потери:
отсутствие счёта-фактуры или ошибки в нём, препятствующие идентификации продавца, покупателя, товара, стоимости и ставки;
покупка не принята к учёту;
пропуск срока: вычет можно заявить в течение трёх лет после принятия товаров (работ, услуг) на учёт (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Счёт-фактура, полученный после окончания квартала, но до срока представления декларации, позволяет заявить вычет в истекшем квартале;
налоговые разрывы у контрагента: при неуплате налога поставщиком вычет могут оспорить, поэтому проверку контрагента стоит проводить до сделки. Сверку счетов-фактур и проверку контрагентов каждый квартал можно передать на бухгалтерское сопровождение.
3. Освобождение для ИТ: реестровое ПО
Не облагается НДС реализация исключительных прав и прав использования программ для ЭВМ и баз данных, включённых в единый реестр российского ПО, включая обновления и доступ через интернет (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ).
Освобождение не применяется, если приобретатель получает права на размещение рекламы, предложений о покупке товаров (работ, услуг), поиск покупателей или заключение сделок в сети. Рекламные сервисы и маркетплейсы использовать его не могут. Разработка на заказ без передачи прав на реестровое ПО облагается в общем порядке.
4. Ставка 10% и экспорт 0%
По ставке 10% облагается реализация отдельных продовольственных, детских и медицинских товаров по перечням правительства (п. 2 ст. 164 НК РФ). Ошибка в классификации ведёт к переплате по ставке 22%, поэтому коды товаров стоит сверять с перечнями.
Экспорт облагается по ставке 0% при документальном подтверждении. Плательщики на УСН со ставками 5% и 7% также применяют 0% по экспортным операциям (п. 9 ст. 164 НК РФ).
5. Порог освобождения на УСН
Налогоплательщик на УСН освобождается от НДС, если доход за предыдущий год не превысил 20 млн ₽ (ст. 145 НК РФ). При превышении порога в текущем году освобождение утрачивается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения. Для клиентов с новыми направлениями или небольшим оборотом доход стоит отслеживать помесячно, чтобы заранее подготовить цены и договоры.
Что изменится в 2027 году
Порог освобождения сохраняется на уровне 20 млн ₽. Закон № 425-ФЗ предусматривал снижение порога до 15 млн ₽ с 2027 года. Закон № 228-ФЗ от 04.07.2026 сохранил 20 млн ₽ по доходам за 2025–2028 годы. Снижение до 15 млн ₽ перенесено на 2030 год, до 10 млн ₽ на 2031 год.
Ставки не меняются: 22%, 10%, 5% и 7% на УСН. Лимиты для ставок 5% и 7% индексируются, поэтому на 2027 год они будут немного выше 250 и 450 млн ₽.
Формы документов. С 1 октября 2027 года формы счетов-фактур, книг покупок и продаж утверждает ФНС, а не правительство (Закон № 425-ФЗ). До утверждения новых форм применяются действующие.
Законопроект № 617-9. Редакция, подготовленная ко второму чтению, предусматривает с 2027 года:
бессрочный заявительный порядок возмещения НДС для действующих категорий налогоплательщиков;
НДС 22% на товары, которые граждане покупают в третьих странах через электронные площадки, с удержанием налога площадками;
право налоговых органов приостанавливать приём заказов и размещение карточек продавца на маркетплейсе, если он не явился на допрос или не представил документы;
новую ст. 54.2 НК РФ: для маркируемых товаров из ЕАЭС по перечню правительства ввозной НДС будут считать не ниже минимальной цены, которую ФНС рассчитает ежемесячно по розничным продажам идентичных товаров. Норма касается товаров, ввезённых с 1 июля 2027 года. Уплаченный налог принимается к вычету в общем порядке, поэтому сильнее всего изменение затронет импортёров без права на вычет, в том числе на УСН со ставками 5% и 7%.
Формулировки ещё могут измениться до принятия закона.
Частые вопросы
Можно ли на УСН не платить НДС?
Да, если доход за предыдущий год не превысил 20 млн ₽ и порог не превышен в текущем году. В 2027 году порог также 20 млн ₽.
Какую ставку выбрать: 5% или 22%?
5% обычно выгоднее для услуг и ИТ с небольшой долей закупок с НДС. 22% с вычетами выгоднее при доле закупок с НДС свыше примерно 73–75% выручки. Решение нужно принимать по расчёту на данных клиента.
Можно ли перейти с 5% на 22% в любой момент?
Нет. Ставки 5% и 7% применяются не менее 12 кварталов подряд. Исключение — отказ в течение первых четырёх кварталов при первом выборе пониженной ставки.
Сколько есть времени, чтобы заявить вычет?
Три года после принятия товаров (работ, услуг) на учёт.
Освобождены ли ИТ-компании от НДС?
Освобождена только реализация прав на ПО и базы данных из реестра. Прочие ИТ-услуги облагаются в общем порядке.
Изменится ли ставка НДС в 2027 году?
Нет. Основная ставка 22%, ставки 5% и 7% на УСН сохраняются.
Для клиентской работы
Порог выгодности 73–75% получен на упрощённом примере. Для УСН «доходы минус расходы» его нужно пересчитывать с учётом входного НДС в расходах.
Проиндексированные лимиты для ставок 5% и 7% на 2027 год в материале не указаны: их нужно брать после официальной публикации коэффициента-дефлятора.
Изменения по законопроекту № 617-9, включая ст. 54.2 НК РФ, — это редакция ко второму чтению, а не действующая норма. Номер законопроекта приведён по рабочим материалам, его стоит сверить с базой Госдумы. Транслировать клиентам эти пункты как окончательные пока рано.
Перечень маркируемых товаров для минимальной цены ввозного НДС, порядок её расчёта и корректирующий коэффициент установит правительство. Пока их нет, оценить нагрузку клиентов-импортёров точно нельзя.
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Автор: https://www.qb2b.ru/blog/kak-zakonno-snizit-nds-v-2026-godu-chto-mozhet-sdelat-sobstvennik-ooo/
Материал носит информационный характер. Нормы НК РФ приведены по состоянию на 20 ноября 2026 года. Для юридически значимых решений сверяйтесь с актуальными редакциями документов.
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