1. Выбор ставки на УСН: 5%, 7% или 22%

Налогоплательщик на УСН, не освобождённый от НДС, вправе применять ставки 5% или 7% (п. 8 ст. 164 НК РФ) либо общие ставки с правом на вычет.

Ставка Условие Вычет входного НДС Кому чаще подходит 5% Доход за предыдущий год не более 250 млн ₽ (лимит индексируется) Нет, входной НДС включается в стоимость (пп. 8 п. 2 ст. 170 НК РФ) Услуги, ИТ, малая доля закупок с НДС 7% Доход за предыдущий год не более 450 млн ₽ (лимит индексируется) Нет Тот же профиль при большей выручке 22% Любой плательщик НДС на УСН Да, в общем порядке Торговля и производство с крупными закупками у плательщиков НДС, покупатели на ОСНО

Расчёт. Выручка клиента на УСН — 120 млн ₽ в год с НДС, закупки облагаются НДС 22%.

Закупки с НДС 22% за год НДС к уплате при 5% при 7% при 22% с вычетами 40 млн ₽ 5,7 млн ₽ 7,9 млн ₽ 14,4 млн ₽ 70 млн ₽ 5,7 млн ₽ 7,9 млн ₽ 9,0 млн ₽ 100 млн ₽ 5,7 млн ₽ 7,9 млн ₽ 3,6 млн ₽

При ставке 5% налог считается как 120 × 5/105, при 7% как 120 × 7/107. При ставке 22% налог равен 120 × 22/122 минус вычеты по закупкам (закупки × 22/122). Точка равенства ставок 5% и 22% в этом примере — около 88 млн ₽ закупок с НДС, то есть примерно 73–74% выручки.

Расчёт упрощённый. Для УСН «доходы минус расходы» нужно учитывать, что при ставках 5% и 7% входной НДС включается в стоимость покупок и уменьшает базу по единому налогу. На результат также влияют доля закупок у поставщиков без НДС и состав покупателей: контрагентам на ОСНО для вычета нужен счёт-фактура с НДС 22%, поэтому низкая ставка поставщика может снизить его привлекательность для них.

Срок применения. Ставки 5% и 7% применяются не менее 12 последовательных кварталов. Налогоплательщик, впервые выбравший пониженную ставку, вправе отказаться от неё в течение первых четырёх кварталов (п. 9 ст. 164 НК РФ). Поэтому выбор ставки стоит оформлять расчётом на фактических данных клиента. Рассчитать ставку на данных конкретной компании помогает налоговое консультирование.