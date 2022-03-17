Qugo призывает разрешить беженцам из Украины, ДНР и ЛНР становиться самозанятыми

Маркетплейс для самозанятых Qugo разместил петицию с призывом разрешить беженцам из Украины, ДНР и ЛНР получать в России статус плательщика налога на профессиональный доход.

Компания предлагает внести поправки в Федеральный закон № 422-ФЗ и разрешить регистрироваться в качестве самозанятых не только гражданам ЕАЭС, но и людям с паспортами Украины, ДНР и ЛНР. Переселенцы получат возможность легально зарабатывать на территории России без оформления патента или рабочей визы и разрешения на работу в нашей стране.

«Мы верим, что с упрощением процедуры получения специального налогового статуса и трудоустройства выиграют все стороны: беженцы смогут содержать себя и зарабатывать деньги, а российские компании получат дополнительные ресурсы для роста и развития. Кроме того, это обеспечит новый поток поступлений в бюджет страны и повысит социальную стабильность», — рассказал генеральный директор Qugo Игорь Знак.

Сейчас воспользоваться преимуществами статуса самозанятого могут граждане России, Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии, достигшие 16 лет.