Самозанятый аннулировал чек: как доказать законность расходов

Права и обязанности самозанятого

Когда самозанятый получил доход (вознаграждение за работы, услуги), он обязан сформировать чек и передать его заказчику.

Чек формируется через:

приложение «Мой налог»;

уполномоченного оператора ( например, сервис по работе с самозанятыми Qugo) ;

например, сервис по работе с самозанятыми Qugo) банк.

Передача чека должна быть произведена в установленные сроки:

в момент расчета наличными деньгами или банковской картой;

не позднее 9-го числа, следующим за месяцем, в котором самозанятый получил расчет, если оплата была проведена безналичным способом ( например: путем перечисления денег на личный счет самозанятого в банке ).

При наличии чека заказчик вправе учесть вознаграждение, оплаченное самозанятому, при расчете налоговой базы:

по налогу на прибыль (по НДФЛ для ИП на общем режиме);

по единому налогу на доходно-расходной УСН;

по единому налогу для сельхозпроизводителей.

Если самозанятый ошибся и сформировал чек на большую сумму или вернул заказчику деньги, полученные в счет оплаты или аванса, он вправе скорректировать данные, которые ранее передал в инспекцию. Ведь в противном случае сумма налога к уплате будет завышена.

При этом самозанятый должен представить пояснения о причинах, по которым ему пришлось скорректировать данные (ч. 4 ст. 8 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

В зависимости от способа, которым самозанятый взаимодействует с заказчиками, он может направить пояснения через приложение «Мой налог», оператора электронной площадки или банк.

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Права и обязанности заказчика

Если самозанятый вернул деньги и аннулировал чек, то заказчику необходимо скорректировать налоговую базу.

Если же чек был аннулирован, а деньги от самозанятого обратно не поступили, то признать расходы заказчик может, но толькопри условии, что самозанятый выдаст ему другой чек взамен. Совсем без чека признать расходы не получится.

Если самозанятый аннулировал чек, но при этом не выдал новый и не вернул деньги – заказчик вправе обратиться в ФНС и инициировать проверку в отношении самозанятого. Эту позицию ФНС разъяснила в письме от 28.10.2021 № ПА-4-20/15213@. К обращению заказчик должен приложить документы, подтверждающие выполнение работ или оказание услуг (копии договора с самозанятым и актов), а также факт их оплаты (копии платежных поручений о переводе денег самозанятому).

Несмотря на то, что в законе черным по белому написано, что при работе с самозанятыми обязателен только чек (это является официальным закрывающим документом), мы настоятельно рекомендуем готовить акты выполненных работ. Юрлицам бывает тяжело обосновать налоговой расходы по чекам (акт в гражданском кодексе всегда был единственным и обязательным документом при взаимодействии с контрагентами), а в случае аннуляции чека всегда будет официальный документ, доказывающий, что работы все-таки были выполнены в указанном объеме и в отведенные сроки. Эта мера поможет избежать возможных проблем.

К сожалению, если заказчик не пользуется услугами электронных платформ, то об аннулировании чека он, скорее всего, узнает во время камеральной (например, при запросе КУДиР) или выездной проверки. И тогда отстоять расходы будет непросто.

Qugo избавит заказчиков от проблем с закрывающими документами. Сервис автоматически в установленные сроки создаст чек от лица самозанятого и направит его заказчику. Если исполнитель аннулирует чек — сервис мгновенно направит заказчику уведомление о сторнировании.