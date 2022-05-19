Когда платить налоги и сдавать отчетность за исполнителей по договорам ГПХ: памятка для бизнеса

Налоги и взносы

НДФЛ

Заказчик, который сотрудничает по договору ГПХ с физическим лицом, обязан выполнять функции налогового агента. То есть рассчитать, удержать и перечислить в бюджет НДФЛ с вознаграждения исполнителя.

Когда исчислять и удерживать налог?

НДФЛ исчисляют и удерживают с каждой выплаты физическому лицу в день фактического получения дохода. В общем случае налоговая ставка составляет 13%.

Исполнитель вправе подать заказчику заявление о предоставлении стандартного налогового вычета. В этом случае налоговая база по НДФЛ исчисляется с учетом вычета.

Когда налог нужно перечислить в бюджет?

НДФЛ нужно перечислить не позднее дня, следующего за днем выдачи дохода физлицу. Если срок перечисления выпал на нерабочий день (праздничный или выходной), то перевести деньги в бюджет можно в следующий за ним первый рабочий день.

Например: если исполнитель получил вознаграждение в пятницу 20.05.2022, то заказчик обязан перечислить НДФЛ не позднее 23.05.2022.

Страховые взносы

С вознаграждения исполнителей по договорам ГПХ нужно рассчитать и уплатить в бюджет страховые взносы: на обязательное пенсионное и медицинское страхование, а также взносы на травматизм, если такое условие стороны предусмотрели в договоре.

В общем случае ставка по взносам на обязательное страхование составляет 27,1% (22% — на ОПС, и 5,1% — на ОМС). Некоторые компании (например, те которые работают в сфере IT) и субъекты малого бизнеса платят взносы по пониженной ставке. Ставка взносов на травматизм зависит от вида деятельности заказчика и может составлять от 0,2 до 8,5%.

Взносы нужно уплачивать в те же сроки, что и за наемных работников. То есть не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором был выплачен доход физлицу.

Например: если исполнитель получил вознаграждение в мае, то уплатить страховые взносы с этой суммы нужно не позднее 15 июня.

Если ваши исполнители — самозанятые, то вам не нужно выступать в роли налогового агента по НДФЛ, а также уплачивать страховые взносы. Налог самозанятый уплачивает за себя сам в установленный срок. Но важно перед каждой выплатой проверять статус самозанятого, чтобы не попасть под доначисления со стороны ФНС.

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Отчетность

Даже если у вас нет штатных сотрудников, но вы привлекаете физлиц по гражданско-правовым договорам, то вы все равно обязаны сдавать отчетность.

Например, вы — индивидуальный предприниматель, который работает в одиночку, но в январе и мае 2022 года у вас были заключены договоры подряда на строительство с физлицами. Значит вам придется в 2022 году сдавать отчетность.

В налоговую службу

1. Расчет по страховым взносам.

Сроки подачи: не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год).

Например: если вознаграждение исполнителю было выплачено в апреле 2022 года, то заказчику нужно подать расчет:

за полугодие — не позднее 1 августа 2022 (30-е июля — суб.);

за 9 месяцев — не позднее 31 октября 2022 (30-е октября — воскр.);

за год — не позднее 30 января 2023 года.

2. Расчет по форме 6-НДФЛ.

Срок подачи: не позднее последнего дня месяца, идущего за отчетным периодом, за год — не позднее 1 марта следующего года. В состав годового отчета включают справки о доходах (бывшие формы 2-НДФЛ).

Например, если вознаграждение исполнителю было выплачено в мае 2022 года, то заказчику нужно подать расчет:

за полугодие — не позднее 1 августа 2022 (31-е июля — воскр.);

за 9 месяцев — не позднее 31 октября 2022;

за год — не позднее 1 марта 2023 года.

Если выплаты производились в пользу 10 и более лиц, отчеты в ФНС нужно сдать в электронной форме.

В Пенсионный фонд

1. Форма СЗВ-М. Сдавать его нужно на протяжении всего периода действия договора ГПХ, начиная с месяца его заключения, до месяца подписания акта и закрытия договора.

Срок подачи: не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

2. Форма СЗВ-СТАЖ. Сдавать нужно раз в год.

Срок подачи: не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Если количество застрахованных лиц больше 10 — формы в ПФР сдают электронно.

В Фонд соцстрахования

Заказчик, который по условию договора уплачивает за исполнителя взносы на травматизм, обязан сдавать расчет по форме 4-ФСС.

Срок подачи:

не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, если отчет сдается на бумаге (когда численность сотрудников в компании без учета исполнителей по ГПХ меньше 10 человек);

не позднее 25 числа , если отчет сдается электронно.

За самозанятых исполнителей никакую отчетность сдавать не нужно.

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