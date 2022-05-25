Как работать с бригадой самозанятых, чтоб не попасть под штрафы ФНС

Самое главное

Основное, что может повлечь за собой доначисления, штрафы, иные «сюрпризы» налоговиков — небрежные формулировки. Уж сколько раз твердили миру, что нельзя допускать включения в договоры терминов из сферы трудовых отношений — и все тщетно, многие заказчики «сгорают» именно на этом.

В договоре не должно быть:

указано обязанности зарегистрироваться в качестве самозанятого;

конкретной трудовой функции, например, «бригадир на строительном участке № 2»;

зафиксировано время работы (с 9 до 18), т. е. концентрация не на результате труда, а на процессе, что свойственно трудовым отношениям;

суммы регулярной оплаты ( в т. ч. с привязкой к фактически отработанному времени ) вместо общей стоимости выполненных работ;

в т. ч. с привязкой к фактически отработанному времени привязки к внутреннему распорядку и, тем более, штрафы за его несоблюдение;

материальной ответственности с отсылкой на ТК вместо Гражданского кодекса и т. п.

Непременно вызовут подозрения условия о том, что всем необходимым для работы исполнителя обеспечивает заказчик. Во всяком случае инструменты, оборудование, техника должны быть исполнителя.

С материалами всё обстоит немного по-другому: заказчик может передать исполнителю материалы (например, отдать свою ткань для пошива или доски для изготовления мебели, предоставить материалы для ремонта и т. д.), Гражданский кодекс такой вариант предусматривает (статью 713 ГК). При этом в договоре стоит четко указать какие материалы, в каком количестве передаются и условия их использования (что делать с остатками, кто утилизирует отходы и т. п.).

Помните, что самозанятый исполнитель не должен быть вашим бывшим работником, отношения с которым прекращены менее двух лет назад (п. 8 ч. 2 ст. 6 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, далее — Закон № 422-ФЗ).

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Отношения с «бригадиром»

Так можно ли иметь дело с коллективом или только с одиночками? Можно работать с кем угодно. Главное — правильно оформить отношения. Нет формальных препятствий к тому, чтобы:

заказчик поручил выполнение задачи (изготовление продукта, оказание услуги) группе плательщиков НПД (самозанятых), работающих вместе;

оплату за результат, полученный по итогам общей работы, переводить лишь одному из них.

Однако:

заявлять о полученном доходе должны все самозанятые , входящие в «бригаду»;

уплачивать налог также должен каждый исполнитель;

«казначей» (бригадир и т. п.) ни в коем случае не должен выступать получателем дохода (в т. ч. исполнять обязанности налогового агента), а лишь посредником.

Подчеркнем, что эта схема все же является достаточно рискованной. Во-первых, ФНС может получить сведения о том, что конкретному самозанятому поступают средства, которые потом перечисляются другим физлицам-самозанятым. В этом случае «бригадир» рискует попасть под определение работодателя и соответствующие санкции.

Во-вторых, заказчик должен будет получить чек от каждого исполнителя, занятого в «бригаде», а перечисление будет только одному — это также вызовет вопросы (причем они могут возникнуть не только у налоговиков, но и у банка).

Как можно избежать таких рисков?

Заключить несколько договоров или один?

Если речь идет об оказании услуг по сделке, которая исполняется немедленно, то договора вообще не требуется: факт его заключения подтверждается оплатой, поступившей от заказчика, и чеком, выданным плательщиком НПД (п. 2 письма ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899).

Если же услуги оказываются в течение какого-то времени, то нужно заключить договор.

Договор можно заключить один — с «бригадиром». В этом случае сам бригадир должен в свою очередь заключить договоры ГПХ с другими членами бригады. Фактически нанять их для исполнения отдельных задач и сам принять участие в работе.

Самозанятые не вправе выступать работодателями, но вправе заключать с другими физическими лицами, в т. ч. плательщиками НПД, договоры гражданско-правового характера — прежде всего, подряда (письмо ФНС от 12.10.2020 № АБ-4-20/16632).

Если подрядчик и субподрядчик оба относятся к самозанятым, то они оба самостоятельно уплачивают налог с доходов (4% с физических лиц, 6% — с юридических, ст. 10 закона № 422-ФЗ), и освобождены от уплаты страховых взносов и сдачи отчетности.

В этом случае заказчик получит чек только от «бригадира». Дальнейшие расчеты с «субподрядчиками» тот проведет самостоятельно. Таким образом, самозанятый «бригадир» заплатит налог в размере 6% с полной суммы, полученной от компании, а «субподрядчики» — 4% от суммы, полученной от физического лица.

Кроме чека рекомендуется использовать также акт — формально необязательный документ, но он полезен с точки зрения учета, поскольку отражает период и дату оказания услуги (что особо важно при внесении предоплаты, например).

Второй вариант — заключить несколько договоров подряда с каждым самозанятым отдельно. При этом важно, чтобы они в совокупности не создавали впечатления замены трудовым отношениям. Например, если вы уволите ранее оформленную у вас бригаду строителей и тут же возьмете на их место самозанятых исполнителей на выполнение, по сути, тех же работ — вы обречены на провал. Тут ФНС однозначно будет трактовать ситуацию, как намеренную подмену трудовых отношений гражданско-правовыми.

Наконец, третий вариант — заключить договор, в котором будут прописаны сразу несколько исполнителей и указан порядок расчетов (в т.ч. через перечисление суммы вознаграждения на счет одного из них). В этом случае в договоре надо четко прописать вознаграждение каждому «члену бригады», а они должны будут предоставить чеки после оплаты. Подписать договор также должны все самозанятые.

Эту позицию в одной из консультаций на своем сайте подтвердила и ФНС — заказчик вправе поручить исполнение работ группе плательщиков НПД. Правда сейчас найти эту консультацию на сайте не выходит (в сети отсылки к ней мелькают на многих сайтах), возможно налоговики поменяли свое мнение.

О чем напомнить «бригадиру»

Заказчик находится в одной связке с «бригадирами», поэтому нарушение, допущенное этим плательщиком НПД, может оказаться губительным для заказчика (и наоборот).

Будет неплохо, если вы как заказчик будете проверять, насколько корректно оформляет «бригадир» свои отношения с другими членами группы.

Напомните ему о том, что нанимаемые им физлица должны быть самозанятыми, иначе он рискует попасть на уплату НДФЛ и страховых взносов. Кроме того, не все лица вправе быть самозанятыми, в частности, этот режим недоступен тем, кто:

реализует подакцизные, маркируемые товары;

перепродает товары;

добывает и реализует полезные ископаемые;

ведет деятельность в интересах других лиц по договорам поручения, комиссии либо агентских договоров и т. п. ( подробнее см. ст. 4 закона № 422-ФЗ ).

Самозанятый вправе уполномочить одно из лиц, указанных в ч. 3 ст. 3 закона № 422-ФЗ (кредитную организацию, оператора электронной площадки), на уплату налога в отношении всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по НПД. И тогда налоговый орган направляет уведомление об уплате налога уполномоченному лицу.

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О чем еще следует помнить заказчику

Прежде всего — опревышении лимита по доходу. Во взаимодействии с бригадами кроется еще одна опасность: при превышении лимита в 2,4 млн рублей самозанятый теряет право на применение НПД. Проконтролировать соблюдение лимита очень сложно, особенно, если вы заключаете договор только с одним исполнителем, а не с каждым отдельно.

При превышении лимита самозанятый не сможет принимать оплату в рамках НПД, ему придется платить уже обычный налог — НДФЛ 13% (15%). Значит изменится и пакет документов от исполнителя и обязательства заказчика (в частности на него упадет забота об уплате страховых взносов). Это при условии, что самозанятый не был ИП. Если был, то взносы уплачивать не придется, но придется пересмотреть некоторые условия договора.

Проверка статуса плательщика НПД — это обязательная часть сотрудничества. При его утрате придется пересмотреть и условия договора, и пакет подтверждающих документов в целях учета затрат в расходах, и в принципе будущие отношения с исполнителем — возможно, выгоднее будет от них отказаться.

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