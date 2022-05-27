Самозанятость — вакцина для бизнеса от вирусов и санкций

А также где и как привлекать самозанятых, чтобы удержать бизнес на плаву.

Что происходило с бизнесом с начала пандемии

С 2020 года бизнес находится в постоянном стрессе из-за распространения коронавируса: приостановки деятельности, запреты, ограничения, жесткие санитарно-эпидемиологические требования. Несоблюдение каралось высокими штрафами и грозило всевозможными проверками.

Летом 2021 года власти выдвинули новое требование — не менее 60% работников должно быть вакцинировано. По рекомендациям Минтруда и Роспотребнадзора работодателям пришлось привить не менее 80% персонала, а в некоторых регионах — все 100% (например, такой порядок власти установили в Санкт-Петербурге для некоторых отраслей).

Работодатели предлагали дополнительные выходные, давали премии сотрудникам, чтобы стимулировать их к вакцинации, однако соблюсти «лимиты» удалось не всем. Непривитых сотрудников пришлось отстранить и искать им замену. Кроме того, работники заболевали сами, а иногда, перенося вирус бессимптомно, заражали других. В результате часть коллектива выходила на больничный из-за болезни, другие — из-за необходимости выдерживать карантин.

2022 год особых облегчений не принес. 18 января премьер-министр Михаил Мишустин на заседании по борьбе с коронавирусом призвал работодателей перевести максимальное количество работников на удаленку. В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин продлил условие об удаленке для 30% работников до 01.04.2022.

В таких сложных условиях бизнесу пришлось искать выход — привлекать самозанятых для выполнения разовых задач, когда собственных сил и сотрудников катастрофически не хватало.

Почему бизнес выбрал самозанятых

Когда сотрудники в штате болеют, получают отстранение или отправляются на карантин, компания или ИП вынуждены:

Платить средний заработок отстраненным сотрудникам . Да, были разъяснения о том, что оплачивать отстранение от работы без уважительной причины (например, медотвода) не нужно. Но работники подают в суд на работодателей. А само отстранение нужно тщательно оформить, иначе придется не только заработок сотруднику возместить, но еще и выплатить пени, моральный ущерб и компенсировать судебные издержки.

Оплачивать заболевшим первые три дня больничного за свой счет.

Тратить средства и время на поиск новых временных сотрудников , которые готовы соблюдать правила по вакцинации.

Рисковать соблюдением определенных лимитов . Например, для сохранения спецрежима (УСН, патент).

Кроме того. бизнес теряет деньги на простое производства, торговли, доставки и т. д.

Самозанятые исполнители мобильны — их можно оперативно подключить к выполнению задач удаленно или офлайн. Рынок наполнился свободной рабочей силой (признаем, что многие компании вынуждены были прекратить деятельность в результате банкротства) — было из кого выбирать. Специалисты были готовы бороться за внимание заказчиков и демпинговали цены на свои услуги.

Такие профессии как грузчик, водитель, курьер, промоутер, копирайтер, маркетолог, бухгалтер, юридический консультант и многие другие крайне востребованы и таких исполнителей довольно много, а значит их поиск не должен занимать много времени.

Благодаря развитию платформ для самозанятых, которые стали аналогами бирж по поиску персонала, задача найти исполнителя перестала быть сложной. Предпринимателю не нужен HR, чтобы найти себе, например, курьера в службу доставки или бухгалтера, чтобы сдать годовой отчет. Причем и заключение договора и оплата исполнителю безопасны, так как происходят в специальном сервисе.

При регистрации на сервисе Qugo вам открывается круглосуточный доступ в личный кабинет, где вы можете посмотреть переписку с исполнителями, принять заказ или создать новый. А также Qugo самостоятельно проверяет статус самозанятого перед каждой выплатой и пересылает чеки после оплаты.

Экономия на взносах

Если организация решила привлечь временного работника, то она должна учитывать, что даже при заключении срочного трудового договора необходимо соблюдать ТК и НК. В частности, с зарплаты таких сотрудников работодатели платят страховые взносы в налоговую в размере 30%. Плюс взносы на травматизм в Фонд социального страхования (от 0,2 до 8,5%).

Нанимая физлицо, не обладающее особым налоговым статусом, на место своего привычного сотрудника, например, для разового оказания услуг, заказчик также должен рассчитать и перечислить взносы. Пусть и без той части, что приходится на взносы в ФСС.

Для малого бизнеса взносы ниже, но сути это не меняет — уплачивать их нужно ежемесячно, причем из собственных средств.

Самозанятые исполнители сами заботятся о будущей пенсии и страховании на случай болезни или травмы. Хотя правительство обсуждает возможность получения плательщиками НПД в будущем больничных за счет ФСС, но это пока еще даже не на стадии законопроекта.

Qugo предлагает самозанятым застраховаться на случай болезни. Как это работает: платите 380 руб. в месяц, а если заболеете — получите по 500 руб. за каждый день больничного.

Снижение нагрузки на собственных специалистов

Расчеты со штатными сотрудниками (опять же неважно — приняты они на постоянной основе или временно) — серьезная нагрузка на бухгалтерскую и кадровую службу:

расчет зарплаты, больничных, отпускных, командировочных, компенсации при увольнении и т. д.;

оформление приказов, прием заявлений, авансовых отчетов;

передача сведений в ФНС, ПФР и ФСС, при несоблюдении сроков — штраф не только на компанию, но и на руководителя.

За штатных работников приходится формировать и сдавать множество отчетных форм:

СЗВ-ТД — при приеме на работу, переводе и увольнении;

СЗВ-М — ежемесячно;

РСВ, 6-НДФЛ ежеквартально;

СЗВ-СТАЖ раз в год.

Если вам кажется, что можно нанять физлицо по договору ГПХ без статуса плательщика НПД и избавиться от всех этих проблем — мы вас разочаруем: отчетность сдавать все равно придется, вести расчет взносов тоже.

Самозанятые — это, по сути, контрагенты. Никакую отчетность компания-заказчик за них сдавать не обязана.

Пакет документов по сотрудничеству минимальный:

договор;

акты выполненных работ (по мере их сдачи-приемки);

чек на каждую сумму вознаграждения, полученную исполнителем.

Работайте с самозанятыми в сервисе Qugo. Создаем чеки по оказанной услуге в автоматическом режиме, а договоры и акты — в один клик. Все закрывающие документы всегда под рукой, расчеты под контролем, а бухгалтерия — в релаксе.

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Отсутствие лишней нагрузки на бюджет и простое расставание с исполнителем

Штатные сотрудники могут заболеть или уволиться в неожиданный момент. А если предприятие по каким-либо причинам встанет (например: вступят в силу очередные ограничения), работодателю придется оплатить простой (или нерабочие дни).

За обеспечение условий труда штатников тоже отвечает работодатель:

обязательные инструктажи по технике безопасности;

специальная оценка условий труда;

оборудование рабочих мест;

обеспечение инструментами и расходными материалами и т. д.

В период турбулентности, когда выручка едва окупает текущие расходы, бизнес не может себе позволить такие траты.

Сотрудничество с самозанятыми — это сделка по выполнению определенной проектной работы (оказание услуги). Не устроило качество (курьер привез заказ с опозданием, дизайнер плохо отрисовал макет) — найдите другого. Принимать некачественную работу заказчик не обязан.

Самозанятый обеспечивает себя инструментами и оборудованием за собственный счет. Компенсировать ему (как, например, удаленным сотрудникам) использование компьютера, интернета, принтера, автомобиля или материалы к ним, не потребуется.

Затраты исполнитель закладывает в цену своих услуг, но так как его работа обычно связана сразу с несколькими заказчиками, то и затраты он разделит между всеми ними.

Воспользуйтесь сервисом Qugo для работы с самозанятыми. Создайте задачу, укажите цену и ожидайте отклика исполнителей. Нужна помощь? Персональный менеджер Qugo поможет организовать работу и проконсультирует по любым вопросам.

Давайте на примере

Представим ситуацию. Индивидуальный предприниматель — владелец магазина (на патенте), у которого в подчинении бухгалтер (на неполной ставке) и четыре продавца. В начале 2022 года главбух категорически отказался от прививки и написал заявление об увольнении по собственному желанию. Его зарплата составляла 15 000 рублей в месяц.

ИП решил не брать на работу нового бухгалтера, а учет собрался вести сам. Сдавать налоговую отчетность на патенте ему не нужно — главное помнить срок, когда подать новое заявление на получение следующего патента. Бухгалтерской отчетности у ИП нет.

Складской учет он доверил одному из продавцов, владеющему навыками работы в программе, и установил ему доплату 5 000 рублей в месяц.

Остался только вопрос с ежемесячной и ежеквартальной отчетностью по сотрудникам. Тут предприниматель совершенно не ориентировался, а времени и желания изучать НК не было.

ИП решил обратиться за помощью к самозанятому бухгалтеру за оказанием услуг по заполнению РСВ, 6-НДФЛ и др отчетов. Учитывая штат и отсутствие сложностей в расчете зарплаты (продавцы получали оклад), исполнитель назначила цену — 5 000 рублей за квартальный пакет отчетов. Таким образом была сдана отчетность за 4 квартал 2021 года и январь 2022-го (СЗВ-М).

ИП предложил продолжить сотрудничество в первом и втором квартале 2022 года и также заключить договор на оказание услуг.

Сравним затраты до и после работы с самозанятым. Возьмем период оказания услуг — 1 квартал:

ДО

Ежемесячные затраты — 15 000 рублей + примерно 30% взносов.

Таким образом, если бы у ИП остался штатный бухгалтер, он потратил бы — 58 500 рублей (зарплата + взносы).

ПОСЛЕ

Ежемесячные затраты — 5 000 рублей + примерно 30% взносов — доплата продавцу за работу со складским учетом.

5 000 рублей — вознаграждение самозанятому бухгалтеру.

Итого за один квартал — 24 500 рублей.

Разница — 34 000 рублей. Для ИП — это существенная экономия. Эти средства можно направить, например, на уплату собственных пенсионных взносов ИП или покупку нового патента.