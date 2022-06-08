Биржи фриланса или площадки для самозанятых. Где безопаснее искать исполнителя

Принцип работы

И биржи фриланса, и площадки для самозанятых помогают заказчикам и исполнителям находить друг друга. Обычно, заказчик регистрируется на портале и создает задание, на которое откликаются исполнители, или выбирает исполнителей из базы сайта.

Однако тематика заданий на биржах отличается. Биржи имеют узкую специализацию. Например: биржа копирайтинга, IT-специалистов и т. д. На платформах для самозанятых представлен более широкий выбор специальностей и категорий.

Проверка исполнителя

Все сайты, которые ведут портфолио исполнителей и профили заказчиков, организуют внутренние рейтинги всех участников процесса. Для удаленного поиска важно располагать достоверной информацией о человеке, который будет выполнять оплачиваемую работу.

Биржи фриланса обычно не проверяют налоговый статус самозанятого — вместо этого большое внимание уделяется, количеству звезд или верхней позиции в поиске (иногда проплаченной).

Площадки по работе с самозанятыми строго следят за соблюдением налогового законодательства и не допустят к работам исполнителей, которые не встали на учет в ФНС.

Если исполнитель потеряет статус самозанятого в процессе сотрудничества и получит деньги от заказчика как обычное физлицо, заказчик окажется в неприятной ситуации. Ведь ему придется начислить и уплатить с вознаграждения такого физлица страховые взносы, перевести в бюджет НДФЛ и подать отчетность.

На платформе Qugo проводится ежедневная автоматическая проверка статуса плательщика НПД, в том числе и перед каждой выплатой.

Выплата вознаграждения

На платформах, как и на биржах, исполнители, выполняющие заказ качественно и в срок, гарантировано получат вознаграждение. Порядок, способ и время для вывода средств определяет сайт, он же устанавливает комиссии и ограничения.

На платформах комиссии чаще оплачивает заказчик. Переводы осуществляются практически мгновенно. Биржи, как правило, взимают комиссию с обеих сторон сделки. Вывод средств с биржи может занять до нескольких дней.

На платформе Qugo исполнители получают выплаты круглосуточно по реквизитам любого банка, заказчик также может выполнить перевод исполнителю в любое время.

В личном кабинете платформы есть удобная аналитика расчетов со всеми исполнителями. Она показывает количество чеков, суммы выплат и комиссии. Интерфейс личного кабинета бирж устроен проще: как правило, никакой аналитики в нем нет.

Документооборот

Биржи не занимаются сбором и подготовкой закрывающих документов с исполнителей — это забота заказчика. Чтобы отразить расходы в бухгалтерском и налоговом учетах, заказчику придется самостоятельно составлять, отправлять, а потом ещё и контролировать возврат договоров, актов и чеков.

Площадки уделяют серьезное внимание организации документооборота. Они оформляют чеки за самозанятого, и следят, чтобы заказчик вовремя получил все нужные документы. А если исполнитель аннулирует чек, платформа уведомит об этом заказчика.

При использовании сервиса Qugo вам доступен электронный документооборот с самозанятыми. Создание чека по оказанной услуге происходит в автоматическом режиме. Сервис проконтролирует наличие закрывающих документов и сообщит, если самозанятый аннулирует чек.

Интеграция

Если заказчик работает с большим количеством самозанятых, ему нужна интеграция с учетной системой, чтобы снять нагрузку с бухгалтерии. Такой функции у бирж фриланса просто нет.

В распоряжении платформ есть специалисты, которые готовы настроить интеграцию с бухгалтерской программой. Такой подход экономит заказчикам время, силы и трудовые ресурсы.

В Qugo есть API-интеграция, которая помогает организовать работу автоматически с большим массивом данных.

Дополнительные сервисы

Платформы являются не только посредниками между исполнителем и организацией, но и долгосрочными партнерами. Они предлагают дополнительные сервисы, которые пригодятся в деятельности заказчика.

Например, сервис Qugo помогает формировать и отправлять уведомления в МВД для постановки на учет граждан ЕАЭС. Наличие персонального менеджера и колл-центра позволяют оперативно решить любые вопросы.

Также Qugo предлагает самозанятым застраховаться на случай болезни, чтобы не остаться без доходов в период вынужденного простоя. Размер страховки: 380 руб. в месяц, а сумма покрытия — 500 руб. за каждый день больничного.

У бирж дополнительных сервисов нет. Пользователи могут рассчитывать только на общение с техподдержкой при возникновении ошибок сайта, задержек при проведении платежей и прочих технических проблем.