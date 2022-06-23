ИП на НПД оказывает образовательные услуги. Что нужно знать заказчику?

Может ли самозанятый вести образовательную деятельность?

Самозанятый репетитор может оказывать услуги физлицам, предпринимателям или организациям. Если преподаватель ведет обучающий процесс самостоятельно, без привлечения наемных сотрудников, то лицензия ему не нужна.

Единственный нюанс: свидетельство об образовании (удостоверение о повышении квалификации, диплом о профподготовке) у такого специалиста не получишь. Подобные документы вправе выдавать только лица, которые осуществляют лицензируемую деятельность.

Если же самозанятый позиционирует свой бизнес как полноценный образовательный проект, у него, во-первых, должен быть статус ИП, а во-вторых, лицензия (п. 2 ст. 91 закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ﻿), которую как раз таки самозанятому получить нельзя.

Как отличить образовательную деятельность, которой нужна лицензия, от репетиторства?

Основные критерии в законе № 273-ФЗ «Об образовании»:

обучение идет по программе,

есть привлеченный персонал по трудовым договорам или ГПХ,

Важно: ИП, применяющие НПД, не вправе нанимать работников, но могут привлекать исполнителей по договору ГПХ. Чтобы работать без лицензии, ИП должен оказывать услуги только лично (п. 2 ст. 91 № 273-ФЗ). Привлек помощников — нужна лицензия.

есть итоговые испытания выпускников, по результатам которых выдают документ об образовании.

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Разберем по шагам, как выстроить сотрудничество с ИП на НПД.

Шаг 1. Правильно составьте договор оказания услуг

За основу можно взять любой договор ГПХ, который вы используете в работе с контрагентами-ИП. Но помимо стандартных условий (предмет договора, перечень и сроки оказания услуг, права и обязанности сторон, ответственность, порядок досрочного расторжения), обратите внимание на следующие детали:

укажите в преамбуле, что исполнитель является самозанятым , и внесите его регистрационные данные;

пропишите, что з аказчик не выступает налоговым агентом физлица и освобожден от обязанности по уплате налогов и взносов ( п. 8 ст. 2 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ );

п. 8 ст. 2 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ закрепите обязанность самозанятого предъявлять закрывающие акты и чеки после оказания услуги ( важно для учета расходов заказчика );

важно для учета расходов заказчика зафиксируйте, что в случае утраты статуса плательщика НПД , самозанятый информирует заказчика об этом в надлежащие сроки ( можно указать конкретный срок и ответственность за неуведомление ).

Шаг 2. Проверьте, есть ли у преподавателя статус самозанятого

Сделать это можно двумя способами:

Запросить у физлица выписку о регистрации из приложения «Мой налог» . В ней отображается актуальная информация: когда налогоплательщик поставлен на учет, и не аннулирован ли его статус. Проверить факт регистрации самостоятельно в специальном сервисе ФНС.

В Qugo такая проверка проводится автоматически не только при заключении договора, но и при каждой выплате самозанятому.

Шаг 3. Получите закрывающий акт

После оказания услуг (окончания курса обучения) стоит составить и подписать акт.

Унифицированная форма такого документа отсутствует, но в ст. 9 закона № 402-ФЗ о бухучете прописаны определенные требования к первичке. Проверьте, чтобы в акте были зафиксированы следующие моменты:

наименование документа;

дата составления;

перечень и содержание оказанных услуг;

длительность обучения ( период, дата оказания услуг );

период, дата оказания услуг стоимость услуги;

отсутствие замечаний к качеству со стороны заказчика;

должности, ФИО, подписи и печати сторон ( самозанятый работает без печати, но ИП иногда ее заказывают «для солидности» — в любом случае она не является обязательной ).

Шаг 4. Получите чек

Даже при наличии подписанного акта, главным документом для учета расходов заказчика образовательных услуг будет чек самозанятого преподавателя (см. письмо ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@). Он формируется в приложении «Мой налог» и выдается в электронном виде.

Убедитесь, что в документе корректно отражены:

наименование оказанных услуг;

ИНН вашей организации или ИП ( т. е. заказчика услуг );

т. е. заказчика услуг сумма оказанных услуг;

уникальный идентификационный номер, который присваивает ФНС.

Распечатывать чеки не нужно, можно хранить их как в распечатанном виде, так и на электронном носителе.

Все еще не уверены, что сможете правильно оформить отношения с ИП на НПД? Тогда регистрируйтесь на платформе Qugo и начинайте работать с любыми самозанятыми по закону и с полным пакетом закрывающих документов.