Самозанятые

Чек-лист для бизнеса по сотрудничеству с самозанятыми

Эксперименту с режимом самозанятости уже 2 года. Число самозанятых стремительно растет, а компании все чаще смотрят в сторону сотрудничества с плательщиками НПД. Бизнес привлекают гибкость и простота оформления отношений.

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Чек-лист для бизнеса по сотрудничеству с самозанятыми

Но практика открывает массу нюансов, за которыми не всегда поспевают новые поправки в № 422-ФЗ.

При наличии большого количества внештатного персонала — от ста самозанятых исполнителей — будет удобнее и безопаснее доверить работу с ними профессионалам.

Благо на рынке представлено достаточно платформ, вроде Qugo, которые помогают компаниям автоматизировать процессы, свести ручные операции к нулю и снизить риски переквалификации.

Если вы всё же решите попробовать взаимодействовать с самозанятыми без использования сторонних сервисов, то рекомендуем воспользоваться нашим чек-листом.

Помните, что если не хватает хотя бы одной галочки, то вы находитесь в зоне риска.

Отдельно хочется прокомментировать пункт о запросах ФНС. Дело в том, что у налоговой настроены автоматические фильтры.

Во-первых, налоговая обратит внимание, если вы больше трех месяцев подряд платите со своего расчетного счета одним и тем же исполнителям. Во-вторых, если количество самозанятых, с которыми вы сотрудничаете, превышает 30% от численности вашей компании. В-третьих, если ваши самозанятые исполнители оказывают ту же услугу, которая для вашего бизнеса является основным ОКВЭДом. В-четвертых, налоговая получает сведения из других служб, по которым можно увидеть, соблюдено ли правило двух лет с момента окончания сотрудничества по трудовому договору и перехода на сотрудничество по самозанятости.

Если ваша компания попадет под один из этих фильтров, ждите официальное письмо из ФНС с просьбой уточнить суть ваших отношений с самозанятыми исполнителям.

Тут важно вовремя отвечать на запросы и быть готовыми предоставить всю историю отношений с самозанятым. Поэтому очень важно сохранять историю переписки с исполнителями и вести архив документов, а также мониторить обновления законодательства.

Сотрудничать с самозанятыми совсем не страшно. Если грамотно подойти к организации процесса, то такое решение может дать бизнесу важнейшие преимущества — гибкость и оперативное реагирование на любые изменения в стране, а значит обеспечить конкурентные преимущества.

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Самозанятые

Чек-лист для бизнеса по сотрудничеству с самозанятыми

Эксперименту с режимом самозанятости уже 2 года. Число самозанятых стремительно растет, а компании все чаще смотрят в сторону сотрудничества с плательщиками НПД. Бизнес привлекают гибкость и простота оформления отношений.

Чек-лист для бизнеса по сотрудничеству с самозанятыми

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