Работа с самозанятыми через платформы. Азбука заказчика

6 июня ФНС опубликовала свежие данные по самозанятым. Для тех, у кого нет времени читать весь текст отчёта, мы собрали основные цифры в виде картинок у нас во Вконтакте и в телеграм-канале. О самозанятости сказано уже немало, особо заострять на этом внимание не будем.

В самом конце статьи ФНС говорится о том, что с налоговой на данный момент работает уже 84 партнёра — это банки, осуществляющие выплаты самозанятым, а также платформы вроде Qugo.

И дальше как раз идёт самое интересное: по заявлению налоговиков почти каждый второй самозанятый работает через программные продукты партнёров ФНС, и более трети всех доходов плательщиков НПД регистрируются через партнёров без использования приложения «Мой налог».

В самом начале эксперимента многие компании предпочитали работать с самозанятыми напрямую, но сейчас виден тренд на переход к работе со специализированными платформами.

Почему так происходит?

Во-первых, подобные сервисы тоже активно развиваются, предлагают новые виды услуг. Увеличивается количество самих платформ, а значит, возрастает конкуренция на рынке, что благоприятно сказывается на комиссии агрегаторов.

Во-вторых, это просто удобно как для заказчиков, так и для исполнителей. В подавляющем большинстве случаев самозанятые могут пользоваться такими платформами бесплатно. Кроме того, подобные платформы позволяют исполнителям автоматизировать процесс уплаты налогов и формировать корректно заполненные закрывающие документы.

Плюсы работы с платформами для самозанятых

➕ поиск новых заданий и заказчиков;

➕ бесплатный отклик на задания;

➕ автоматизированная уплата налогов;

➕ формирование корректных закрывающих документов.

Компании-заказчики в результате перехода на работу с платформами получают гораздо больше — по сути, они являются главными бенефициарами такого сотрудничества. За относительно небольшую стоимость (комиссия платформ обычно варьируется от 0,5% до 4% от оборота заказчика в зависимости от объёмов) заказчик закрывает сразу большое количество вопросов.

Плюсы работы с платформами для компаний (базовый набор)

➕ выплаты самозанятым;

➕ автоматическая генерация чеков;

➕ оплата налогов за исполнителей;

➕ проверка исполнителей на статус самозанятого;

➕ проверка возможного превышения по годовому доходу исполнителей.

Это джентельменский набор услуг, который предоставляют все платформы по умолчанию. Санитарный минимум, если хотите. Но помимо базовых функций платформы также предлагают широкий список дополнительных опций.

Плюсы работы с платформами для компаний (дополнительные опции)

➕ КЭДО;

➕ акты выполненных работ;

➕ уведомления в МВД для граждан ЕАЭС;

➕ подбор исполнителей;

➕ консалтинг.

Под КЭДО мы понимаем, в первую очередь, дистанционное электронное подписание договоров, приложений и дополнительных соглашений с исполнителями, что позволяет не только сэкономить на бумаге, с которой сейчас в стране напряженка, но и существенно упростить процесс взаимодействия с исполнителями и расширить географию присутствия компании.

Или взять, например, те же акты, которые позволяют корректно принимать к учёту расходы — они снижают риски при аннуляции чеков, но при этом ни один банк, предоставляющий услуги по работе с самозанятыми, их за вас не сформирует. Это то, что большинство платформ умеют делать, а банки — нет.

Набор дополнительных опций может сильно варьироваться в зависимости от возможностей самой платформы и нужд заказчика. При этом не стоит думать, что все эти опции вы получаете за дополнительную плату: у кого-то некоторые из перечисленных функций могут быть включены в размер комиссии, а кто-то предложит эту услугу комплиментарно за большой объём.

Или, наоборот, опция совершенно точно будет идти за дополнительную плату, но всё равно окажется сильно дешевле других предложений на рынке — здесь речь, конечно же, о подборе исполнителей.

Бывает так, что какие-то функции и даром не нужны одним компаниям, тогда как другие готовы за них доплачивать. Например, небольшим компаниям, где нет опытного кадровика в вопросах миграционного учёта, может быть крайне интересна опция уведомлений в МВД по гражданам ЕАЭС.

С развитием рынка самозанятости у платформ появляются новые дополнительные опции: страховка исполнителей в случае болезни, дополнительное медицинское страхование, страхование гражданской ответственности (в случае порчи имущества), помощь исполнителям с добровольными отчислениями в пенсионные фонды и так далее.

Это работает как автомобильный конфигуратор, когда вы берёте машину не из наличия, а собираете автомобиль под себя, добавляя в спецификацию только те опции, которые вам действительно необходимы. В итоге при правильной настройке всех доступных опций компания получает правильный и удобный процесс под ключ и без лишних забот.

Отдельно хотелось бы отметить такой важный плюс работы с платформами как консалтинг. Необходимо понимать, что все эти 84 партнёра ФНС прошли проверку налоговой службы — сотрудники этих сервисов внимательно следят за законодательными и юридическими изменениями и отлично разбираются в вопросах взаимодействия с самозанятыми. Это особенно важно для небольших компаний, где порой даже может не быть постоянного юриста.

В какой момент стоит переходить на работу с платформами?

В портфеле клиентов Qugo есть заказчики с одним самозанятым, поэтому говорить о том, что платформы берутся исключительно за крупных клиентов, в обойме которых не один десяток исполнителей, в корне неправильно. Работа сервиса полностью автоматизирована, благодаря чему мы можем брать клиентов с любым количеством исполнителей.

Но как самой компании понять, когда уже стоит отказаться от работы с самозанятыми напрямую и прибегнуть к услугам специализированных платформ?

Триггеры к переходу на работу с платформами

рост количества самозанятых или их высокая ротация;

высокая разноплановая нагрузка на кадровика и бухгалтера;

низкий уровень сознательности исполнителей: документы сдают не вовремя и неправильно оформленными;

запросы от ФНС или банка.

Здесь важно упомянуть, что нет универсальной формулы, когда количество исполнителей можно считать большим. Если, например, бухгалтер в компании занимается только самозанятыми, то для него объём от пятидесяти исполнителей может быть критичным. Если же это главный бухгалтер, который один занимается и самозанятыми, и всем остальным, то для такого сотрудника и десять самозанятых станет непосильной ношей.

Что же касается низкого уровня сознательности исполнителей, из которых порой приходится силой вытрясывать чеки, то тут на помощь приходит служба онбординга, которая в нашей компании владеет несколькими иностранными языками. Это как первая линия обороны, которая принимает на себя основной массив запросов от исполнителей:

помощь с регистрацией:

решение проблем с выплатами;

изменение реквизитов;

ответы на вопросы по статусу плательщика НПД и так далее.

По сути, это бесплатный консалтинг для самих исполнителей, которые не отнимают время у заказчика своими многочисленными вопросами.

При работе с самозанятыми напрямую компании платят исполнителям со своего расчётного счёта. Когда таких операций становится слишком много или, наоборот, их подозрительно мало, но зато все эти выплаты на крупные суммы, это может заинтересовать как службу финансового контроля банка, так и ФНС. При работе через платформы таких вопросов у ФНС и банков не возникает.

Взаимодействие с самозанятыми исполнителями можно сделать не только выгодным, но также простым и безопасным — главное знать как. А будете ли вы работать с ними напрямую или через платформу — решать только вам: о плюсах и нюансах такого сотрудничества мы вам подробно рассказали.

Если у вас остались ещё какие-то нерешённые вопросы, вы можете обратиться в Qugo за бесплатным HR-аудитом. Наши эксперты помогут настроить работу с самозанятыми в вашей компании, подскажут, как повысить эффективность без дополнительных рисков, а также проконсультируют, как организовать удобный документооборот.