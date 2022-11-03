Самозанятые

Кто такие ИП на НПД, и в чем их отличие от самозанятых физлиц

Чаще самозанятыми становятся физические лица, но индивидуальные предприниматели тоже могут стать плательщиками налога на профессиональный доход. Расскажем, кто такие ИП на НПД, как зарегистрировать или перейти с другого режима, нюансы работы, а также чем ИП на НПД отличается от самозанятости.

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Кто такие ИП на НПД, и в чем их отличие от самозанятых физлиц
Иллюстрация: Вера Ревина

ИП на НПД: преимущества и ограничения самозанятости

НПД или самозанятость – это специальный налоговый режим, который считается наиболее удобным и выгодным для определенных видов деятельности, так как:

  • Быстро и удобно встать на учет через приложение «Мой налог» и дальше через него вести всю деятельность.
  • Самые низкие налоговые ставки: 4% при получении дохода от физлиц и 6% – от ИП и организаций. Также при постановке на учет налоговая служба предоставляет налоговый вычет в размере 10 000 руб.
  • Не надо платить фиксированные страховые взносы, таким образом сэкономить более 40 000 руб. в год. Но самозанятый может по желанию платить страховые взносы на будущую пенсию и на больничные.
  • Не надо вести учет и сдавать отчетность в налоговую. Обязательным условием является необходимость отражать весь доход в приложении «Мой налог» и выдавать чеки из приложения заказчикам.
  • Не надо применять онлайн-кассу, чек формируется в приложении. Можно принимать деньги наличными, а также переводами на карту.

Но также у режима есть ограничения:

  • Максимальный годовой доход составляет 2,4 млн руб.
  • Нет возможности совмещать с другими налоговыми режимами.
  • Нельзя перепродавать чужие товары, а также товары, подлежащие обязательной маркировке.
  • Нельзя работать по агентским договорам.
  • Нельзя нанимать сотрудников, но можно привлекать подрядчиков по договорам ГПХ.

Согласно закону № 422-ФЗ от 27.11.2018 перейти на применение НПД могут не только физические лица, но и индивидуальные предприниматели. На ИП распространяются все те же преимущества и ограничения специального режима.

Если у ИП небольшой бизнес, он работает без сотрудников, производит сам товары и продает их или оказывает услуги, то НПД становится для него весьма привлекательным режимом.

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Чем отличается ИП на НПД от обычного физлица на НПД

Хоть и на ИП на НПД распространяются те же выгоды и ограничения самозанятости, но у него есть несколько ключевых отличий от самозанятого физлица:

  • При превышении годового лимита в 2,4 млн рублей ИП может сменить налоговый режим, т. е. воспользоваться льготным переходом на другой спецрежим.

Например, в течение 20 дней с момента превышения ИП может перейти на УСН. Физлицу после превышения лимита придется платить 13% НДФЛ с полученного дохода, а чтобы применять иной спецрежим и экономить на налогах, сначала придется получить статус ИП.

  • ИП может открыть расчетный счет в банке и подключить к нему эквайринг. Чеки будет формировать в приложении «Мой налог», но через терминал эквайринга (или платежную форму на сайте) принимать оплату банковскими картами. Физлица не могут заключить договор на эквайринг с банками.
  • Статус ИП более известен и существует намного дольше. Заказчику спокойнее работать с самозанятыми со статусом ИП, так как в случае снятия с учета НПД или превышения лимита не будет лишних расходов. Заказчик будет работать дальше с ИП на другом режиме, а ИП будет сам платить налоги и взносы за себя. Если физлицо теряет статус самозанятого, то заказчик становится его налоговым агентом по НДФЛ, а также должен платить за него страховые взносы.

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Как стать ИП на НПД

Можно открыть ИП на НПД, или действующему ИП перейти на НПД с другого режима.

В первом случае сначала нужно встать на учет в качестве плательщика НПД как физлицо. Для этого необходимо скачать приложение «Мой налог» и пройти регистрацию одним из наиболее удобных способов:

  • регистрация по паспорту: нужны актуальный номер телефона и паспорт под рукой;
  • через личный кабинет физического лица: нужны ИНН и пароль от кабинета;
  • через портал Госуслуг: нужны логин и пароль для доступа на портал.

После регистрации в качестве самозанятого необходимо подать в ИФНС по месту регистрации заявление на регистрацию ИП. Предприниматель автоматически окажется на НПД.

Действующие ИП также могут перейти на НПД с любого другого налогового режима. В данном случае важно до регистрации в приложении «Мой налог» полностью рассчитаться по другим системам, погасить задолженность по страховым взносам.

Если ИП применяет ПСН, то необходимо отказаться от нее и пересчитать патент или подождать завершения срока его действия.

Если ИП был на УСН, то в течение месяца с момента регистрации в приложении «Мой налог» необходимо подать уведомление об отказе от УСН. Также не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем применения НПД и отказа от УСН, надо перечислить налог и сдать декларацию.

Если ИП переходит на НПД с ОСНО, то никаких дополнительных уведомлений в ИФНС подавать не потребуется, достаточно встать на учет в качестве плательщика НПД. Если ИП является плательщиком НДС, то переход на НПД с ОСНО устанавливает ряд правил по уплате НДС.

После регистрации ИП на НПД или перехода на НПД с других режимов ИП каждое поступление, связанное с предпринимательской деятельностью, необходимо вносить в приложение, формировать чек и передавать его заказчику.

Оплата налога производится каждый месяц до 25 числа, если в предыдущий месяц был получен доход. До 12 числа месяца, следующего за месяцем получения дохода, в приложение приходит уведомление от налоговой с суммой налога. Налог надо оплатить до 25 числа. В приложении можно привязать банковскую карту и подключить автоплатеж.

Удобно искать заказчиков и работать с ними через специальные приложения. Онлайн-платформа Qugo полностью автоматизирует расчеты и документооборот между заказчиками и исполнителями.

Документы у сторон сделки всегда будут в порядке и поступят вовремя.

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