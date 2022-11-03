Кто такие ИП на НПД, и в чем их отличие от самозанятых физлиц

ИП на НПД: преимущества и ограничения самозанятости

НПД или самозанятость – это специальный налоговый режим, который считается наиболее удобным и выгодным для определенных видов деятельности, так как:

Быстро и удобно встать на учет через приложение «Мой налог» и дальше через него вести всю деятельность.

Самые низкие налоговые ставки: 4% при получении дохода от физлиц и 6% – от ИП и организаций. Также при постановке на учет налоговая служба предоставляет налоговый вычет в размере 10 000 руб.

Не надо платить фиксированные страховые взносы , таким образом сэкономить более 40 000 руб. в год. Но самозанятый может по желанию платить страховые взносы на будущую пенсию и на больничные.

Не надо вести учет и сдавать отчетность в налоговую. Обязательным условием является необходимость отражать весь доход в приложении «Мой налог» и выдавать чеки из приложения заказчикам.

Не надо применять онлайн-кассу, чек формируется в приложении. Можно принимать деньги наличными, а также переводами на карту.

Но также у режима есть ограничения:

Максимальный годовой доход составляет 2,4 млн руб.

Нет возможности совмещать с другими налоговыми режимами.

Нельзя перепродавать чужие товары, а также товары, подлежащие обязательной маркировке.

Нельзя работать по агентским договорам.

Нельзя нанимать сотрудников, но можно привлекать подрядчиков по договорам ГПХ.

Согласно закону № 422-ФЗ от 27.11.2018 перейти на применение НПД могут не только физические лица, но и индивидуальные предприниматели. На ИП распространяются все те же преимущества и ограничения специального режима.

Если у ИП небольшой бизнес, он работает без сотрудников, производит сам товары и продает их или оказывает услуги, то НПД становится для него весьма привлекательным режимом.

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Чем отличается ИП на НПД от обычного физлица на НПД

Хоть и на ИП на НПД распространяются те же выгоды и ограничения самозанятости, но у него есть несколько ключевых отличий от самозанятого физлица:

При превышении годового лимита в 2,4 млн рублей ИП может сменить налоговый режим, т. е. воспользоваться льготным переходом на другой спецрежим .

Например, в течение 20 дней с момента превышения ИП может перейти на УСН. Физлицу после превышения лимита придется платить 13% НДФЛ с полученного дохода, а чтобы применять иной спецрежим и экономить на налогах, сначала придется получить статус ИП.

ИП может открыть расчетный счет в банке и подключить к нему эквайринг. Чеки будет формировать в приложении «Мой налог», но через терминал эквайринга ( или платежную форму на сайте ) принимать оплату банковскими картами. Физлица не могут заключить договор на эквайринг с банками.

или платежную форму на сайте Статус ИП более известен и существует намного дольше. Заказчику спокойнее работать с самозанятыми со статусом ИП, так как в случае снятия с учета НПД или превышения лимита не будет лишних расходов. Заказчик будет работать дальше с ИП на другом режиме, а ИП будет сам платить налоги и взносы за себя. Если физлицо теряет статус самозанятого, то заказчик становится его налоговым агентом по НДФЛ, а также должен платить за него страховые взносы.

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Как стать ИП на НПД

Можно открыть ИП на НПД, или действующему ИП перейти на НПД с другого режима.

В первом случае сначала нужно встать на учет в качестве плательщика НПД как физлицо. Для этого необходимо скачать приложение «Мой налог» и пройти регистрацию одним из наиболее удобных способов:

регистрация по паспорту: нужны актуальный номер телефона и паспорт под рукой;

через личный кабинет физического лица : нужны ИНН и пароль от кабинета;

через портал Госуслуг : нужны логин и пароль для доступа на портал.

После регистрации в качестве самозанятого необходимо подать в ИФНС по месту регистрации заявление на регистрацию ИП. Предприниматель автоматически окажется на НПД.

Действующие ИП также могут перейти на НПД с любого другого налогового режима. В данном случае важно до регистрации в приложении «Мой налог» полностью рассчитаться по другим системам, погасить задолженность по страховым взносам.

Если ИП применяет ПСН, то необходимо отказаться от нее и пересчитать патент или подождать завершения срока его действия.

Если ИП был на УСН, то в течение месяца с момента регистрации в приложении «Мой налог» необходимо подать уведомление об отказе от УСН. Также не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем применения НПД и отказа от УСН, надо перечислить налог и сдать декларацию.

Если ИП переходит на НПД с ОСНО, то никаких дополнительных уведомлений в ИФНС подавать не потребуется, достаточно встать на учет в качестве плательщика НПД. Если ИП является плательщиком НДС, то переход на НПД с ОСНО устанавливает ряд правил по уплате НДС.

После регистрации ИП на НПД или перехода на НПД с других режимов ИП каждое поступление, связанное с предпринимательской деятельностью, необходимо вносить в приложение, формировать чек и передавать его заказчику.

Оплата налога производится каждый месяц до 25 числа, если в предыдущий месяц был получен доход. До 12 числа месяца, следующего за месяцем получения дохода, в приложение приходит уведомление от налоговой с суммой налога. Налог надо оплатить до 25 числа. В приложении можно привязать банковскую карту и подключить автоплатеж.

Удобно искать заказчиков и работать с ними через специальные приложения. Онлайн-платформа Qugo полностью автоматизирует расчеты и документооборот между заказчиками и исполнителями.

Документы у сторон сделки всегда будут в порядке и поступят вовремя.