Оплата проезда, проживания и питания исполнителю по ГПД: НДФЛ и страховые взносы

Что относится к доходам физлиц в рамках ГПД

Согласно ст. 41 НК доход – это экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которую возможно оценить.

Уже другая ст. 211 НК относит к доходам налогоплательщика, полученным в натуральной форме, частичную или полную оплату за него организациями или ИП товаров, работ, услуг или имущественных прав. Например, оплату коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения.

Следовательно, оплата проезда, проживания и питания исполнителя по ГПД считается его доходом, полученным в натуральной форме. Этот доход нужно включать в налоговую базу по НДФЛ.

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НДФЛ и взносы с доходов исполнителей по ГПД: мнение ФНС

В своем письме от 23.06.2022 № БС-15-11/71@ ФНС указала, что уплата НДФЛ, а также страховых взносов с оплаты проезда, проживания и питания исполнителя по ГПД зависит от того, в чьих интересах они были произведены.

Если оплата заказчиком за исполнителей по ГПД стоимости проезда к месту оказания услуг и обратно, проживания и питания в месте оказания услуг произведена исключительно в интересах самого заказчика, то данная компенсация не признается доходом исполнителя, полученным в натуральной форме. НДФЛ удерживать и платить не нужно.

Это же касается страховых взносов. Так как данная компенсация производится с целью обеспечения выполнения исполнителем самих услуг по ГПД, такие расходы заказчика не являются объектом обложения страховыми взносами.

Но если выплаты произведены в интересах физического лица, то у него возникает доход в натуральной форме – НДФЛ удерживается.

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Вне зависимости от того, в чьих интересах была произведена компенсация, в договоре ГПХ должны быть указаны и суммы вознаграждения за выполнение работ (оказание услуг) и факт возмещения расходов, которые несет исполнитель в этих целях.

Для подтверждения компенсации проезда, питания и проживания должны быть сохранены и приложены копии билетов, товарные и кассовые чеки, гостиничные счета и т. д.

Желательно, чтобы в договоре или приложении к нему был расписан перечень расходов для возмещения, условия и ограничения.

Например, компания заключила договор оказания услуг с юристом – физическим лицом. Юристу необходимо поехать на несколько дней в другой город на судебное заседание в интересах заказчика. Он понесет расходы на проезд до нужного места и оплату номера в гостинице.

В договоре заказчик указал, что «обязуется в случае необходимости оказания услуг вне места жительства Исполнителя возмещать ему все расходы по проезду до места оказания услуг и обратно, а также расходы на гостиницу.

Расходы возмещаются с учетом ограничений: билеты эконом классом, а проживание в одноместном стандартном номере».

В этом случае после предоставления юристом документов, подтверждающих произведенные расходы, заказчик их возмещает. Но так как они произведены в интересах только заказчика, НДФЛ и страховые взносы с этих сумм не удерживаются.

Также исполнители по ГПД имеют право на получение профессиональных вычетов. Подробнее об этом в статье.

НДФЛ и взносы с доходов исполнителей по ГПД: мнение Минфина

Минфин в письме от 17.03.2022 № 03-04-05/20477 также отметил, что оплата стоимости проезда к месту выполнения работ и проживания признается натуральным доходом, если она была произведена в интересах самого исполнителя. Если же компания компенсировала исполнителю расходы, которые тот понес в интересах заказчика, то объекта обложения НДФЛ не возникает.

По поводу же страховых взносов ведомство указало, что согласно ст. 422 НК возмещение фактически произведенных и документально подтвержденных расходов физлица по ГПД, а также оплата таких расходов относятся к суммам, освобожденным от страховых взносов.