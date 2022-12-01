Сравнение соцпакета у самозанятых и наемных работников

От чего зависит право на оплачиваемый больничный

На оплачиваемый больничный вправе пойти работники по трудовым договорам и ИП, которые вступили в программу добровольного страхования. Это правило применимо и к нетрудоспособности по болезни или травме, и к больничным по беременности и родам.

Плательщики НПД пока не вправе претендовать на оплату времени нетрудоспособности, если параллельно с самозанятостью не работают по найму. Этот аргумент часто становится решающим, когда физлицо задумывается об уходе из найма во фрилансеры, опасаясь наступления болезни при социальной незащищенности в ущерб возможностям и перспективам фриланса.

Минтруд предложил свое видение программы оплачиваемых больничных самозанятых, которая может заработать уже с 2023 года.

Онлайн-платформа Qugo обеспечит полное сопровождение сотрудничества заказчика с самозанятыми, включая документооборот и выплату гонораров в соответствии с законодательством, что минимизирует риски переквалификации в трудовые отношения.

Как будут считать взносы и больничный самозанятого

За отправную точку для расчета добровольных взносов берется МРОТ. По проекту самозанятый вправе выбрать базу, равную двум или трем МРОТ, который с 01.01.2023 составит 16 242 рубля. Соответственно ежемесячные взносы нужно рассчитывать, исходя из сумм в 32 484 или 48 726 рублей.

Ставка – 3,84%, значит вступивший в добровольное страхование самозанятый будет платить взносы примерно по 1 247 и 1 871 рубль в месяц соответственно.

От избранной базы для расчета взносов зависит выплата по листу нетрудоспособности. Максимальные значения в 32 484 или 48 726 рублей будут начислены в качестве пособия по временной нетрудоспособности за полный календарный месяц самозанятым, имеющим страховой стаж минимум 8 лет с учетом трудовой деятельности, при условии, что к моменту наступления страхового случая они платят добровольные взносы минимум 12 месяцев.

Если больничный пришелся на период с седьмого по двенадцатый месяцы уплаты взносов, то предельные значения будут уменьшены на коэффициент 0,7.

Самозанятым со страховым стажем от пяти до восьми лет выплатят 80% максимального пособия, при стаже меньше пяти лет – 60%.

Те, кто регулярно платят взносы и не ходят в оплачиваемые больничные, через полтора года смогут уменьшить сумму взносов на 10%, а через два – на 30%.

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Как самозанятому получить оплачиваемый больничный

Для этого нужно заключить с социальным фондом договор добровольного страхования и платить взносы минимум 6 месяцев.

Подключиться к программе добровольного страхования можно будет через приложение «Мой налог». При этом самозанятому дадут возможность уплачивать взносы равными платежами в течение года, посредством функции автоплатежа.

Выгодно ли самозанятому вступать в добровольное страхование

Добровольное социальное страхование при соблюдении указанных выше условий обеспечит пособием в случае:

болезни или травмы;

операции по искусственному прерыванию беременности или процедуры ЭКО;

ухода за больным родственником;

протезирования по медпоказаниям в стационаре;

санаторно-курортного лечения в стационаре;

карантина самозанятого и его ребенка до 7 лет, посещающего детский сад, а также карантина недееспособного члена семьи.

Сравним на примерах соцпакеты штатного работника и самозанятого.

Пример 1

Самозанятый сотрудничает с юрлицом, получая ежемесячно 40 тыс. рублей. В 2023 году он платит добровольные страховые взносы более полугода с базы в 2 МРОТ. С 01.09.2022 самозанятый открыл лист нетрудоспособности продолжительностью 10 дней. Страховой стаж – 10 лет.

Расчет:

При уплате взносов более полугода, но менее одного года, пособие считается с учетом коэффициента 0,7. Так как страховой стаж более 8 лет, больничный лист оплачивается в размере 100%.

Пособие по временной нетрудоспособности= 32 484 руб. * 0,7 / 30 дней * 10 дней = 7 579 рублей.

А так как оплата самозанятому осуществляется не за отработанное время, а за фактически оказанные услуги или выполненные работы, то после окончания больничного, он может полностью исполнить договорные обязательства, за что и получит полное вознаграждение.

Ежемесячные взносы = 32 484 руб. * 3,84% = 1 247 руб.

Налог на профессиональный доход = 40 000 руб. * 6% = 2 400 руб.

Доход на руки после уплаты НПД и взносов = 40 000 руб. – 2 400 руб. – 1 247 руб. = 36 353 руб.

Итого: 7 579 руб. + 36 353 руб. = 43 932 руб.

Пример 2

Теперь рассчитаем доход и больничный лист с 01.09.2023 на 10 дней наемного работника с таким же стажем и уровнем дохода на протяжении двух лет, участвующих в расчете.

Пособие по временной нетрудоспособности к начислению: 960 000 руб. / 730 дней * 10 дней = 13 151 руб.

НДФЛ с пособия: 13 151 руб. * 13% = 1 710 руб.

«Чистое» пособие = 13 151 руб. – 1 710 руб. = 11 441 руб.

После выздоровления у штатного работника в сентябре 2023 года будет 15 рабочих дней из 21.

Значит зарплата к начислению за сентябрь составит: 40 000 руб. / 21 день * 15 дней = 28 571 руб.

НДФЛ: 28 571 руб. * 13% = 3 714 руб.

Зарплата на руки: 28 571 руб. – 3 714 руб. = 24 857 руб.

Итого: 11 600 руб. + 24 857 руб. = 36 457 руб.

Работать по трудовому договору или уходить на вольные хлеба и быть самозанятым – вопрос непростой. Главное – работать в рамках закона. Специальный налоговый режим имеет самые оптимальные налоговые ставки.

А предложенные Минтрудом социальные гарантии для самозанятых, повышают уровень доверия и его привлекательность.