Как правильно отразить договор подряда в 6-НДФЛ

НДФЛ с договора подряда

Компания заключает договор подряда с исполнителем, когда нуждается в специалисте на проектной основе, но потребности трудоустраивать его в штат нет. Исполнителем по договору подряда может быть ИП, самозанятый или физлицо, не имеющее специального налогового статуса.

В последнем случае на заказчика ложатся функции налогового агента по НДФЛ. ИП и самозанятый платят налоги самостоятельно.

Договор подряда в 6-НДФЛ за 2022 год

Форма 6-НДФЛ для отчета по итогам 2022 года утверждена приказом ФНС от 28.09.2021 № ЕД-7-11/845@ и состоит из титульного листа и двух разделов. В первом отражаются обязательства налогового агента, то есть суммы НДФЛ и даты, соответствующие крайним срокам перечисления налога в бюджет. Во втором – сводные цифры по организации о численности работников, произведенных вычетах, суммах начисленных доходов по разделам, исчисленном и удержанном налоге.

В отношении доходов свыше 5 млн рублей применяется ставка НДФЛ 15%. На каждую ставку налога разделы 1 и 2 нужно заполнить по-отдельности.

Для НДФЛ 13% в стр. 010 и 105 укажите КБК 18210102010011000110, для 15% – 18210102080011000110.

При отражении договора подряда в 6-НДФЛ важны:

дата фактического получения дохода;

срок перечисления налога.

В 2022 году действовало правило, по которому заказчик обязан перечислить НДФЛ, удержанный из вознаграждения исполнителя по договору подряда, не позднее дня, следующего за выплатой. Именно эту дату нужно указывать в стр. 021 годового отчета 2022. В стр. 022 – отразите сумму удержанного НДФЛ. В стр. 020 проставляется общая сумма НДФЛ, удержанная за период, включая налог, удержанный из вознаграждений исполнителей по договорам ГПХ.

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Дата акта выполненных работ не важна, значение имеет только день, когда исполнитель получил деньги: будь то выдача из кассы или перечисление на расчетный счет или банковскую карту. Если договором предусмотрено несколько платежей, например из-за поэтапной сдачи работ, удерживать и перечислять НДФЛ в бюджет нужно при каждой выплате.

Если дата платежа попадает на выходной или праздник, дедлайн сдвигается на ближайший рабочий день, предшествующий праздничному.

В стр. 113 раздела 2 укажите сумму, начисленную по договору. Эта цифра также должна быть включена в стр. 110, показывающую общую сумму доходов, начисленных физлицам.

В стр. 140 и 160 отразите суммы исчисленного и удержанного НДФЛ соответственно.

Пример № 1

Компания заключила договор подряда с физлицом на сумму 50 000 рублей. 15 ноября, 1 и 15 декабря 2022 года заказчик перечислил на карту исполнителя вознаграждение по 8 700 рублей, удержав НДФЛ 1 300 рублей, а 23 декабря – 17 400 рублей, удержав НДФЛ 2 600 рублей.

В 6-НДФЛ за 2022 год будут следующие записи:

стр. 021 – 16.11.2022 стр. 022 – 1 300;

стр. 021 – 02.12.2022 стр. 022 – 1 300;

стр. 021 – 16.12.2022 стр. 022 – 1 300;

стр. 021 – 26.12.2022 стр. 022 – 2 600;

стр. 110 – 50 000;

стр. 113 – 50 000;

стр. 140 – 6 500;

стр. 160 – 6 500.

Договоры подряда в 6-НДФЛ с 2023 года

Порядок заполнения 6-НДФЛ в 2023 году отличается от 2022 года. Это связано с введением единого налогового счета и единого дня для перечисления налогов.

Теперь НДФЛ нужно перечислять в бюджет ежемесячно до 28 числа. Неважно какого характера была выплата: вознаграждение по договору подряда, отпуск или зарплата. При этом для НДФЛ сдвинули временные рамки: в текущем месяце подлежит уплате налог, удержанный с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего. Исключение – первый и последний месяцы года:

налог, удержанный с 1 по 22 января , необходимо уплатить 28 января (28 января 2023 года выпадает на субботу и переносится на понедельник – 30 января);

налог, удержанный с 23 по 31 декабря – 29 декабря (последний рабочий день 2023 года).

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Эти изменения нашли отражение и в новом бланке 6-НДФЛ, утвержденном приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/881@. Впервые нужно отчитаться на новом бланке по итогам первого квартала 2023 года.

Теперь в первом разделе сроки перечисления налога в бюджет указаны по умолчанию. Их будет три или четыре (в расчете по итогам 2023 года).

В строку 021 налогоплательщик вписывает налог удержанный с 1 по 22 января, с 23 марта по 22 апреля, с 23 июня по 22 июля, с 23 сентября по 22 октября.

В строку 022 – с 23 января по 22 февраля, с 23 апреля по 22 мая, с 23 июля по 22 августа, с 23 октября по 22 ноября.

В строку 023 – с 23 февраля по 22 марта, с 23 мая по 22 июня, с 23 августа по 22 сентября, с 23 ноября по 22 декабря.

В строку 024 – с 23 по 31 декабря.

Эта схема отражения НДФЛ применяется к работникам как по трудовым договорам, так и по договорам подряда.

Пример № 2

Компания заключила договор подряда с физлицом на сумму 100 000 рублей. 15 января, 29 января,15 февраля и 2 марта 2023 года заказчик перечислил на карту исполнителя вознаграждение по 21 750 рублей, удержав НДФЛ 3 250 рублей.

В 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 год будут записи:

стр. 021 – 3 250;

стр. 022 – 6 500;

стр. 023 – 3 250.

стр. 110 – 100 000;

стр. 113 – 100 000;

стр. 140 – 13 000;

стр. 160 – 13 000.

Правила заполнения второго раздела 6-НДФЛ в 2023 году не изменились.

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