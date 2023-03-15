Как привлечь самозанятого к ответственности?

Ответственность исполнителя

В большинстве случаев с самозанятыми заключают по сути подрядные договоры, потому логично рассмотреть нюансы ответственности на примере этого вида договора ГПХ.

Итак, самозанятый подрядчик будет отвечать перед заказчиком, если выяснится, что предоставленные им материалы и оборудование оказались некачественными или обременены правами третьих лиц (п. 2 ст. 704 ГК).

Пример: установленная программа заражена, непригодна к оговоренному использованию или исполнитель не вправе ею распоряжаться.

Самозанятый должен возместить убытки, если:

заказчик в договоре указал, что не позволяет привлекать субподрядчика, в том числе, если заинтересован в личном исполнении подрядчиком заказанной работы;

подрядчик привлек его к выполнению работ

и в результате действий субподрядчика заказчик получил убыток.

Этот пример легко узнаваем: фирма заказывает известному программисту написание кода или разработку приложения. Заказчик настаивает на личном исполнении – и это его право (ст. 706 ГК). Исполнитель в нарушение запрета перепоручает задание своему «ученику», который в итоге портит результат работы.

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Если применение труда субподрядчика не запрещено, то исполнитель отвечает за невыполнение заказа или за ошибки, которые тот допустил (п. 3 ст. 706 ГК).

По общему правилу, самозанятый подрядчик отвечает за срыв сроков, если иное не установлено договором (п. 1 ст. 708 ГК). Если вдруг «типовой» договор с исполнителем содержит положения, которые исключают его ответственность за срыв срока, нужно внести изменения. Также, помимо дедлайна по сдаче работ, отдельно можно прописать в договоре промежуточные сроки, если проект большой и его требуется разбить на этапы.

Самозанятый отвечает за сохранность материалов, оборудования, вещей, которые заказчик передал ему для исполнения договора подряда (ст. 714 ГК). Нередко для выполнения поставленной задачи передаются технические устройства различной ценности, документы, шаблоны, иллюстрации, полиграфия. За сохранность этих объектов отвечает подрядчик. В случае их порчи или утраты заказчик вправе потребовать возмещения убытков.

И, само собой, исполнитель отвечает за ненадлежащее качество работы (ст. 723 ГК). Не стоит думать, что это «оценочное», «расплывчатое» понятие – оно вполне определенное.

Работа ненадлежащего качества – это та, которая выполнена: с отступлениями от договора, которые ухудшили ее результат или

с иными недостатками.

Результаты такой работы непригодны для использования, которое оговорено условиями договора или, если в договоре нет таких условий, для обычного использования. За примерами далеко ходить не надо: это могут быть отделочные работы с нарушением общепринятых норм, недобросовестная уборка мусора, разработка программного алгоритма, который в итоге нельзя использовать по назначению.

Во всех вышеперечисленных случаях заказчик вправе потребовать (ст. 723 ГК):

устранения недостатков – безвозмездно и в разумный срок;

соразмерного уменьшения цены за услуги;

возмещения расходов на устранение недостатков, если право заказчика устранять их прописано в договоре;

возмещения убытков в связи с отказом от договора, если недостатки существенны и неустранимы.

Рекомендуем всегда устанавливать в договоре условия о неустойке!

Если оказалось так, что в договоре не прописаны условия об ответственности подрядчика, и к тому же закон не установил неустойку, то заказчик может:

потребовать возмещения ему убытков, в том числе упущенной выгоды (ст. 15, 393 ГК);

при неисполнении вообще или ненадлежащем исполнении денежного обязательства – потребовать взыскания процентов за пользование чужими деньгами (ст. 395 ГК).

Правила о подряде, в том числе и те, что касаются ответственности самозанятого, применимы и к отношениям по возмездному оказанию услуг (ст. 783 ГК), Это значит, что при некачественном оказании услуг заказчик вправе предъявить исполнителю все вышеизложенные требования в порядке ст. 723 ГК.

В договоре всегда надо прописывать право заказчика на возмещение расходов и на устранение недостатков услуг, например:

«Если услуги оказаны с недостатками, то заказчик имеет право, самостоятельно или с привлечением третьих лиц, устранить их. Заказчик вправе потребовать от исполнителя возместить расходы на устранение указанных недостатков».

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Как заставить возместить убытки

Нужно зафиксировать факт нарушения, рассчитать размер и направить претензию. Если добровольно убытки не возмещены, то обратитесь в суд.

Именно заказчику придется доказывать:

Факт нарушения обязательств . Нужно подтвердить, что договор заключен, что должник не исполнил обязательство или исполнил в плохом качестве. Также придется доказать, что именно в результате действий должника возникли убытки.

Факт возникновения убытков – реального ущерба или упущенной выгоды.

Причинно-следственную связь между этими двумя фактами. Это значит, что убытки заказчик понес из-за нарушения обязательств, и если бы не было нарушения, то не было бы и убытков.

Реальный ущерб определяется по документам, которые подтверждают расходы заказчика. Упущенная выгода – это то, на что заказчик мог бы рассчитывать при должном исполнении работ.

Рассчитывается она так: из суммы неполученных доходов нужно вычесть разумные расходы на их получение. Неполученные доходы определяют по данным о прибылях, полученных заказчиком за аналогичный период до того, как произошло нарушение.

После того как заказчик зафиксировал факт нарушения обязательств с помощью акта, он может попытаться решить дело без суда. Для этого нужно составить претензию и отправить ее должнику.

В претензии указываются такие сведения:

какое нарушение повлекло убытки для заказчика;

какие именно убытки – реальный ущерб или упущенная выгода;

расчет убытков;

срок для добровольного исполнения и его порядок.

Претензия может быть вручена лично или отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении. Разумный человек уже на этой стадии поймет серьезность намерений заказчика и возместит убытки.

Судебный порядок

Если же требования заказчика проигнорировали, то остается подавать иск в суд. Последовательность действий такая:

определить правильный суд, в большинстве случаев – это по месту регистрации ответчика;

составить исковое заявление – за основу можно взять претензию, сделать перерасчет сумм на дату подачи иска;

приложить к нему документы – договоры, акты, сметы, калькуляции, справки, платежки.

рассчитать и уплатить госпошлину (см. п. 1 ст. 333.19, п. 1 ст. 333.21 НК);

подать иск (в бумажном или электронном виде).

В этом случае заказчику нужно уложиться в три года с момента нарушения, если речь не идет о специфических отношениях. Например, транспортная экспедиция – здесь установлен годичный срок (ст. 13 закона от 30.06.2003 № 87-ФЗ).

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