Нужно ли запрашивать счет у самозанятого

Что такое счет на оплату от самозанятого

Счет на оплату – это документ, по которому заказчик переводит деньги за оказанную услугу или проданный товар.

В выставленном счете самозанятый сообщает заказчику свои банковские реквизиты для перечисления вознаграждения, стоимость услуг или товаров, их количество, а также срок, в течение которого нужно произвести оплату.

Но согласно положениям закона от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ, который регулирует самозанятость, обязанности плательщиков НПД выставлять счета на оплату не предусмотрено.

В статье 14 закона № 422-ФЗ прописана лишь обязанность при расчетах за выполненные работы, оказанные услуги или проданные товары, сформировать чек и предоставить его заказчику.

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Значение счета от самозанятого

Самозанятый не обязан выставлять счет, но может это сделать, если об этом просит заказчик. Счет на оплату может быть важен заказчику-юридическому лицу.

Все операции, которые проходят по расчетному счету компании, должны быть документально обоснованы. Поэтому чтобы безопасно перевести оплату самозанятому и не попасть под блокировку расчетного счета, нужно правильно оформить платежное поручение. В платежном поручении нужно указать либо номер и дату выставленного самозанятым счета, либо номер и дату договора с самозанятым.

К тому же большинство компаний привыкли работать со счетами. К счету больше доверия, чем к реквизитам для перевода на карту.

Если для заказчика важно выставление счета на оплату от самозанятого, то лучше заранее обговорить этот вопрос. Можно прописать в договоре, что исполнитель должен выставить счет на получение вознаграждения – тогда это уже будет не право, а обязанность самозанятого.

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Как самозанятому выставить счет

Недавно появилась возможность плательщикам НПД сформировать и выдать счет через приложение «Мой налог». До этого нужно было самостоятельно формировать шаблон счета.

На главной странице приложения нужно нажать на кнопку «Новая продажа». Далее заполнить все строки аналогично формированию чека, только в конце нажать «Выдать счет». Документ сформируется в формате ПДФ, который можно будет отправить заказчику.

Важно помнить, что сформированный и выставленный счет не приравнивается к чеку и не является основанием для начисления налога. Об этом напоминает ФНС в своем письме от 13.01.2023 года № ЗГ-3-20/319@.

Налог начисляется только на основании чека. Поэтому после того, как заказчик переведет оплату по счету, нужно открыть соответствующий счет и выбрать действие «Создать чек». Приложение автоматически создаст чек для этого счета и переведет его в статус «Счет оплачен». Сформированный чек необходимо передать заказчику.

Заказчик также не может на основании счета от самозанятого учесть сумму выплаты в своих расходах. Это можно сделать только на основании полученного чека.

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