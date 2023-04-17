Можно ли самозанятому перечислить аванс

Платить или не платить? Вот в чем вопрос!

Сразу ответим на вопрос: заказчик может перечислить исполнителю аванс (предоплату) – законодательных запретов на это нет ни в ГК, ни в законе о самозанятых от 27.11.2018 № 422-ФЗ, ни в других нормативных актах. Но есть риски, сопряженные с такой выплатой. Прежде чем переходить к ним, разберем, чем аванс отличается от предоплаты и чем первая выплата «опаснее» второй.

Аванс – обиходное название первой части заработной платы. Напомним, что зарплата должна выплачиваться сотруднику не менее двух раз в месяц. Несмотря на то, что в ТК официальный термин «аванс» отсутствует, им чаще всего называют первую часть зарплаты, которая перечисляется в начале месяца.

В гражданских правоотношениях он также применяется и относится к одной из форм предварительной оплаты, наравне с задатком. По смыслу норм ГК аванс – это денежная сумма, которая выплачивается исполнителю в счет предстоящего оказания услуг или выполнения работ.

Предоплата – форма расчетов, которая предполагает частичную или 100% оплату услуг до момента их выполнения.

Понятия аванса и предварительной оплаты содержатся в ГК и их можно использовать в гражданско-правовых отношениях. По сути, они равнозначны и предполагают перечисление исполнителю частичной оплаты до момента оказания услуг по договору. Необходимость в предоплате может быть обусловлена закупкой материала или оборудования для выполнения услуг или личными причинами исполнителя. Но, во избежание сходства с обиходным названием первой части выплат заработной платы, от термина «аванс» в договоре ГПХ лучше отказаться.

Подписывайтесь на телеграм-канал Qugo и будьте всегда в курсе новостей из мира самозанятости и внештатного персонала.

Риски выплаты аванса (предоплаты)

Перечисление предварительной оплаты исполнителю по договору ГПХ – одно из оснований, которое характеризует подмену трудовых отношений гражданско-правовыми. Не единственное, но существенное. Анализируя сотрудничество организации или ИП с конкретным исполнителем, налоговая инспекция будет учитывать все признаки, которые могут указывать на подмену. К ним относится и предоплата, особенно если размер ее не меняется из месяца в месяц и перечисляется в одни и те же дни.

Единоразовое перечисление аванса исполнителю не несет под собой рисков, а вот систематическое – может привлечь внимание налоговиков и повлечь более детальное изучение взаимоотношений между организацией и ее исполнителем.

Как снизить риск возникновения претензий у проверяющих

Отказаться от предоплаты

Оптимальный вариант – оплачивать услуги исполнителя по факту их оказания, а не заранее. Это послужит дополнительным доказательством того, что для заказчика важен результат работы исполнителя, а не его трудовая функция.

Внести условие о предоплате в договор

Важно сделать это правильно, не увеличив при этом риски переквалификации отношений в трудовые. Условие о предоплате нужно включить в раздел о стоимости услуг и порядке расчетов. Желательно использовать термины «предварительная оплата» или «предоплата» и избегать формулировок «оплата за первую половину месяца», «оплата производится двумя частями», «предоплата за первую часть месяца».

Условие о предоплате можно указать таким образом: «Окончательные расчеты с Исполнителем производятся после приемки оказанных услуг Заказчиком. Исполнителю может быть выдана предоплата на покрытие первоначальных затрат по договору. Возмещенные таким образом расходы зачитываются в счет окончательной оплаты».

Сотрудничайте с самозанятыми с комфортом – через онлайн-платформу Qugo. Функционал сервиса включает в себя автоматическое формирование закрывающих документов и проверку статуса исполнителя на ежедневной основе. Договор, заключаемый с самозанятым через платформу Qugo, отвечает всем требованиям законодательства РФ.

Получить от исполнителя чек на выданный аванс

На выданный аванс, как и на окончательный расчет, исполнитель должен выдать чек. Это подтвердит расходы заказчика и позволит их принять к учету для целей УСН или налога на прибыль. Срок выдачи чека по предоплате стандартный – в момент расчета, если аванс был выдан исполнителю наличными или оплачен картой, и до 9 числа следующего месяца – если был перечислен безналично.

Менять периодичность и размер аванса

Если без предварительной оплаты не обойтись, меняйте ее размер и периодичность перечисления исполнителю, чтобы такая выплата не отвечала признакам трудовых отношений. Перечисление предоплаты в одни и те же дни в одинаковой сумме ежемесячно однозначно привлечет внимание налоговиков при проверке взаимоотношений между заказчиком и исполнителем.

Онлайн-платформа Qugo обеспечит удобное и законное сотрудничество с самозанятыми: автоматизированные выплаты, ЭДО и закрывающие документы, клиентская поддержка и консалтинг. Платформа поддерживает все статусы исполнителей.

Реклама: ООО «КЬЮГО ТЕК», ИНН 7727452605, erid: LjN8KUq2T