Как расторгнуть договор с самозанятым

Сотрудничество с самозанятым может завершиться как исполнением всех обязательств по договору, так и его расторжением по ряду причину. Разберем, какие существуют способы расторжения договора ГПХ с самозанятым и что нужно учесть при этом.

Способы расторжения договора ГПХ с самозанятым

Расторгнуть договор с исполнителем можно следующими способами:

В одностороннем внесудебном порядке.

Возможен по ряду причин, которые делают невозможным дальнейшее сотрудничество сторон. Расторжение договора в одностороннем порядке может быть инициировано любой из сторон.

По соглашению сторон.

Допускается на любом этапе исполнения договора. Расторжение по соглашению сторон — самый оптимальный вариант прекращения сотрудничества между заказчиком и исполнителем.

В судебном порядке.

Производится, когда одна из сторон существенно нарушила условия договора либо отказывается от его расторжения по обоюдному согласию, а односторонний отказ не предусмотрен.

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Расторжение договора в одностороннем порядке

Для расторжения договора в одностороннем порядке должны быть основания на это: либо предусмотренные законом, либо прописанные в договоре.

В качестве основания для расторжения могут выступать такие причины:

Услуга не оказана полностью или частично.

Услуга выполнена некачественно, а исправить это затруднительно или невозможно.

Эти основания называются мотивированными, то есть для расторжения договора есть конкретные причины, которые могут быть подтверждены документально.

В случае мотивированного отказа исполнитель должен компенсировать заказчику ущерб, вызванный некачественным исполнением взятых на себя обязательств и предусмотренный в договоре.

Расторгнуть договор в одностороннем порядке можно и без конкретной причины, по немотивированным основаниям:

У заказчика отпала необходимость в услугах исполнителя.

Присутствуют причины личного характера — «не сработались».

Расторжение договора без конкретной причины допускается только, если это прямо предусмотрено договором. В противном случае это можно будет сделать только по соглашению сторон или через суд.

Расторжение договора в одностороннем порядке происходит в несколько этапов:

Составление уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке.

Направление второй стороне уведомления о расторжении.

Расторжение договора и прекращение сотрудничества между сторонами.

Составление уведомления о расторжении

Для того чтобы уведомить вторую сторону о расторжении договора предварительное ее согласие на это не требуется, если условиями договора или по закону предусмотрен такой вариант прекращения сотрудничества. Достаточно направить исполнителю уведомление о расторжении договора.

Форма такого уведомления законодательно не определена, в связи с чем ее можно составить в простой письменной форме с указанием всех необходимых сведений. В нем нужно отразить:

дату и место заключения договора;

данные сторон договора;

четкое и однозначное намерение отказаться от договора;

основание для отказа от договора, если оно мотивированное;

ссылку на закон или пункт договора, которым допускается одностороннее расторжение;

реквизиты договора;

требование вернуть неисполненное (например, неотработанный аванс или какое-то оборудование, которое было предоставлено исполнителю для выполнения работ) с указанием сроков возврата;

требование возместить убытки, если они имеются;

подпись руководителя или уполномоченного на то лица.

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Направление уведомления второй стороне

Уведомление направляется тем способом, который прописан в договоре (п. 64 постановления Пленума ВС от 23.06.2015 № 25). Если способ отправки в договоре не прописан, то можно его передать второй стороне:

По почте — заказным письмом с описью вложения и объявленной ценностью.

По электронной почте — если адрес был указан в реквизитах в договоре.

Желательно совместить два этих способа.

Если адрес направления корреспонденции в договоре не указан и уточнить его не представляется возможным, то можно направить уведомление по адресу, который указан в:

ЕГРИП — если исполнитель ИП на НПД.

Справке о постановке на учет самозанятого — если исполнитель является физлицом на НПД без статуса ИП.

Письмо с уведомлением будет считаться доставленным, даже если исполнитель не находится по адресу, который указан в справке или выписке из ЕГРИП (п. 63 постановление Пленума ВС от 23.06.2015 № 25).

Расторжение договора и прекращение сотрудничества

Договор считается расторгнутым после того, как вторая сторона получит ваше уведомление (п. 1 ст. 450.1 ГК).

В уведомлении может быть указан иной срок расторжения договора, например, с 1 числа месяца, следующего за тем, когда исполнитель получил уведомление.

Расторжение договора по соглашению сторон

Это самый оптимальный и беспроблемный вариант прекращения сотрудничества между заказчиком и исполнителем. Расторгнуть договор по такому варианту можно и без конкретных причин.

Одна сторона предлагает этот вариант прекращения сотрудничества, а вторая с ним соглашается или отказывается от него.

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Процедура расторжения договора состоит из следующих этапов:

Подготовка и направление второй стороне предложения о расторжении договора.

Подготовка и направление второй стороне соглашения о расторжении.

Расторжение договора и прекращение обязательств между сторонами.

Составление и направление исполнителю предложения о расторжении договора

Официального бланка этого документа не существует, поэтому составьте его в простой письменной форме.

Можно известить вторую сторону и устно, но письменное уведомление позволит подтвердить факт уведомления документально.

Включите в документ данные сторон, реквизиты договора и предложение о его расторжении.

В уведомлении пропишите срок для получения ответа. Если этого не сделать, то по умолчанию он составит 30 дней (п. 2 ст. 452 ГК).

Подготовка и направление соглашения о расторжении договора

Утвержденной формы этот документ также не имеет, но она должна быть аналогична форме, по которой заключен договор о сотрудничестве. То есть если договор заверен нотариально, то и соглашение должно иметь нотариальную форму (п. 1 ст. 452 ГК).

Включите в соглашение следующие данные:

дату и место составления документа;

реквизиты исполнителя и заказчика;

сведения о расторгаемом договоре (номер, дату и название);

четкое и однозначное намерение расторгнуть договор;

основания расторжения договора;

услуги, которые нужно исполнить до прекращения сотрудничества и сроки их выполнения;

обязательства, которые сохраняются после расторжения договора, если они имеют место;

указание на то, что стороны не имеют претензий друг к другу;

момент или дату, с которой договор считается расторгнутым;

подписи и инициалы заказчика и исполнителя.

Соглашение готовится в 2 экземплярах: по одному на каждую из сторон.

Расторжение договора

Договор считается расторгнутым с даты, которая указана в соглашении, или с даты подписания соглашения обеими сторонами, если она не указана отдельно.

Если исполнитель отказался от расторжения договора по соглашению сторон, а односторонний отказ не предусмотрен, то прекратить отношения с ним получится только в судебном порядке.

Направленное исполнителю предложение о расторжении договора по обоюдному соглашению подтвердит соблюдение претензионного порядка, при обращении в суд (п. 2 ст. 452 ГК).

Расторжение договора в судебном порядке

Обратиться в суд за расторжением договора потребуется, если:

Одна из сторон отказывается расторгнуть договор по соглашению сторон , а односторонний отказ не предусмотрен законом или условиями договора.

Сторона, которая причинила ущерб, отказывается его возместить.

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Расторжение договора в судебном порядке производится в следующем порядке:

Подготовка уведомления (предложения) расторгнуть договор по соглашению сторон.

Важно соблюсти досудебный порядок разрешения спора и направить предложение второй стороне расторгнуть договор «полюбовно», без привлечения суда. В уведомлении обязательно нужно указать срок для ознакомления и ответа. В противном случае придется ждать 30 дней.

В целом порядок подготовки уведомления аналогичен порядку составления предложения о расторжении договора.

Подготовка искового заявления и пакета документов для обращения в суд.

Официальной формы искового заявления о расторжения договора также не установлено.

В него нужно включить данные сторон и расторгаемого договора, основания для расторжения, требование о компенсации или возмещении убытка (при его наличии).

К иску нужно приложить документы, которые подтверждают позицию истца и обоснованность правомерность расторжения договора с исполнителем.

Направление пакета документов в суд по подсудности.

Дела, связанные с предпринимательской деятельностью, рассматривает Арбитражный суд (ч. 2 ст. 27 АПК). Именно туда нужно направить все документы.

Явка в суд на рассмотрение дела.

Необходимо присутствовать на судебном заседании и обосновывать свою позицию.

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