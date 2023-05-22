Как расторгнуть договор с самозанятым

Способы расторжения договора ГПХ с самозанятым
Расторгнуть договор с исполнителем можно следующими способами:
В одностороннем внесудебном порядке.
Возможен по ряду причин, которые делают невозможным дальнейшее сотрудничество сторон. Расторжение договора в одностороннем порядке может быть инициировано любой из сторон.
По соглашению сторон.
Допускается на любом этапе исполнения договора. Расторжение по соглашению сторон — самый оптимальный вариант прекращения сотрудничества между заказчиком и исполнителем.
В судебном порядке.
Производится, когда одна из сторон существенно нарушила условия договора либо отказывается от его расторжения по обоюдному согласию, а односторонний отказ не предусмотрен.
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Расторжение договора в одностороннем порядке
Для расторжения договора в одностороннем порядке должны быть основания на это: либо предусмотренные законом, либо прописанные в договоре.
В качестве основания для расторжения могут выступать такие причины:
Услуга не оказана полностью или частично.
Услуга выполнена некачественно, а исправить это затруднительно или невозможно.
Эти основания называются мотивированными, то есть для расторжения договора есть конкретные причины, которые могут быть подтверждены документально.
В случае мотивированного отказа исполнитель должен компенсировать заказчику ущерб, вызванный некачественным исполнением взятых на себя обязательств и предусмотренный в договоре.
Расторгнуть договор в одностороннем порядке можно и без конкретной причины, по немотивированным основаниям:
У заказчика отпала необходимость в услугах исполнителя.
Присутствуют причины личного характера — «не сработались».
Расторжение договора без конкретной причины допускается только, если это прямо предусмотрено договором. В противном случае это можно будет сделать только по соглашению сторон или через суд.
Расторжение договора в одностороннем порядке происходит в несколько этапов:
Составление уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке.
Направление второй стороне уведомления о расторжении.
Расторжение договора и прекращение сотрудничества между сторонами.
Составление уведомления о расторжении
Для того чтобы уведомить вторую сторону о расторжении договора предварительное ее согласие на это не требуется, если условиями договора или по закону предусмотрен такой вариант прекращения сотрудничества. Достаточно направить исполнителю уведомление о расторжении договора.
Форма такого уведомления законодательно не определена, в связи с чем ее можно составить в простой письменной форме с указанием всех необходимых сведений. В нем нужно отразить:
дату и место заключения договора;
данные сторон договора;
четкое и однозначное намерение отказаться от договора;
основание для отказа от договора, если оно мотивированное;
ссылку на закон или пункт договора, которым допускается одностороннее расторжение;
реквизиты договора;
требование вернуть неисполненное (например, неотработанный аванс или какое-то оборудование, которое было предоставлено исполнителю для выполнения работ) с указанием сроков возврата;
требование возместить убытки, если они имеются;
подпись руководителя или уполномоченного на то лица.
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Направление уведомления второй стороне
Уведомление направляется тем способом, который прописан в договоре (п. 64 постановления Пленума ВС от 23.06.2015 № 25). Если способ отправки в договоре не прописан, то можно его передать второй стороне:
По почте — заказным письмом с описью вложения и объявленной ценностью.
По электронной почте — если адрес был указан в реквизитах в договоре.
Желательно совместить два этих способа.
Если адрес направления корреспонденции в договоре не указан и уточнить его не представляется возможным, то можно направить уведомление по адресу, который указан в:
ЕГРИП — если исполнитель ИП на НПД.
Справке о постановке на учет самозанятого — если исполнитель является физлицом на НПД без статуса ИП.
Письмо с уведомлением будет считаться доставленным, даже если исполнитель не находится по адресу, который указан в справке или выписке из ЕГРИП (п. 63 постановление Пленума ВС от 23.06.2015 № 25).
Расторжение договора и прекращение сотрудничества
Договор считается расторгнутым после того, как вторая сторона получит ваше уведомление (п. 1 ст. 450.1 ГК).
В уведомлении может быть указан иной срок расторжения договора, например, с 1 числа месяца, следующего за тем, когда исполнитель получил уведомление.
Расторжение договора по соглашению сторон
Это самый оптимальный и беспроблемный вариант прекращения сотрудничества между заказчиком и исполнителем. Расторгнуть договор по такому варианту можно и без конкретных причин.
Одна сторона предлагает этот вариант прекращения сотрудничества, а вторая с ним соглашается или отказывается от него.
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Процедура расторжения договора состоит из следующих этапов:
Подготовка и направление второй стороне предложения о расторжении договора.
Подготовка и направление второй стороне соглашения о расторжении.
Расторжение договора и прекращение обязательств между сторонами.
Составление и направление исполнителю предложения о расторжении договора
Официального бланка этого документа не существует, поэтому составьте его в простой письменной форме.
Можно известить вторую сторону и устно, но письменное уведомление позволит подтвердить факт уведомления документально.
Включите в документ данные сторон, реквизиты договора и предложение о его расторжении.
В уведомлении пропишите срок для получения ответа. Если этого не сделать, то по умолчанию он составит 30 дней (п. 2 ст. 452 ГК).
Подготовка и направление соглашения о расторжении договора
Утвержденной формы этот документ также не имеет, но она должна быть аналогична форме, по которой заключен договор о сотрудничестве. То есть если договор заверен нотариально, то и соглашение должно иметь нотариальную форму (п. 1 ст. 452 ГК).
Включите в соглашение следующие данные:
дату и место составления документа;
реквизиты исполнителя и заказчика;
сведения о расторгаемом договоре (номер, дату и название);
четкое и однозначное намерение расторгнуть договор;
основания расторжения договора;
услуги, которые нужно исполнить до прекращения сотрудничества и сроки их выполнения;
обязательства, которые сохраняются после расторжения договора, если они имеют место;
указание на то, что стороны не имеют претензий друг к другу;
момент или дату, с которой договор считается расторгнутым;
подписи и инициалы заказчика и исполнителя.
Соглашение готовится в 2 экземплярах: по одному на каждую из сторон.
Расторжение договора
Договор считается расторгнутым с даты, которая указана в соглашении, или с даты подписания соглашения обеими сторонами, если она не указана отдельно.
Если исполнитель отказался от расторжения договора по соглашению сторон, а односторонний отказ не предусмотрен, то прекратить отношения с ним получится только в судебном порядке.
Направленное исполнителю предложение о расторжении договора по обоюдному соглашению подтвердит соблюдение претензионного порядка, при обращении в суд (п. 2 ст. 452 ГК).
Расторжение договора в судебном порядке
Обратиться в суд за расторжением договора потребуется, если:
Одна из сторон отказывается расторгнуть договор по соглашению сторон, а односторонний отказ не предусмотрен законом или условиями договора.
Сторона, которая причинила ущерб, отказывается его возместить.
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Расторжение договора в судебном порядке производится в следующем порядке:
Подготовка уведомления (предложения) расторгнуть договор по соглашению сторон.
Важно соблюсти досудебный порядок разрешения спора и направить предложение второй стороне расторгнуть договор «полюбовно», без привлечения суда. В уведомлении обязательно нужно указать срок для ознакомления и ответа. В противном случае придется ждать 30 дней.
В целом порядок подготовки уведомления аналогичен порядку составления предложения о расторжении договора.
Подготовка искового заявления и пакета документов для обращения в суд.
Официальной формы искового заявления о расторжения договора также не установлено.
В него нужно включить данные сторон и расторгаемого договора, основания для расторжения, требование о компенсации или возмещении убытка (при его наличии).
К иску нужно приложить документы, которые подтверждают позицию истца и обоснованность правомерность расторжения договора с исполнителем.
Направление пакета документов в суд по подсудности.
Дела, связанные с предпринимательской деятельностью, рассматривает Арбитражный суд (ч. 2 ст. 27 АПК). Именно туда нужно направить все документы.
Явка в суд на рассмотрение дела.
Необходимо присутствовать на судебном заседании и обосновывать свою позицию.
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