Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Qugo
Qugo
Самозанятые

Как расторгнуть договор с самозанятым

Сотрудничество с самозанятым может завершиться как исполнением всех обязательств по договору, так и его расторжением по ряду причину. Разберем, какие существуют способы расторжения договора ГПХ с самозанятым и что нужно учесть при этом.
28
Как расторгнуть договор с самозанятым
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Способы расторжения договора ГПХ с самозанятым

Расторгнуть договор с исполнителем можно следующими способами:

  • В одностороннем внесудебном порядке.

Возможен по ряду причин, которые делают невозможным дальнейшее сотрудничество сторон. Расторжение договора в одностороннем порядке может быть инициировано любой из сторон.

  • По соглашению сторон.

Допускается на любом этапе исполнения договора. Расторжение по соглашению сторон — самый оптимальный вариант прекращения сотрудничества между заказчиком и исполнителем.

  • В судебном порядке.

Производится, когда одна из сторон существенно нарушила условия договора либо отказывается от его расторжения по обоюдному согласию, а односторонний отказ не предусмотрен.

Сотрудничайте с самозанятыми на платформе Qugo. Грамотное составление договора и закрывающих документов снижает риск возникновения споров с внештатным персоналом.

Расторжение договора в одностороннем порядке

Для расторжения договора в одностороннем порядке должны быть основания на это: либо предусмотренные законом, либо прописанные в договоре.

В качестве основания для расторжения могут выступать такие причины:

  • Услуга не оказана полностью или частично.

  • Услуга выполнена некачественно, а исправить это затруднительно или невозможно.

Эти основания называются мотивированными, то есть для расторжения договора есть конкретные причины, которые могут быть подтверждены документально.

В случае мотивированного отказа исполнитель должен компенсировать заказчику ущерб, вызванный некачественным исполнением взятых на себя обязательств и предусмотренный в договоре. 

Расторгнуть договор в одностороннем порядке можно и без конкретной причины, по немотивированным основаниям:

  • У заказчика отпала необходимость в услугах исполнителя.

  • Присутствуют причины личного характера — «не сработались».

Расторжение договора без конкретной причины допускается только, если это прямо предусмотрено договором. В противном случае это можно будет сделать только по соглашению сторон или через суд.

Расторжение договора в одностороннем порядке происходит в несколько этапов:

  • Составление уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке.

  • Направление второй стороне уведомления о расторжении.

  • Расторжение договора и прекращение сотрудничества между сторонами.

Составление уведомления о расторжении 

Для того чтобы уведомить вторую сторону о расторжении договора предварительное ее согласие на это не требуется, если условиями договора или по закону предусмотрен такой вариант прекращения сотрудничества. Достаточно направить исполнителю уведомление о расторжении договора.

Форма такого уведомления законодательно не определена, в связи с чем ее можно составить в простой письменной форме с указанием всех необходимых сведений. В нем нужно отразить:

  • дату и место заключения договора;

  • данные сторон договора;

  • четкое и однозначное намерение отказаться от договора;

  • основание для отказа от договора, если оно мотивированное;

  • ссылку на закон или пункт договора, которым допускается одностороннее расторжение;

  • реквизиты договора;

  • требование вернуть неисполненное (например, неотработанный аванс или какое-то оборудование, которое было предоставлено исполнителю для выполнения работ) с указанием сроков возврата;

  • требование возместить убытки, если они имеются;

  • подпись руководителя или уполномоченного на то лица.

Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми

Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия

Получите полезную памятку для бизнеса

Просто заполните форму ниже:

Нажимая на кнопку, вы разрешаете нам обрабатывать ваши персональные данные и соглашаетесь с условиями оферты.

Направление уведомления второй стороне

Уведомление направляется тем способом, который прописан в договоре (п. 64 постановления Пленума ВС от 23.06.2015 № 25). Если способ отправки в договоре не прописан, то можно его передать второй стороне:

  • По почте — заказным письмом с описью вложения и объявленной ценностью.

  • По электронной почте — если адрес был указан в реквизитах в договоре.

Желательно совместить два этих способа.

Если адрес направления корреспонденции в договоре не указан и уточнить его не представляется возможным, то можно направить уведомление по адресу, который указан в:

  • ЕГРИП — если исполнитель ИП на НПД.

  • Справке о постановке на учет самозанятого — если исполнитель является физлицом на НПД без статуса ИП.

Письмо с уведомлением будет считаться доставленным, даже если исполнитель не находится по адресу, который указан в справке или выписке из ЕГРИП (п. 63 постановление Пленума ВС от 23.06.2015 № 25).

Расторжение договора и прекращение сотрудничества

Договор считается расторгнутым после того, как вторая сторона получит ваше уведомление (п. 1 ст. 450.1 ГК).

В уведомлении может быть указан иной срок расторжения договора, например, с 1 числа месяца, следующего за тем, когда исполнитель получил уведомление.

Расторжение договора по соглашению сторон

Это самый оптимальный и беспроблемный вариант прекращения сотрудничества между заказчиком и исполнителем. Расторгнуть договор по такому варианту можно и без конкретных причин.

Одна сторона предлагает этот вариант прекращения сотрудничества, а вторая с ним соглашается или отказывается от него. 

Подписывайтесь на телеграм-канал Qugo, чтобы первыми узнавать новости из мира самозанятости и внештатного персонала.

Процедура расторжения договора состоит из следующих этапов:

  • Подготовка и направление второй стороне предложения о расторжении договора.

  • Подготовка и направление второй стороне соглашения о расторжении.

  • Расторжение договора и прекращение обязательств между сторонами.

Составление и направление исполнителю предложения о расторжении договора

Официального бланка этого документа не существует, поэтому составьте его в простой письменной форме.

Можно известить вторую сторону и устно, но письменное уведомление позволит подтвердить факт уведомления документально

Включите в документ данные сторон, реквизиты договора и предложение о его расторжении.

В уведомлении пропишите срок для получения ответа. Если этого не сделать, то по умолчанию он составит 30 дней (п. 2 ст. 452 ГК).

Подготовка и направление соглашения о расторжении договора

Утвержденной формы этот документ также не имеет, но она должна быть аналогична форме, по которой заключен договор о сотрудничестве. То есть если договор заверен нотариально, то и соглашение должно иметь нотариальную форму (п. 1 ст. 452 ГК).

Включите в соглашение следующие данные:

  • дату и место составления документа;

  • реквизиты исполнителя и заказчика;

  • сведения о расторгаемом договоре (номер, дату и название);

  • четкое и однозначное намерение расторгнуть договор;

  • основания расторжения договора;

  • услуги, которые нужно исполнить до прекращения сотрудничества и сроки их выполнения;

  • обязательства, которые сохраняются после расторжения договора, если они имеют место;

  • указание на то, что стороны не имеют претензий друг к другу; 

  • момент или дату, с которой договор считается расторгнутым;

  • подписи и инициалы заказчика и исполнителя.

Соглашение готовится в 2 экземплярах: по одному на каждую из сторон.

Расторжение договора

Договор считается расторгнутым с даты, которая указана в соглашении, или с даты подписания соглашения обеими сторонами, если она не указана отдельно.

Если исполнитель отказался от расторжения договора по соглашению сторон, а односторонний отказ не предусмотрен, то прекратить отношения с ним получится только в судебном порядке. 

Направленное исполнителю предложение о расторжении договора по обоюдному соглашению подтвердит соблюдение претензионного порядка, при обращении в суд (п. 2 ст. 452 ГК).

Расторжение договора в судебном порядке

Обратиться в суд за расторжением договора потребуется, если:

  • Одна из сторон отказывается расторгнуть договор по соглашению сторон, а односторонний отказ не предусмотрен законом или условиями договора.

  • Сторона, которая причинила ущерб, отказывается его возместить.

Автоматизируйте сотрудничество с самозанятыми исполнителями с помощью платформы Qugo. Помощь с регистрацией самозанятости, автоматические выплаты любому количеству самозанятых, ЭДО и полный пакет документов для сотрудничества с исполнителями.

Расторжение договора в судебном порядке производится в следующем порядке:

  • Подготовка уведомления (предложения) расторгнуть договор по соглашению сторон.

Важно соблюсти досудебный порядок разрешения спора и направить предложение второй стороне расторгнуть договор «полюбовно», без привлечения суда. В уведомлении обязательно нужно указать срок для ознакомления и ответа. В противном случае придется ждать 30 дней.

В целом порядок подготовки уведомления аналогичен порядку составления предложения о расторжении договора.

  • Подготовка искового заявления и пакета документов для обращения в суд.

Официальной формы искового заявления о расторжения договора также не установлено.

В него нужно включить данные сторон и расторгаемого договора, основания для расторжения, требование о компенсации или возмещении убытка (при его наличии).

К иску нужно приложить документы, которые подтверждают позицию истца и обоснованность правомерность расторжения договора с исполнителем. 

  • Направление пакета документов в суд по подсудности.

Дела, связанные с предпринимательской деятельностью, рассматривает Арбитражный суд (ч. 2 ст. 27 АПК). Именно туда нужно направить все документы. 

  • Явка в суд на рассмотрение дела.

Необходимо присутствовать на судебном заседании и обосновывать свою позицию.

Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми

Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия

Получите полезную памятку для бизнеса

Просто заполните форму ниже:

Нажимая на кнопку, вы разрешаете нам обрабатывать ваши персональные данные и соглашаетесь с условиями оферты.

Реклама: ООО «КЬЮГО ТЕК», ИНН 7727452605, erid: LjN8KRc3o

Qugo

Qugo

Безопасно, легально, просто

3785 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Бухгалтеры

    Юрисконсульт против главбуха. Кто прав в этом конфликте? И кто важнее для компании?

    У нас на форуме очередное горячее обсуждение! Юрисконсульт рассказывает про свои непростые взаимоотношения с главбухом компании, назвав ее самодуром и монстром. Но, далеко не все наши пользователи с ним согласны. Давайте вместе обсудим.

    Юрисконсульт против главбуха. Кто прав в этом конфликте? И кто важнее для компании?
    38
    Логотип Qugo
    Qugo
    Самозанятые

    Как расторгнуть договор с самозанятым

    Сотрудничество с самозанятым может завершиться как исполнением всех обязательств по договору, так и его расторжением по ряду причину. Разберем, какие существуют способы расторжения договора ГПХ с самозанятым и что нужно учесть при этом.

    Как расторгнуть договор с самозанятым
    28
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Дробление бизнеса

    Налоговый учет и оптимизация в онлайн-бизнесе и компаниях из сферы услуг. Схемы дробления

    Схемы дробления в онлайн-бизнесе: за что наказывают блогеров? За что могут заблокировать счет и как этого избежать? Типичные налоговые ошибки бизнеса в сфере услуг? Как правильно совмещать УСН и ПСН? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в моем видео.

    26
    Логотип nlukina
    nlukina
    Налоги, взносы, пошлины

    Минфин обсудит с бизнесом налог на сверхприбыль. Подход к расчету базы налога может быть пересмотрен

    В НК скоро появится новый термин — налог на сверхприбыль. Новый налог будут разово платить крупные компании, чья доналоговая прибыль в 2021-2022 годах была не менее 1 млрд руб. Законопроект еще на рассмотрении в Госдуме. А бизнес уже просит пересмотреть подход к расчету базы налога. Тема может быть поднята 26 мая на встрече с Президентом.

    Минфин обсудит с бизнесом налог на сверхприбыль. Подход к расчету базы налога может быть пересмотрен
    49
    Логотип AYShikhov
    AYShikhov
    Бухгалтерский учет

    Страшный сон руководителя учреждения. В учреждении нет бухгалтерии! Все полномочия переданы в централизованную бухгалтерию

    Последние тридцать лет бухгалтерия в любом учреждении принимала на себя все «удары» реформ в бюджетной сфере. Главный бухгалтер, как ангел-хранитель, оберегал покой руководителя учреждения. Централизация бухучета выкосила бухгалтеров во многих учреждениях. И скоро руководителям придется самим держать удар реформ, конца которым не видно.

    Страшный сон руководителя учреждения. В учреждении нет бухгалтерии! Все полномочия переданы в централизованную бухгалтерию
    76
    Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
    АКГ «Созидание и Развитие»
    Ликвидация бизнеса

    Как снять с учета иностранную организацию

    В зависимости от обстоятельств ликвидация иностранной организации, то есть снятие ее с учета в налоговом органе, возможна как в добровольном порядке, так и по инициативе самих налоговиков. Рассмотрим, какой порядок когда применяется.

    Как снять с учета иностранную организацию
    194
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    НДС

    Застройщиков в рамках госконтрактов предлагают освободить от НДС. Новый законопроект от депутатов

    Рассматривается предложение по освобождению от НДС услуг застройщика, осуществляемых в рамках контрактной системы.

    26
    Логотип Клерк
    Клерк
    Резюме бухгалтера

    Как бухгалтеру составить грамотное резюме и выделиться среди кандидатов: три правила

    Делимся советами эксперта и главного бухгалтера Ирины Морозовой. Разберемся, что написать в резюме, чтобы работодатели хотели работать именно с вами. Также дадим полезный чек-лист.

    Как бухгалтеру составить грамотное резюме и выделиться среди кандидатов: три правила
    8
    1,5 тыс.
    Поиск работы бухгалтеров

    Где главбуху искать работу: топ вакансий дня на Клерке

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    292
    Читать еще