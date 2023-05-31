Привлечение самозанятых: можно ли сотрудничать с бывшим работником

Работа с самозанятыми накладывает определенные ограничения на заказчика. Разберем, может ли плательщик НПД сотрудничать со своими бывшими работодателями, в каких случаях это допустимо, а в каких нет.

Самозанятые и бывшие работодатели. Возможно ли их сотрудничество

Закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ содержит прямой запрет на сотрудничество самозанятых с их бывшими работодателями, если с момента увольнения не прошло двух лет.

Данный запрет был введен для того, чтобы недобросовестные работодатели не переводили своих штатных работников в самозанятые. Ведь с такими лицами проще и выгоднее сотрудничать: не нужно платить налоги и взносы, отпускные и больничные, не нужно составлять отчетность и вести кадровый учет.

Таким образом, законным сотрудничество с бывшим работодателем будет если с момента увольнения исполнителя прошло два года и более. Стоит отметить, что сам по себе факт заключения договора ГПХ с бывшим сотрудником, когда прошло более двух лет с момента увольнения, не является фактом прикрытия трудовых отношений.

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Риски сотрудничества с бывшими работниками, если с момента увольнения прошло более двух лет

Налоговые органы, оценивая взаимоотношения бизнеса с самозанятыми, руководствуются определенными критериями и системой риск-баллов.

Первоначальная проверка бизнеса на соответствие базовым признакам переквалификации происходит в автоматическом режиме.

Риск-баллы, по которым налоговая оценивает взаимоотношения организаций или ИП с самозанятыми, находятся в свободном доступе и включают в себя 8 пунктов:

Если организация или ИП по результатам автоматического анализа наберет несколько риск-баллов ей будет направлено требование о предоставлении пояснений.

В этом документе налоговики запросят у компании или ИП пояснения по факту сотрудничества с внештатными исполнителями. Также в письме может быть предложено скорректировать свои налоговые обязательства по внештатникам, которые попали в «зону риска» (или в целом по исполнителям).

Корректировка налоговых обязательств — это уплата НДФЛ и страховых взносов с вознаграждения исполнителей, переведенных на НПД.

Если компания или ИП не предоставит пояснения или не заплатит за таких исполнителей НДФЛ и взносы, налоговики начнут проверять компанию и ее взаимоотношения с самозанятыми более детально.

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Это будет выражаться в более глубоком анализе деятельности организации: изучении контрагентов, выписок с расчетного счета и прочих данных.

В конечном итоге это может привести к назначению в отношении организации или ИП выездной проверки.

Несмотря на то что само по себе сотрудничество с бывшими работниками, если с увольнения прошло более двух лет, не является нарушением закона и самостоятельным критерием подмены, оно может сыграть против заказчика при наличии других признаков переквалификации. В этом случае стоит подходить к сотрудничеству с такими лицами с осторожностью, понимая возможные риски.

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Риски сотрудничества с бывшими работниками, если с момента увольнения прошло менее двух лет

Если работодатель, пренебрегая запретом, привлечет к сотрудничеству бывшего сотрудника, с момента увольнения которого не прошло двух лет, это грозит проблемами с налоговиками.

Согласно п. 8 ч. 2 ст. 6 закона № 422-ФЗ, доход самозанятого от оказания услуг (работ) бывшему работодателю, отношения с которым прекратились менее двух лет назад, не подлежит обложению НПД.

Налог с такого дохода уплачивается в зависимости от статуса исполнителя:

ИП.

Негативные последствия такого сотрудничества ложатся полностью на плечи ИП.

С полученного дохода он должен уплатить налог по ОСНО, так как под НПД такой доход не подпадает, а УСН и ПСН применять параллельно с НПД ИП не может.

Физлицо.

Если исполнитель на НПД не имеет статуса ИП, то негативные последствия такого сотрудничества ложатся на заказчика.

По доходу, выплаченному бывшему работнику, уволенному менее двух лет назад, организация или ИП выступает налоговым агентом. Это влечет за собой обязанность уплаты НДФЛ и страховых взносов с вознаграждения, выплаченного такому исполнителю.

Также потребуется отразить полученный доход в соответствующей отчетности, доплатить пени и, возможно, штраф за пропуск срока уплаты обязательных платежей за такого исполнителя.

Сотрудничество с бывшим работодателем. Позиция ФНС и Минфина по разным ситуациям

Не имеет значения, за какие услуги, товары или имущество был получен доход таким исполнителем.

Запрет установлен в целом на весь доход, который получен от бывшего работодателя:

от сдачи квартиры в аренду.

Если работник, действующий или уволенный менее двух лет назад, сдает своему работодателю квартиру, то этот доход также под НПД не подпадает (письмо ФНС от 03.08.2021 № СД-4-3/10980@).

от сдачи в аренду машины (движимого имущества).

Аналогична позиция налоговиков и по отношению к сдаче в аренду транспортных средств работодателю — текущему или бывшему.

В письме Минфина от 19.10.2022 № 03-04-06/101306 ведомство признало доход от сдачи движимого имущества (транспортных средств) бывшему работодателю, не подпадающим под НПД.

Также в данном письме налоговики указали, что с этого дохода компания должна уплатить НДФЛ, так как он был получен физическим лицом. Взносы на страхование уплате не подлежат, так как арендные платежи в данном случае не подпадают под объект обложения страховыми взносами.

от реализации товара.

Той же позиции придерживается Минфин и в отношении дохода от реализации товаров самозанятым своему бывшему работодателю. Он также не подпадает под НПД (письмо Минфина от 24.08.2022 № 03-11-06/82525).

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