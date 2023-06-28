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Отчетность за исполнителей физлиц по договорам ГПХ в 2023 году

В 2023 году произошли существенные изменения в отношении сотрудничества ИП и компаний с физлицами, с которыми заключен договор ГПХ. Изменения также коснулись отчетности по таким исполнителям. Расскажем о новой отчетности и куда ее нужно сдавать.
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Отчетность за исполнителей физлиц по договорам ГПХ в 2023 году
Иллюстрация: freepik/freepik

Что изменилось для заказчиков в 2023 году

С 2023 года изменился порядок исчисления страховых взносов с выплат по договорам ГПХ.

Теперь заказчики должны уплачивать взносы на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ) в отношении исполнителей по договорам ГПХ (ст. 9 закона от 14.07.2022 № 237-ФЗ).

Это относится к договорам гражданско-правового характера с физлицами, предметом которых является:

  • выполнение работ или оказание услуг;

  • авторский заказ;

  • отчуждение исключительного права на произведения науки, литературы, искусства;

  • передача прав на публикацию — в рамках издательского лицензионного договора;

  • предоставление права использования произведения науки, литературы, искусства.

Исполнители по таким договорам получили право на оформление листка нетрудоспособности, получение больничного и других социальных пособий.

Но для этого должно выполняться условие: сумма взносов на случай ВНиМ с выплат исполнителям за прошлый календарный год составляет не менее стоимости страхового года — 4833,72 руб. в 2022 году.

С 2023 года компании и ИП, которые сотрудничают с физлицами на основании договора ГПХ, исчисляют страховые взносы по единому тарифу:

  • 30% — в рамках единой предельной величины по страховым взносам, которая в 2023 году составляет 1 917 000 руб.;

  • 15,1% — если выплаты исполнителю превысили предельную величину базы.

Все эти изменения отразились на отчетности по договорам ГПХ с физлицами.

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Отчетность за исполнителей-физлиц на ГПХ в Социальный фонд

С 2023 года все заказчики должны отчитаться в СФР по исполнителям физлицам на ГПХ в случае заключения или прекращения такого договора.

Нужно подать сведения по форме ЕФС-1 в части подраздела 1 и подраздела 1.1 раздела 1. Подраздел 1.1 заменил ранее действующую форму СЗВ-ТД. Заполнить в отчете нужно титульный лист и следующие графы подраздела 1.1:

Отчет нужно представить в СФР не позднее следующего дня после даты заключения или расторжения договора ГПХ.

Отчет подается в электронном виде, если в организации числится более 10 человек. Заказчик имеет право предоставить отчетность на бумаге, если у него числится не более 10 человек.

При расчете численности физлиц нужно учитывать штатных сотрудников и исполнителей по договорам ГПХ.

Минтруд выпустил письмо от 04.04.2023 № 14-1/10/В-4784 с разъяснениями по заполнению подраздела 1.1 раздела 1, если неизвестно, когда будут выполнены работы по договору ГПХ

На практике бывает, что договор подписали, а работы не начались, или другой случай — работы идут полным ходом, но договор еще даже не оформили. В своем письме Минтруд приводит различные ситуации с примерами заполнения формы ЕФС-1.

Также в своем письме Минтруд дал разъяснения, в какой срок нужно сдать форму ЕФС-1 по исполнителю, который утратил право на применение НПД, если договор заключен давно. В таком случае рекомендуется заключить новый договор ГПХ с исполнителем и при сдаче ЕФС-1 ориентироваться на дату этого договора.

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Отчетность за исполнителей-физлиц на ГПХ в налоговую инспекцию

С 2023 года за исполнителей-физлиц по договорам ГПХ необходимо сдавать в ФНС ежемесячный отчет — персонифицированные сведения. Форма отчета утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.

Персонифицированные сведения заменили упраздненную форму СЗВ-М. В отчет включают персональные данные исполнителя, а также суммы выплаченных вознаграждений. Крайний срок сдачи отчета — 25 число месяца следующего за отчетным

Необходимо заполнить титульный лист отчета и сведения по исполнителям-физлицам:

  • в строках 020-060 нужно указать персональные данные исполнителей;

  • в строке 070 указываются суммы выплат исполнителям.

Персонифицированные сведения можно подать на бумаге, только если численность физлиц в компании не превышает 10 человек. В другом случае можно отчитаться только в электронном виде.

При расчете численности физлиц нужно учитывать физлиц, которые работают в рамках трудового договора и на основании договоров ГПХ.

Налоговая служба тем же приказом от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ утвердила новую форму РСВ. Крайний срок сдачи отчета — 25 число месяца следующего после отчетного квартала. 

Нужно заполнить титульный лист, раздел 1, подраздел 1 и раздел 3. В новом РСВ нет деления разделов по взносам на ОМС, ОПС и ОСС, так как теперь страховые взносы исчисляются по единому тарифу.

Налоговая служба выпустила письмо от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@, в котором указала, что за последний месяц квартала можно не сдавать персонифицированные сведения, так как в разделе 3 РСВ содержатся те же данные.

Заказчик должен сдать РСВ исключительно в электронном виде, если численность физлиц превышает 10 человек. Если в компании числится не более 10 человек, то можно сдать отчет на бумаге. 

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Комментарии

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