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Больничные

Как рассчитать больничный исполнителю на ГПХ. Что входит в его страховой стаж

Начиная с 2023 года исполнители по договорам ГПХ признаются застрахованными лицами в системе обязательного социального страхования. А это значит, что за них теперь нужно платить страховые взносы на ВНиМ. Разберемся, как рассчитывается больничный для внештатного специалиста и что входит в его страховой стаж.
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Как рассчитать больничный исполнителю на ГПХ. Что входит в его страховой стаж
Иллюстрация: Ron Lach/pexels

Внештатные исполнители и больничные. Изменения 2023 года

Изменения, уравнивающие внештатных и штатных специалистов в праве на оплату больничного, были внесены в закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ в конце 2022 года.

Они предполагают уплату с вознаграждения, выплаченного исполнителю по договору ГПХ, страховых взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ). А это означает, что внештатникам на договорах ГПХ теперь нужно оплачивать больничные листы. Но актуально это не во всех случаях.

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Когда не нужно платить взносы за внештатников

Обязанность уплачивать взносы на случай ВНиМ предусмотрена не для всех договоров ГПХ, а только для некоторых:

  • договоров, связанных с оказанием услуг или выполнением работ;

  • договоров авторского заказа;

  • лицензионных договоров.

Также не нужно делать отчисления на страхование за самозанятых и ИП.

Кроме этого, в 2023 году не потребуется оплачивать больничный внештатнику, за которого в 2022 году не были уплачены взносы на соцстрахование.

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Когда у внештатника возникает право на оплату больничного

Чтобы у исполнителя по договору ГПХ возникло право на оплату больничного в 2023 году, необходимо выполнение следующих условий:

  • В 2022 году за него должны были быть уплачены взносы на ВНиМ в сумме не менее 4 833,72 руб. 

Если этих отчислений не было или они произведены в меньшей сумме, право на получения пособия по ВНиМ у исполнителя возникает только в 2024 году в случае удовлетворения указанных требований. Минимальный размер взносов пересматривается каждый год.

  • На момент обращения исполнителя действует договор ГПХ.

Кроме того если исполнитель получил электронный больничный лист в течение 30 календарных дней со дня прекращения договора ГПХ, заказчик обязан выплатить пособие по временной нетрудоспособности. 

Как рассчитывается больничный внештатнику на ГПХ

Порядок расчета пособия по ВНиМ аналогичен тому, как считается такая выплата штатным специалистам. Он включает несколько шагов:

  • Определение расчетного периода.

По умолчанию берутся 2 года, предшествующих году, в котором исполнитель открыл больничный. В 2023 году это 2022 и 2021 гг.

Если в указанные периоды исполнитель не работал, а, например, находился в отпуске по уходу за ребенком, то расчетные годы можно поменять, написав соответствующее заявление.

  • Расчет дохода за выбранный период.

В расчет берутся все выплаты, произведенные внештатнику, которые облагаютсявзносами на соцстрахование и с которых были начислены взносы. После того как размер дохода будет определен, нужно сравнить его размер с максимальным и минимальным значениями. 

Максимальное значение не должно превышать лимит по доходам, установленный на выбранный год. Так, на расчетный период 2022 года лимит составляет — 1 032 000 руб., на 2021 год — 966 000 руб., а суммарно за оба этих года — 1 998 000 руб. Если в расчете участвуют другие годы, то лимит, соответственно, берется на выбранные годы.

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Минимальное значение дохода не должно быть меньше рассчитанного исходя из МРОТ. Берется МРОТ на 1 января года, за который рассчитывается больничное пособие. В 2023 году он равен 16 242 руб. И умножается на 24 месяца.

Таким образом, в 2023 году доход за расчетный период не может быть меньше 389 808 руб.

Если дохода не было вообще или он не превысил указанную величину, то в расчете участвует минимальный размер.

  • Расчет среднего дневного заработка (СДЗ).

Он определяется по формуле:

Средний дневной заработок = Доход за расчетный период/ 730

где:

Доход за расчетный период — сумма вознаграждений, которая облагается страховыми взносами на ВНиМ, не превышающая максимальный лимит и не меньше значения — 389 808 руб.

730 — количество дней в двух годах расчетного периода. Если какой-то из годов является високосным, берется действительное количество дней — 731 (письмо ФСС от 03.03.2017 № 02-08-01/22-04-1049л). Из этой цифры вычитаются число календарных дней, приходящихся на периоды болезни или отпуска по беременности и родам. 

После того как СДЗ будет рассчитан, его нужно сравнить с минимальным значением, определенным исходя из МРОТ. Оно рассчитывается по формуле:

(МРОТ за год, за который рассчитывается пособие х 2)/ 730 

Если СДЗ по МРОТ вышел больше, в расчет берется он, а не СДЗ из фактического заработка.

  • Уточнение величины страхового стажа исполнителя.

В страховой стаж исполнителя по договору ГПХ включается: 

  • время работы по договору ГПХ с 2023 года (за более ранние периоды не учитывается), при условии начисления страховых взносов с вознаграждений по указанному договору;

  • время работы по трудовому договору;

  • период прохождения военной и другой, приравненной к ней, службы;

  • период получения пособия по временной нетрудоспособности или безработице;

  • период ухода за ребенком по достижении им возраста 1,5 лет (но не более 6 лет в общей сумме);

  • период ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет;

  • период проживания вместе с супругом-военнослужащим по контракту, в местности, в которой нет возможности трудоустройства (не более 5 лет в совокупности).

Если общий страховой стаж исполнителя составляет:

  1. более 8 лет — при расчете больничного пособия средний дневной заработок будет учитываться в полном объеме (100%);

  2. от 5 до 8 лет — в расчет идет 80% СДЗ;

  3. до 5 лет — 60%.

  • Выплата больничного

Заказчик перечисляет исполнителю пособие только за первые 3 дня нетрудоспособности (если она не связана с профзаболеванием или производственной травмой), а за остальные это делает СФР. По другим основаниям нетрудоспособности оплату больничного в полном объеме берет на себя СФР.

Пример расчета больничного внештатному исполнителю

Исходные данные:

Период нетрудоспособности — 6 дней.

Доход за расчетный период (2022 и 2023 год) — 1 725 650 руб.

Продолжительность страхового стажа — 15 лет.

Шаг 1. Рассчитываем средний дневной заработок.

1 725 650/ 730 = 2 363, 90 руб.

Шаг 2. Сравниваем с минимальным и максимальным значением. 

Максимальный доход за расчетный период 2021-2022 — 1 998 000 руб.

Минимальный размер по МРОТ — 389 808 руб. 

Ни тот, ни другой лимит не достигнут. В расчет берется СДЗ исходя из фактического дохода — 1 725 650 руб.

Шаг 3. Рассчитываем размер пособия по ВНиМ.

(2 363, 90 х 6) х 100% = 14 183,4 руб.

Таким образом, потребуется оплатить исполнителю больничный в сумме 14 183,4 руб.

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