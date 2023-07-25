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НДФЛ

Нерезидент оказывает услуги за пределами РФ: как заказчику подтвердить условия необложения НДФЛ

Если исполнитель-налоговый нерезидент оказывает услуги в иностранном государстве, то российский заказчик не обязан платить за него НДФЛ. Не должен этого делать и сам исполнитель. Разберем, как в этом случае заказчику и исполнителю подтвердить статус нерезидента РФ, чтобы не перечислять налог на территории России.
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Нерезидент оказывает услуги за пределами РФ: как заказчику подтвердить условия необложения НДФЛ
Иллюстрация: freepik/freepik

Условия необложения НДФЛ дохода исполнителя-нерезидента

По действующим в 2023 году нормам, доход от источников РФ не облагается НДФЛ при соблюдении двух обязательных условий:

  • Местом оказания услуг или выполнения работ является иностранное государство.

  • Исполнитель — налоговый нерезидент РФ.

Для того чтобы получить освобождение от уплаты налога на доход, необходимо подтвердить соблюдение двух указанных выше условий.

Кто обязан подтверждать условия необложения дохода НДФЛ: заказчик или исполнитель

В первую очередь это обязанность заказчика, так как именно он определяет статус налогового резидентства на дату выплаты дохода своему исполнителю.

Если заказчик не может однозначно определить статус исполнителя, он вправе запросить у него документы, которые подтверждают постоянное нахождение на территории иностранного государства. Но, предоставлять эти документы исполнитель не обязан, и принудить его к этому заказчик не вправе. 

В настоящий момент в действующем законодательстве не содержится норм, обязывающих физлиц подтверждать статус своего налогового резидентства (нерезидентства): как для заказчиков, так и для налоговых органов. Не установлена и ответственность за непредоставление подтверждающих документов.

Другой момент, что подтверждение статуса нерезидентства выгодно именно исполнителю, так как с его дохода заказчик обязан удержать НДФЛ.

Если исполнитель откажется подтверждать свое нахождение на территории иностранного государства, заказчик просто удержит из его вознаграждения налог для перечисления в бюджет РФ.

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Как подтвердить, что местом оказания услуг является иностранное государство

Основной документ, который подтверждает место оказания услуг, — заключенный с исполнителем договор ГПХ.

Если в нем отдельно не прописано, что исполнитель работает за рубежом, то по умолчанию местом оказания признается РФ. И доказать обратное исполнителю или заказчику будет сложно.

Если в договоре все же нет отсылки на то, что исполнитель ведет деятельность, находясь в иностранном государстве, то ему потребуется предоставить заказчику дополнительный комплект документов, например:

  • Закрывающие документы, в которых есть ссылка на место оказания услуг.

  • Документы, подтверждающие нахождение на территории иностранного государства более 183 дней в текущем году.

Такими документами являются, например, копии паспорта с отметками пограничной службы о пересечении границы, миграционная карта с данными о въезде и выезде из РФ, документы, подтверждающие постоянное или временное проживание в иностранном государстве.

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Как подтвердить налоговое нерезидентство исполнителя

Налоговые нерезиденты — это физические лица, которые находятся за пределами РФ более 183 дней в течение 12 последних месяцев.

Обратите внимание, что официальный перечень документов, подтверждающих наличие у физлица статуса налогового нерезидента, законодательно не установлен. Но есть разъяснения контролирующих органов, где приведен примерный перечень документов, которыми может подтверждаться резидентство исполнителя.

Правда, в этих разъяснениях речь идет о подтверждении статуса именно резидента РФ, но их по аналогии можно применить к ситуации с подтверждением статуса нерезидента.

Таким образом, к документам, которыми можно подтвердить статус налогового нерезидента, можно отнести:

  • Копии страниц паспорта с отметками о пересечении государственной границы. 

  • Миграционная карта с данными о выезде из РФ и въезде в нее.

  • Документы, подтверждающие прохождение долгосрочного обучения или лечение за пределами РФ.

  • Документы, подтверждающие факт проживания исполнителя за границей.

Обратите внимание, что сами по себе документы о проживании в иностранном государстве не являются подтверждающими факт нерезиденства РФ. И могут быть использованы только в качестве дополнительных.

Как и для чего определяется статус налогового резидентства исполнителя

Статус налогового резидентства определяется двумя способами:

  • Предварительная проверка статуса резидента.

Этот способ используют заказчики для определения того, имеет ли исполнитель на дату выплаты дохода статус налогового резидента. Если имеет, то с дохода, полученного на территории РФ, заказчик обязан удержать НДФЛ по ставке 13% или 15%. Если не имеет, то ставка налога и обязанность его удержания зависит от того, что является местом оказания услуг: если РФ, то налог удерживается по ставке 30%, если иностранное государство, то налог заказчиком не удерживается вообще.

  • Окончательная проверка статуса резидента.

Этот способ используют физлица для того, чтобы понять свой окончательный статус и определить, нужно ли им в следующем году уплачивать в бюджет РФ НДФЛ. Такая обязанность может возникнуть, если физлицо в текущем году продало имущество на территории РФ или, если доход, полученный от заказчика, изначально облагался ставкой 13%, и сотрудничество было прекращено до утраты исполнителем статуса резидента. По такому доходу физические лица обязаны самостоятельно отчитаться в ИФНС на территории РФ — подать декларацию по форме 3-НДФЛ до 30 апреля следующего года и уплатить налог до 15 июля.

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Заказчик определяет статус налогового резидента исполнителя следующим образом:

  • Отсчитывает с даты выплаты вознаграждения 12 месяцев назад.

  • Определяет, сколько дней в этих 12 месяцах исполнитель находился за границей.

В количество дней нахождения на территории РФ включаются дни отъезда из неё и приезда, а также период краткосрочного обучения или лечения продолжительностью не более 6 месяцев в целом.

На факт определения налогового резидентства не влияет гражданство лица, место его рождения, факт нахождения имущества на территории РФ или постоянной прописки там, а также резидентство или гражданство, полученное на территории иностранного государства.

Изменения в порядке уплаты НДФЛ за исполнителей-нерезидентов РФ

Государственная Дума в окончательном чтении приняла законопроект, согласно которому начиная с 2025 года доход по договорам ГПХ, полученный от российских заказчиков, будет облагаться НДФЛ независимо от статуса налогового резидентства и местонахождения заказчика.

Согласно одобренным поправкам в НК доходом от источников в РФ будет признаваться вознаграждение исполнителя при соблюдении следующих условий:

  1. Исполнитель пользуется в своей работе российскими доменными именами, программным обеспечением или техническими средствами, размещенными в РФ.

  2. Исполнитель отвечает хотя бы одному из указанных ниже условий:

  • является резидентом РФ;

  • получает вознаграждение на счет, если он открыт в банке, который расположен на территории России;

  • вознаграждение получено от российского заказчика.

Согласно закону новые нормы в отношении выплат дистанционным исполнителям вступят в силу с 1 января 2025 года.

Соответственно заказчику больше не потребуется подтверждать статус исполнителя. Он обязан будет платить с дохода исполнителя НДФЛ по ставке 13% или 15%, если доход превысит 5 млн руб. Ставка 30% применяться к доходу не будет.

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