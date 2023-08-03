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Самозанятые

Электронные площадки могут стать налоговыми агентами для самозанятых. Последствия для заказчиков

Платформы занятости могут в ближайшем будущем в обязательном порядке стать налоговыми агентами и оплачивать НПД за самозанятых. Соответствующие изменения обсуждают в Минтруде при поддержке ФНС. Разберём, как отразятся данные изменения на заказчике.
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Электронные площадки могут стать налоговыми агентами для самозанятых. Последствия для заказчиков
Иллюстрация: master1305/freepik

Оплата налогов за самозанятых в 2023 году

Сейчас такой обязанности у цифровых платформ занятости нет. Они могут это делать только в добровольном порядке, если самозанятый передал агрегатору такое право. 

В настоящий момент плательщик НПД может в приложении “Мой налог” дать разрешение партнёру ФНС на уплату за него налогов. Данные о сумме НПД к уплате за истекший месяц агрегатор получает от ФНС.

Напомним, самозанятые обязаны выплачивать налог с дохода от предпринимательской деятельности, которая подпадает под НПД. Ставка налога зависит от источника выплаты дохода:

  • 4% – если доход получен от физических лиц (3% – пока действует налоговый бонус).

  • 6% – если доход получен от юридических лиц или ИП (4% – пока действует налоговый бонус).

По умолчанию самозанятый обязан оплачивать налог через приложение “Мой налог” или через ЕНС в составе ЕНП.

Оплата налога единым платежом осуществляется в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или через специальный сервис “Уплата налогов и пошлин". Периодичность уплаты НПД – ежемесячная, сумму налога ФНС рассчитывает самостоятельно.

На данный момент текст законопроекта не сформирован окончательно, дата его разработки и принятия неизвестна. Подписывайтесь на телеграм-канал Qugo и будьте первыми в курсе новостей из мира самозанятости и внештатного персонала.

Оплата налогов за самозанятых после внесения изменений

Если изменения примут, налог за самозанятых, работающих через цифровые платформы, будут уплачивать сами сервисы. Они получат статус налоговых агентов по отношению к плательщикам НПД – по аналогии с налоговыми агентами по НДФЛ.

Идея присвоить цифровым платформам занятости статус налогового агента рассматривалась давно и даже включалась в текст законопроекта о занятости населения. Но из-за разногласий главу, которая посвящалась этим изменениям, исключили и после проработки всех деталей планируют выделить в отдельный законопроект-спутник.

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Планируется, что каждая площадка будет удерживать налог отдельно с вознаграждений, которые были выплачены самозанятым с использованием данного сервиса. Как конкретно будет производиться удержание НПД: непосредственно с каждого заказа (что более вероятно) или по итогу месяца - пока непонятно. Также неясно, как будет удерживаться налог с доходов, выплаченных в наличной форме. Но эту проблему хотят решить через систему взаиморасчетов между агрегатором и исполнителем.

Кроме обязанности уплачивать за самозанятых НПД планируется рассмотреть вопрос об уплате за них страховых взносов. В каком размере и по каким видам страхования они будут перечисляться в бюджет, пока не ясно. Отдельное упоминание есть о социальном страховании. Необходимо ли будет при этом делать отчисления и на пенсионное страхование, тоже пока непонятно.

Для реализации указанных изменений планируется создать реестр цифровых платформ. Вести его, скорее всего, будет ФНС. Одним из критериев нахождения в данном реестре будет обмен информации с ФНС. 

Будут ли существовать иные требования для включения в реестр, и будет ли он обязателен для всех цифровых платформ, тоже сказать пока сложно. Формирование реестра планируется отдать в ведение Правительства.

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Плюсы и минусы данных изменений для заказчика и самозанятого

Основная цель внесения таких изменений — навести порядок в налогообложении самозанятых.

Проработка этого вопроса позволит:

  • Более чётко и справедливо распределить перечень прав и обязанностей платформ занятости и исполнителей-самозанятых.

  • Обеспечить исполнителей социальными гарантиями, а заказчиков обезопасить от рисков невыбитых чеков и переквалификации отношений.

  • Вывести из тени часть доходов, которые самозанятые не отражают в приложении "Мой налог".

  • Снять с самозанятых обязанность по формированию чеков и уплате налогов, исключив при этом риск невыдачи чека и неуплаты налога.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB

    Доначисление налога при переплате: был ли нанесен ущерб казне и правомерно ли начисление пеней?

    Вопросы, связанные с правомерностью действий налоговиков при использовании механизма пеней, не уходят из повестки дня. Недавно такой спор был рассмотрен АС Московского округа.

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    Электронные площадки могут стать налоговыми агентами для самозанятых. Последствия для заказчиков

    Платформы занятости могут в ближайшем будущем в обязательном порядке стать налоговыми агентами и оплачивать НПД за самозанятых. Соответствующие изменения обсуждают в Минтруде при поддержке ФНС. Разберём, как отразятся данные изменения на заказчике.

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    Логотип Клерк
    Клерк
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