Электронные площадки могут стать налоговыми агентами для самозанятых. Последствия для заказчиков

Оплата налогов за самозанятых в 2023 году
Сейчас такой обязанности у цифровых платформ занятости нет. Они могут это делать только в добровольном порядке, если самозанятый передал агрегатору такое право.
В настоящий момент плательщик НПД может в приложении “Мой налог” дать разрешение партнёру ФНС на уплату за него налогов. Данные о сумме НПД к уплате за истекший месяц агрегатор получает от ФНС.
Напомним, самозанятые обязаны выплачивать налог с дохода от предпринимательской деятельности, которая подпадает под НПД. Ставка налога зависит от источника выплаты дохода:
4% – если доход получен от физических лиц (3% – пока действует налоговый бонус).
6% – если доход получен от юридических лиц или ИП (4% – пока действует налоговый бонус).
По умолчанию самозанятый обязан оплачивать налог через приложение “Мой налог” или через ЕНС в составе ЕНП.
Оплата налога единым платежом осуществляется в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или через специальный сервис “Уплата налогов и пошлин". Периодичность уплаты НПД – ежемесячная, сумму налога ФНС рассчитывает самостоятельно.
На данный момент текст законопроекта не сформирован окончательно, дата его разработки и принятия неизвестна. Подписывайтесь на телеграм-канал Qugo и будьте первыми в курсе новостей из мира самозанятости и внештатного персонала.
Оплата налогов за самозанятых после внесения изменений
Если изменения примут, налог за самозанятых, работающих через цифровые платформы, будут уплачивать сами сервисы. Они получат статус налоговых агентов по отношению к плательщикам НПД – по аналогии с налоговыми агентами по НДФЛ.
Идея присвоить цифровым платформам занятости статус налогового агента рассматривалась давно и даже включалась в текст законопроекта о занятости населения. Но из-за разногласий главу, которая посвящалась этим изменениям, исключили и после проработки всех деталей планируют выделить в отдельный законопроект-спутник.
Qugo — эксперт по работе с внештатным персоналом
Здесь мы делимся накопленным опытом, отвечаем на вопросы бизнеса, освещаем актуальные проблемы рынка, строим прогнозы, публикуем последние новости и свежую статистику
Планируется, что каждая площадка будет удерживать налог отдельно с вознаграждений, которые были выплачены самозанятым с использованием данного сервиса. Как конкретно будет производиться удержание НПД: непосредственно с каждого заказа (что более вероятно) или по итогу месяца - пока непонятно. Также неясно, как будет удерживаться налог с доходов, выплаченных в наличной форме. Но эту проблему хотят решить через систему взаиморасчетов между агрегатором и исполнителем.
Кроме обязанности уплачивать за самозанятых НПД планируется рассмотреть вопрос об уплате за них страховых взносов. В каком размере и по каким видам страхования они будут перечисляться в бюджет, пока не ясно. Отдельное упоминание есть о социальном страховании. Необходимо ли будет при этом делать отчисления и на пенсионное страхование, тоже пока непонятно.
Для реализации указанных изменений планируется создать реестр цифровых платформ. Вести его, скорее всего, будет ФНС. Одним из критериев нахождения в данном реестре будет обмен информации с ФНС.
Будут ли существовать иные требования для включения в реестр, и будет ли он обязателен для всех цифровых платформ, тоже сказать пока сложно. Формирование реестра планируется отдать в ведение Правительства.
Автоматизируйте сотрудничество с исполнителями через платформу Qugo. Автоматическая проверка статуса исполнителей, формирование договоров и закрывающих документов и автоматизированные выплаты.
Плюсы и минусы данных изменений для заказчика и самозанятого
Основная цель внесения таких изменений — навести порядок в налогообложении самозанятых.
Проработка этого вопроса позволит:
Более чётко и справедливо распределить перечень прав и обязанностей платформ занятости и исполнителей-самозанятых.
Обеспечить исполнителей социальными гарантиями, а заказчиков обезопасить от рисков невыбитых чеков и переквалификации отношений.
Вывести из тени часть доходов, которые самозанятые не отражают в приложении "Мой налог".
Снять с самозанятых обязанность по формированию чеков и уплате налогов, исключив при этом риск невыдачи чека и неуплаты налога.
Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми
Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия
Получите полезную памятку для бизнеса
Просто заполните форму ниже:
Реклама: ООО «КЬЮГО ТЕК», ИНН 7727452605, erid: LjN8KSWdp
Комментарии