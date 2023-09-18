Закрывающие документы от самозанятого

Компаниям выгодно работать с самозанятыми: расходы можно принять к учету, налоги с вознаграждения платит сам исполнитель. Какие документы надо получить от плательщика НПД, чтобы не было споров с налоговой?

Чек — основной подтверждающий документ от самозанятого

Плательщик НПД обязан выдать чек после получения вознаграждения (ст. 14 закона от 27.11.2018 №422-ФЗ). Сроки выставления чека зависит от того, как проведена оплата по договору ГПХ:

наличными — в момент расчета;

безналичными — не позднее 9 числа месяца, следующего за месяцем поступления денег на счёт.

ФНС утверждает, что чека будет достаточно для подтверждения расходов (письмо от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@). Другие документы, такие как акт, оформлять не обязательно.

При выставлении чека самозанятый указывает:

Наименование товара, услуги или работы. Желательно прописать подробно, чтобы по чеку были видны все виды работ. Можно вносить несколько позиций одновременно. Например: разработка логотипа, создание сайта, наполнение разделов сайта.

Дата и время платежа.

Наименование (название компании или ФИО ИП) и ИНН заказчика.

Сумма вознаграждения.

Чек формируется в электронном виде. Его можно переслать по электронной почте, в мессенджеры или распечатать на бумаге и передать лично или направить с помощью Почты России.

Договор с самозанятым: нужен или нет

Сотрудничество с исполнителями-плательщиками НПД регулируется Гражданским кодексом. Договор с самозанятым может быть заключен как в письменной форме, так и в устной.

Компания или ИП могут не заключать письменные договоры, если сделка совершается в момент договоренности, а стоимость услуг — не более 10 тыс. руб. В других случаях необязательно заключать с самозанятыми договор ГПХ.

Для сотрудничества с плательщиками НПД разработайте свой шаблон договора. За образец можно взять договор возмездного оказания услуг или подряда. Дополните его своими параметрами и обязательно укажите следующие пункты:

исполнитель является плательщиком НПД;

налог уплачивает исполнитель;

при утере права применения НПД самозанятый обязан об этом оповестить заказчика;

за аннулирование чека без возврата вознаграждения исполнителю будет начислен штраф.

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Обязательно ли подписывать акт

В письме № СД-4-3/2899@ ФНС отметила, что основным документом, подтверждающим как расходы заказчика, так и доходы исполнителя-самозанятого, является чек. Акт — это дополнительный закрывающий документ. В нем можно отразить период и дату оказания услуг, что послужит подтверждением расходов заказчика в налоговом периоде.

Мы рекомендуем подписывать акты с самозанятым по следующим причинам:

подписанный акт — это дополнительная защита от недобросовестных исполнителей при аннулировании чека;

ФНС может запросить акт при налоговой проверке или вызове на встречу;

в акте можно зафиксировать больше информации, что послужит подтверждением при возникновении спора с самозанятыми;

подписанный акт — это признак гражданско-правовых отношений, что снижает риск переквалификации договора в трудовой.

Акт составляется в произвольной форме. Обратите внимание на обязательные реквизиты, указанные в п. 2 ст. 9 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

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Счет от самозанятого

Некоторые компании просят плательщика НПД прислать им счет на оплату. Зачем он нужен?

Учет и отчетность в компаниях намного строже, чем у ИП. При перечислении по безналу некоторым бухгалтерам может понадобиться обоснование для перевода денег — эту функцию и выполняет счёт, полученный от самозанятого.

Плательщик НПД может оформить счет на оплату в приложении «Мой налог». Сформированный документ отправляется по электронной почте, через мессенджеры или на бумаге.

Напомним, заказчик не имеет права требовать от самозанятого счет, если этого не указано в договоре. Единственный документ, который должен выдать вам самозанятый, — чек после получения оплаты.

Что надо делать при сотрудничестве с самозанятыми

Представляем пошаговую инструкцию по действиям при работе с плательщиками НПД:

Устно оговорите все условия сотрудничества: стоимость товаров, работ или услуг, сроки выполнения, порядок оплаты. Проверьте статус исполнителя. Это можно сделать, посмотрев информацию на сайте ФНС или запросив справку у самозанятого из приложения «Мой налог». Заключите договор, если услуга оказывается не в момент заключения сделки или сумма сделки превышает 10 тыс. руб. Дождитесь выполнения заказа, проверьте результат и подпишите акт. Повторно проверьте статус самозанятого и проведите оплату. Советуем уточнить у исполнителя факт получения вознаграждения по договору ГПХ или скинуть ему платёжное поручение на перечисление денег. Получите чек от самозанятого. Проведите расходы в учёте.

Снизить риски при сотрудничестве с самозанятыми поможет Qugo. Мы сами проверяем специальный налоговый статус исполнителя, помогаем составить договор и акт, проводим оплату на счета самозанятых после выполнения заказа и присылаем вам чек в личный кабинет.

А если самозанятый — ИП

Зарегистрировать специальный налоговый статус могут не только физлица, но и ИП. Им это выгодно, так как не надо платить фиксированные взносы и сдавать отчетность.

При сотрудничестве с ИП на НПД надо следовать той же инструкции, что и при работе с физлицами. Это проще для заказчиков: если ИП превысит максимальный лимит в 2,4 млн руб., компаниям не надо переживать за удержание и перечисление налога с вознаграждения по договору ГПХ. Его оплатит сам ИП после лишения права на применение специального налогового режима и перехода на другой режим налогообложения.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли требовать от самозанятого чек перед перечислением оплаты?

Нельзя. В ст. 14 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ указано, что чек выдается в момент расчетов при оплате наличными деньгами или не позднее 9 числа следующего месяца при оплате по безналу.

Некоторые заказчики требуют чек перед проведением оплаты — это незаконно. Если после установленного срока вы не получили чек от самозанятого, обращайтесь с жалобой в ФНС, прикрепив к ней подтверждающие документы по сделке.

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Самозанятый аннулировал чек, а оплату не вернул. Можно ли принять расходы к учёту?

Да, даже по аннулированному чеку вы можете принять к учету расходы. Это разъяснила ФНС в письме от 28.10.2021 № ПА-4-20/15213.

Проверять чеки не обязательно, но при принятии расходов к учету в налоговом периоде всё же лучше это сделать. Если самозанятый аннулировал чек — обратитесь с письменной претензией к исполнителю, а также соберите информацию, подтверждающую факт проведения оплаты.

Это может быть переписка с самозанятым, платежное поручение на перечисление денег, подписанный договор и акт, а также выписка по счету, в которой указано, что вознаграждение исполнителя по договору ГПХ не было возвращено.

Исполнитель отказывается подписывать акт. Как быть?

Заставить самозанятого подписать акт не получится, если этого не было зафиксировано в договоре. Получите от него чек из приложения «Мой налог» — это и будет подтверждением расходов для учета. Если такое условие было прописано — то следуйте регламенту из договора.

Допустимы случаи признания акта подписанным через определенный промежуток времени, если стороны не высказали письменного несогласия или не направляйте оплату, если не получили подписанный документ.

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