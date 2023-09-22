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Самозанятые

Чеки от самозанятых. Какие реквизиты надо проверить

Чек от самозанятого — обязательный первичный документ. Если нет чека или в нем допущены ошибки, компания не сможет подтвердить расходы, а отношения могут принять за сотрудничество с физлицом по ГПХ. Рассказываем, какие реквизиты должны быть в чеке, сроки и формат его получения, а также как исправить ошибки, если они вдруг обнаружены.
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Чеки от самозанятых. Какие реквизиты надо проверить
Иллюстрация: karlyukav/freepik

Чтобы не рисковать при сотрудничестве с самозанятыми, нужно внимательно относиться к первичным документам. Подробнее о рисках рассказывали тут.

Обязательным первичным документом от плательщиков НПД выступает чек. При его формировании даже добросовестные исполнители могут совершать ошибки. Чтобы избежать проблем со стороны контролирующих органов, заказчик должен следить за правильностью оформления документов и сразу требовать устранения ошибок.

Формат и сроки предоставления чека от самозанятого

После получения вознаграждения, исполнитель обязан сформировать чек в приложении «Мой налог» или через специальные платформы и передать его заказчику. 

Согласно п.1. ст. 14 закона № 422-ФЗ чек может быть передан в бумажном или электронном виде. Бумажный чек можно отдать лично заказчику, отправить курьером или почтой. В электронном формате чек можно переслать по электронной почте, СМС или через мессенджеры.

Способ и сроки передачи чека лучше прописать в договоре, а также ответственность за его непредоставление. Например, обозначить штраф в размере компенсации НДФЛ и страховых взносов. Если исполнитель не выдал чек, заказчик вправе также обратиться в налоговую инспекцию, чтобы инициировать проверку самозанятого. 

Если плательщик НПД не сформировал в нужный срок чек, ему грозит штраф: 20% от суммы выплаты при первом нарушении и 100% — при повторном в течение полугода.

Срок формирования чека и передачи его заказчику следующий:

  • в момент расчета наличными денежными средствами;

  • не позднее 9 числа месяца, следующего за расчетом, если оплата происходит безналично.

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Подлинность и реквизиты чека самозанятого

Получив чек от самозанятого, проверьте его подлинность. Для этого отсканируйте камерой смартфона QR-код на чеке. Тут возможны 2 варианта:

  • Чек откроется на сайте lknpd.nalog.ru — значит, он подлинный. 

  • Страница не открывается или появляется ошибка — значит, чек недействителен.

Перечень обязательных реквизитов чека от плательщика НПД приведен в п.6 ст. 14 закона № 422-ФЗ:

  1. Наименование документа.

  2. Дата и время осуществления расчета.

  3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) плательщика НПД.

  4. ИНН плательщика НПД.

  5. Указание на применение режима «Налог на профессиональный доход».

  6. Наименование реализуемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

  7. Сумма расчета.

  8. ИНН организации/ ИП — заказчика. Если заказчик физлицо, то этот реквизит не формируется.

  9. QR-код.

  10. Уникальный идентификационный номер чека в системе ФНС.

Если в расчетах участвуют банки или электронные площадки, представляющие интересы самозанятого в ФНС, то в чек добавляются еще их реквизиты — наименование и ИНН.

Внимательно проверяйте реквизиты, которые исполнитель заполняет самостоятельно. 

Вам не придется переживать за подлинность чека или ошибки в нем, если сотрудничаете с самозанятыми через онлайн-платформу Qugo. После каждой выплаты сервис всегда направит вам чек от самозанятого в срок и без ошибок. У вас не возникнет проблем с закрывающими документами. Все документы подписываются онлайн с помощью электронной подписи.

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Проверка ИНН покупателя

Проверьте не забыл ли самозанятый при формировании чека указать, что деньги получены от организации или ИП, а не от физического лица. Так как при получении денег от физического лица чек формируется без данных покупателя. Проверьте правильность наименования и ИНН компании, чтобы не пришлось доказывать ФНС, что именно вам была оказана услуга или продан товар.

Проверка суммы чека

Плательщик НПД должен в чеке указать всю сумму вознаграждения, полученного от заказчика. Из данной суммы нельзя вычитать налог, уплачиваемый в бюджет, и другие расходы самозанятого.

Проверка наименования товара или услуги

Следует внимательно отнестись к графе в чеке с наименованием оказанной услуги. Если формулировка содержит признаки трудовых отношений, это может привлечь внимание контролирующих органов. Нужно указывать конкретный результат сотрудничества, а не процесс.

Сотрудничайте с самозанятыми через сервис Qugo: автоматизация выплат, ЭДО с самозанятыми.

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Как исправить ошибки в чеке

В случае обнаружения ошибки в чеке следует попросить самозанятого аннулировать его и сформировать корректный чек

Аннулировать чек можно в приложении «Мой налог». Для этого нужно выбрать причину: «Чек сформирован ошибочно». Сумма доходов и налог с них автоматически пересчитаются.

Важно помнить, что есть недобросовестные исполнители, которые после предоставления чека заказчику могут аннулировать его без возврата денег. Тут компания вправе принять сумму вознаграждения в расходы при условии, что у нее есть чек (письмо ФНС от 28.10.2021 № ПА-4-20/15213@). 

Не рискуйте — сотрудничайте с самозанятыми правильно через онлайн-платформу Qugo.

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Комментарии

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