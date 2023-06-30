Сотрудничество с самозанятыми. Какие сложности могут возникнуть

Самозанятые — особая категория исполнителей, сотрудничество с которой имеет свои нюансы. Разберем, какие сложности могут возникнуть с плательщиками НПД и как их избежать.

Исполнители-самозанятые. Сложности и проблемы сотрудничества

В отличие от исполнителей-физлиц, сотрудничество с которыми практически не имеет подводных камней, взаимоотношения с самозанятыми могут доставить некоторые проблемы и сложности заказчику.

К ним можно отнести:

Риск переквалификации отношений.

Самая значительная по своим последствиям проблема, с которой может столкнуться заказчик.

Неправильно выстроенное взаимодействие с самозанятым может привести к тому, что контролирующие органы признают отношения между заказчиком и исполнителем — трудовыми.

А это повлечет за собой материальные и временные затраты.

Отказ в признании обоснованности расходов на выплату вознаграждения исполнителю.

Расходы на выплату вознаграждения самозанятому-исполнителю заказчик может включить в состав затрат по налогу на прибыль и УСН «доходы минус расходы».

Невыдача чека или ошибки в нем грозят проблемами с фискальными органами в части признания этих расходов обоснованными и документально подтвержденными.

Необходимость уплаты обязательных платежей с вознаграждения самозанятому.

По закону от 27.11.2018 № 422-ФЗ самозанятые являются самостоятельными субъектами предпринимательства, которые уплачивают налог с полученного дохода. Заказчику с него не нужно платить НДФЛ и страховые взносы.

Но если по каким-то причинам самозанятый лишается своего статуса, или доход не подпадает под НПД, то обязанность уплачивать налог ложится на плечи заказчика.

Указанные риски делают сотрудничество самозанятых и их заказчиков не таким простым, как это может показаться в начале. И если в отношениях с физлицами без специального налогового статуса не нужно предварительно ничего проверять и опасаться риска переквалификации отношений, то с самозанятыми все сложнее.

Взаимоотношениям бизнеса и самозанятых уделяется очень пристальное внимание со стороны контролирующих органов, так как бюджет несет значительные потери из-за недополучения обязательных платежей. Разберем указанные проблемы более детально.

Риск переквалификации отношений

Как уже было сказано выше, основной сложностью во взаимоотношениях с самозанятыми является выстраивание правильного сотрудничества. Ведь невнимательность грозит заказчику серьезными проблемами с проверяющими органами.

Снизить риск переквалификации отношений можно, если сотрудничать с внештатными исполнителями через платформу Qugo. С помощью сервиса вы сможете выстроить правильные и юридически грамотные отношения с исполнителями.

В случае признания отношений трудовыми потребуется:

уплатить в бюджет НДФЛ и страховые взносы с вознаграждений исполнителю за весь период сотрудничества;

перечислить, теперь уже работнику, положенные ему по закону соцгарантии;

уплатить в бюджет доначисленные ИФНС пени и штрафные санкции;

сдать отчетность за исполнителя, отношения с которым были признаны трудовыми.

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Как и когда ИФНС может узнать о переквалификации

Чтобы оптимизировать работу по выявлению случаев подмены гражданско-правовых отношений трудовыми, контролирующие органы вначале анализируют деятельность компании или ИП в автоматическом режиме, а потом при необходимости вручную.

Как это происходит?

Организации и ИП, которые сотрудничают с самозанятыми, автоматически попадают в поле зрения ФНС. Вначале их взаимоотношения проверяют в автоматическом порядке на наличие общих признаков возможной переквалификации.

За каждый найденный признак компании присваивается риск-балл. Все они приведены в свободном доступе на сайте ФНС.

Кроме указанных признаков, ФНС также выпустило письмо с указанием основных признаков переквалификации с упором на положительную судебную практику (письмо ФНС № ЕА-4-15/4674 от 15.04.2022).

Если компания подпадает сразу под несколько признаков и получает, соответственно, несколько баллов, то ее деятельность начинает анализироваться вручную:

Организации или ИП направляется требование о предоставлении пояснений по факту взаимоотношений с исполнителем-самозанятым.

Если ответа не последовало, директора компании или ИП приглашают для дачи пояснений по факту наличия в сотрудничестве с самозанятым признаков трудовых отношений.

Если компания или ИП не предоставит достаточных объяснений или вообще откажется пояснять что-либо, проводится более детальный анализ деятельности.

Как можно избежать переквалификации

Внимательно подойти к выбору исполнителя.

Проверить перед началом сотрудничества, не был ли он в штате организации или ИП последние 2 года.

Проверить на сайте ФНС его официальный статус плательщика НПД, проверить не подпадает ли деятельность, которую планируется поручить исполнителю, под список запрещенных для применения на режиме НПД.

Проверить исполнителя на другие ограничения согласно № 422-ФЗ.

Заключить правильный, юридически корректный договор.

Не допускать отражения в нем положений, свойственных трудовому законодательству.

Сделать в нем акцент на статус исполнителя и проектный характер работы, его обязанность своевременно предупреждать заказчика об утрате своего статуса, а также предоставлять чек по полученному от заказчика вознаграждению.

Своевременно и корректно оформлять закрывающие документы.

О том, как правильно составить договор ГПХ с самозанятым-исполнителем, можно узнать из этой статьи.

Получить от исполнителя закрывающие документы (акт и чек).

Акт не является обязательным документом, но мы настоятельно рекомендуем его составлять. Оформленный акт снижает риски заказчика и является одним из доказательств наличия между ним и исполнителем отношений исключительно гражданско-правового характера.

Чек обязателен. Без него заказчик не сможет учесть в расходах затраты на выплату вознаграждения исполнителю.

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Отказ в признании обоснованными расходов на выплату вознаграждения исполнителю

На каждую полученную от заказчика выплату самозанятый обязан сформировать чек. Чек является основным документом, подтверждающим затраты заказчика.

Если в чеке допущена ошибка в ИНН, названии и стоимости работ (услуг) в признании затрат обоснованными заказчику может быть отказано.

Чтобы этого не допустить, необходимо:

Прописать в договоре с исполнителем обязанность предоставлять заказчику чек в установленный срок.

Указать ответственность за пропуск срока формирования чека или его отсутствие в целом.

Хранить предоставленные исполнителем чеки.

Необходимость уплаты обязательных платежей с вознаграждения самозанятому

Закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ накладывает ряд определенных ограничений не только на исполнителя, но и на заказчика. Заказчик в ряде случаев понесет убытки, если ограничения не будут соблюдены.

Для исполнителя, ограничения несут 2 негативных последствия: утрата статуса плательщика НПД и обложение доходов от предпринимательской деятельности, не подпадающей под НПД, другим налогом. Для заказчика риск один — необходимость уплаты НДФЛ и страховых взносов.

Чтобы избежать этих сложностей, заказчику перед началом сотрудничества необходимо проверить:

Статус исполнителя.

Подпадает ли деятельность, которую планируется поручить исполнителю, под список разрешенных на НПД.

Не было ли с исполнителем трудовых отношений в последние два года.

Подпадает ли доход, выплачиваемый самозанятому, под режим НПД.

Для исполнителей-ИП делать это не требуется, так как все риски несоблюдения ограничений применения НПД лежат на самих ИП, а не на заказчике.

Даже если ИП на НПД утратит свой статус, или доход от деятельности будет признан не подпадающим под НПД, налоговым агентом заказчик не станет.

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Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия Получите полезную памятку для бизнеса Просто заполните форму ниже: Отправить

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