Изменения в перевозке пассажиров с 1 сентября. Как это повлияет на бизнес и самозанятых

С 1 сентября 2023 года вступили в силу масштабные изменения в сфере перевозки пассажиров. Разберем, как они повлияют на деятельность самозанятых, таксопарков и агрегаторов, и почему данные изменения значительно увеличат стоимость поездок на такси для обычных граждан.

Реформа такси. Что изменилось с 1 сентября 2023 года

С сентября вступили в силу существенные изменения в порядке перевозки пассажиров, получения разрешений на эту деятельность и требований ко всем участникам сферы пассажирских перевозок.

К самым значительным можно отнести следующие:

Самозанятые без статуса ИП могут получать разрешения на перевозку пассажиров.

До 1 сентября разрешение на перевозку могли оформить только субъекты предпринимательства: ИП и юридические лица.

Но кроме разрешения, они должны заключить договор со службой заказа такси, к которым, скорее всего, будут относиться агрегаторы и таксопарки.

Созданы три новых реестра: перевозчиков, транспортных средств и служб заказа такси.

В реестре перевозчиков содержится информация о самих перевозчиках и разрешениях, выданных им на перевозку пассажиров (п. 6 ст. 2 закона от 29.12.2022 № 580-ФЗ).

Реестр легковых такси включает в себя информацию о транспортном средстве, используемом для перевозки пассажиров и его владельце (п. 7 ст. 2 закона от 29.12.2022 № 580-ФЗ).

Реестр служб заказа такси содержит данные об организациях и ИП, которые принимают заказы легкового такси — агрегаторах, таксопарках и самостоятельных диспетчерских без парка машин и водителей (п. 8 ст. 2 закона от 29.12.2022 № 580-ФЗ).

ИП и самозанятые могут устанавливать свои тарифы на перевозку.

Перевозчики сами могут устанавливать тарифы на проезд, в зависимости от времени суток, дней недели, класса комфортности автомобиля и других особенностей. Информацию о тарифах перевозчик обязан разместить на своем сайте или, если его нет, на сайте службы заказа такси, с которым у него заключен договор.

Разрешение на перевозку нельзя передавать другим лицам.

Его нельзя было передавать и ранее, но ответственности за работу по разрешению, оформленному на другое лицо, в законодательстве не было.

После вступления в силу указанных изменений, запрет на передачу разрешения другому лицу оформлен законодательно.

Изменились требования для получения разрешения.

Для получения разрешения перевозчику необходимо заполнить соответствующее заявление и приложить к нему следующий пакет документов:

Справку об отсутствии судимости за преступления, предусмотренные ст. 328.1 ТК.

Выписку из реестра такси — на дату оформления разрешения машина перевозчика должна быть включена в соответствующий реестр.

Договор со службой такси — обязательно только для самозанятых-физических лиц без статуса ИП.

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Также для получения разрешения водителю потребуется пройти аттестацию на знание местных достопримечательностей и расположение социальных и медицинских учреждений субъекта РФ, в котором оформляется разрешение.

В каком виде будет проводиться данная аттестация — пока неизвестно. Скорее всего, ее будут проводить агрегаторы в виде теста.

До сентября 2023 года для получения разрешения предоставление указанных выше документов не требовалось, также не нужно было проходить аттестацию. Требования к минимальному водительскому стажу не изменились, он по-прежнему составляет минимум три года.

Отменили плату за оформление разрешения.

До вступления в силу изменений она взималась не во всех регионах, например, в Москве и Московской области ее не было. С 1 сентября 2023 года разрешение оформляется бесплатно во всех субъектах РФ.

Ужесточат ответственность за привлечение к перевозке пассажиров лиц, не имеющих разрешения.

В настоящее время ведение деятельности без разрешения карается штрафом в размере от 2 000 руб. до 2 500 руб. (ч. 2 ст. 14.1 КоАП) и налагается он непосредственно на водителя.

Ответственности для агрегаторов и таксопарков, которые выдают таким перевозчикам заказы, на данный момент нет. Этим пользуются многие лица, в том числе и самозанятые, работающие без разрешения на перевозку.

Ведь отсутствие разрешения позволяло им обойти довольно высокие штрафы, предусмотренные для ИП и организаций, имеющих разрешение.

Например, за отсутствие на машине цветографической схемы и фонаря штраф для ИП — 10 000 руб., для юрлица — 50 000 руб., за провоз детей без детского кресла для ИП штраф — 25 000 руб., для юрлиц — 100 000 руб., за отсутствие отметки медика в путевом листе для ИП штраф — 5 000 руб., для организаций — 30 000 руб.

В настоящий момент на рассмотрении в ГД находятся поправки в КоАП, которые ужесточат ответственность за выдачу заказа на перевозку водителям без разрешения. Если эти изменения вступят в силу, то за выдачу заказа такому лицу агрегатор будет привлечен к ответственности в виде штрафа от 100 000 руб. до 200 000 руб. за первое нарушение и от 200 000 руб. до 500 000 руб. за повторное, совершенное в течение года.

Кто может работать в такси с 1 сентября 2023 года

Учитывая изменения, вступившие в силу с сентября 2023 года, работать в качестве перевозчика могут:

Физические лица — заключившие трудовой договор со службой такси.

Индивидуальные предприниматели — сотрудничающие с агрегаторами напрямую или через службу заказа такси — по договору.

Самозанятые без статуса ИП — через службы заказа такси по договору ГПХ.

Не могут получить разрешение на перевозку и заниматься соответствующей деятельностью водители:

Имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления, указанные в ст. 328.1 ТК.

Имеющие более трех неоплаченных штрафов за нарушение ПДД за день до перевозки.

Не прошедшие аттестацию на знание инфраструктуры субъекта РФ, объектов культурного наследия, социальных и медицинских учреждений.

Имеющие недостаточный водительский стаж — менее 3 лет.

Лишенные водительских прав или подвергнутые аресту за нарушение ПДД более 1 раза за год.

Подведем итоги изменений в перевозке пассажиров с сентября 2023 года

Вступивший в силу закон создан, чтобы регулировать отношения, касающиеся перевозок пассажиров, и сделать поездки безопаснее:

Снижается риск передачи заказов неквалифицированным водителям. Нелегальным мигрантам «побомбить» в свободное время не получится, сначала нужно получить разрешение. В такси не могут работать водители с судимостью и лишенные прав. Водители должны соблюдать режим труда и отдыха. Это исключает переработки и снижает риски ДТП. Если пассажир пострадал в ДТП, он сможет обратиться с претензией к водителю и перевозчику.

Самозанятые могут работать в сфере легковых перевозок, получив разрешение и заключив договор со службой заказа такси. Разрешение на перевозку такси на всей территории РФ выдаются бесплатно.

Вносимые изменения значительно ужесточат ответственность агрегаторов и служб такси, в связи с чем последние перестанут сотрудничать с лицами, не имеющими разрешения. На фоне этого оставшиеся перевозчики могут поднять цены на свои услуги, так как спрос на них увеличится в несколько раз.

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