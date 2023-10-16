Ответственность самозанятого: что и как зафиксировать

Сотрудничество с самозанятыми, как и с любыми другими исполнителями, несет ряд рисков. К ним относится нарушение сроков оказания услуги, некачественный результат работы, лишение исполнителя статуса плательщика НПД и невыдача им чека. Обезопасить себя от этих рисков заказчик может, включив в договор с самозанятым ответственность за эти нарушения.

Разберем, какую ответственность несет самозанятый перед заказчиком, и как ее правильно прописать в договоре.

Ответственность самозанятого. Виды нарушений

Так как самозанятые работают по договорам ГПХ, то и ответственность для них предусмотрена только гражданско-правовая.

Применить к таким исполнителям материальную ответственность, которая предусмотрена для трудовых отношений, не получится. Да и перечень нарушений, за которые можно наказать самозанятого рублем, также ограничен.

Нарушением считается, если самозанятый:

Не оказал услугу, которая предусмотрена договором.

Некачественно оказал услуги.

Нарушил срок оказания услуг.

Не выдал чек.

Не уведомил заказчика об утрате права пользоваться статусом самозанятого.

Ответственность самозанятого предусмотрена ГК, а также законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ. При отражении в договоре мер ответственности заказчик также должен учитывать нормы ГК, которые относятся к конкретному типу договоров.

Разберем более подробно, как в договоре прописать ответственность исполнителя за указанные выше нарушения.

Ответственность за неоказание услуги или невыполнение работы, которая предусмотрена договором

При заключении договора ГПХ, самозанятый берет на себя обязанность выполнить определенные услуги в установленный срок. Если по окончании этого срока услуги оказываются невыполненными, заказчик может понести убытки: как прямые, так и в виде упущенной выгоды.

Например, заказчику к определенному событию нужно было провести рекламную кампанию. Для этих целей он нанял копирайтера, чтобы тот написал ряд продающих статей. Заказчик планировал разместить тексты на своем сайте, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей к товару.

Исполнитель работу в срок не выполнил и от дальнейшего продолжения сотрудничества отказался. Заказчик не успел к указанной дате запустить рекламную акцию и вынужден продать товар за меньшую стоимость после окончания события.

Ответственность исполнителя за это нарушение может выражаться в полной компенсации полученных убытков, включая упущенную выгоду. В договоре это можно указать таким образом:

«1. Исполнитель несет ответственность за невыполнение услуги в срок, предусмотренный в настоящем Договоре. В случае невозможности Исполнителя оказать услугу в срок, установленный в договоре, Заказчик вправе требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

2. Под убытками понимаются расходы, которые Заказчик произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, утраченного или поврежденного имущества (реальный ущерб), а также недополученные доходы, которые заказчик получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)».

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Ответственность за некачественное оказание услуги

Для того чтобы отразить в договоре ответственность за выполнение услуги ненадлежащего качества, в нем нужно подробно прописать требования заказчика к результату работы или услуги.

Ответственность за несоблюдение этих требований и некачественное оказание услуги можно прописать в договоре следующим образом:

«За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

За каждый факт ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором и отражённых в Акте, штраф устанавливается в размере 10 процентов от цены Договора».

Кроме этого, заказчик может потребовать от исполнителя безвозмездно устранить недостатки.

Ответственность за нарушение срока оказания услуги или выполнения работы

Срок для некоторых договоров ГПХ является существенным условием. Его нарушение может грозить заказчику срывом контрактов, потерей деловой репутации или прямыми убытками.

Чтобы хоть как-то компенсировать эти затраты, заказчик может прописать в договоре с самозанятым ответственность за срыв сроков. Это может быть пеня или штраф.

Ответственность за срыв сроков можно указать в договоре следующим образом:

«1. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки (штрафа, пени).

2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора.

3. Выплата Исполнителем неустойки (пени, штрафов) Заказчику не препятствует предъявлению к нему Заказчиком требований о возмещении убытков и не освобождает Исполнителя от исполнения своих обязанностей по настоящему Договору».

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Ответственность за невыдачу чека самозанятым

Если исполнитель получил оплату, но не выдал на нее чек, заказчику это может грозить следующими неприятными последствиями. Он не сможет учесть данные расходы в составе затрат по УСН (объект «доходы минус расходы») или налогу на прибыль. На выплаченный исполнителю доход, заказчик обязан будет начислить НДФЛ и страховые взносы.

Обязанность выдачи самозанятым чека прямо прописана в законе № 422-ФЗ. Если плательщик НПД не передаст в налоговую данные о полученном доходе, и в ИФНС узнают об этом, самозанятого могут привлечь к ответственности в виде штрафа в размере 20% от суммы неучтенного дохода.

Но ответственность самозанятого перед налоговой никак не покроет те убытки, которые заказчик понесет в связи с исполнением обязанностей налогового агента.

Невыдача самозанятым чека приравнивается к перечислению дохода физическому лицу. А это, в свою очередь, накладывает на организацию или ИП обязанности налогового агента. К ним относятся: оплата НДФЛ и страховых взносов, а также сдача соответствующей отчетности.

Ответственность за выдачу самозанятым чека можно прописать в договоре таким образом:

«1. Исполнитель обязуется сформировать и передать Заказчику чек на произведенную оплату в течение 5 дней после оплаты.

2. Исполнитель обязуется уплатить пени в размере 0,5% от суммы по договору за каждый день просрочки передачи чека Заказчику, а также возместить Заказчику возникшие в связи с непередачей чека убытки.

3. Выплата пени и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от обязанности передать Заказчику чек».

Ответственность исполнителя за неуведомление заказчика об утрате статуса самозанятого

Утрата исполнителем статуса самозанятого или права пользоваться статусом плательщика НПД также накладывает на заказчика обязанности налогового агента. Если после перечисления дохода обнаружится, что самозанятый утратил свой статус или право им пользоваться до момента получения оплаты, то с перечисленного дохода заказчик должен будет:

Оплатить НДФЛ по ставке 13% и страховые взносы по ставке 30%.

Сдать отчетность в контролирующие органы.

Обезопасить себя от возможных убытков, заказчик может, включив в договор следующее условие:

«1. Исполнитель в случае снятия его с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход, обязуется уведомить об этом Заказчика не позднее дня, следующего за днем снятия с учета.

2. В случае несоблюдения Исполнителем обязанности, предусмотренной п. 1 он обязан будет уплатить Заказчику неустойку в размере 50% от суммы вознаграждения по Договору в течение 7 рабочих дней с даты снятия его с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход».

При сотрудничестве через специальные платформы, такие, например, как Qugo, проверять статус исполнителя перед каждой выплатой вознаграждения не нужно. Сервис автоматически проверяет статус самозанятого на дату выплаты дохода и риск перечисления денег исполнителю, утратившему статус плательщика НПД, исключен.

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