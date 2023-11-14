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Самозанятые

Можно ли платить самозанятому на карту третьего лица. Кто формирует чек

При обсуждении вариантов расчета за оказанные услуги исполнитель–самозанятый попросил перевести оплату не ему лично, а третьему лицу. Разберем, допускает ли закон такой вариант расчетов и кто в этом случае должен сформировать чек и произвести оплату налога.
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Можно ли платить самозанятому на карту третьего лица. Кто формирует чек

Как расплатиться с самозанятым? Доступные формы расчетов

Особенности применения режима НПД установлены законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Никаких ограничений по форме расчетов бизнеса с самозанятыми этот правовой акт не устанавливает. Соответственно, оплатить оказанные самозанятым услуги или выполненные им работы, заказчик может одним из следующих способов:

  • Наличными.

При получении оплаты наличными самозанятый должен выдать чек в момент расчета. При этом неважно, был ли ему выплачен аванс или произведен окончательный расчет — чек выдается в обоих случаях. 

Подробнее о том, можно ли самозанятому перечислить аванс, читайте в этой статье.

  • Банковской картой.

Расчет через терминал эквайринга удобен при покупке товаров у самозанятого или при оплате оказанных им услуг, например, в салоне красоты, в парикмахерском или маникюрном кабинете. Чек, как и в случае с оплатой наличными, должен быть выдан в момент расчета. Стоит отметить, что система эквайринга доступна исключительно для ИП на НПД.

  • Безналичная оплата.

Оплатить услуги самозанятого можно также путем перевода вознаграждения на его текущий или расчетный счет, через систему быстрых платежей, по QR-коду или по платежному поручению через отделение банка.

Платформа Qugo — официальный партнер ФНС. Сотрудничество с самозанятыми через онлайн-платформу позволяет обеспечить соблюдение закона № 115-ФЗ при переводе вознаграждения исполнителям. Функционал сервиса включает в себя не только организацию выплат, но и обмен закрывающими документами, клиентскую поддержку и консалтинг.

Чек в этом случае должен быть выдан не позднее 9 числа следующего месяца.

  • Оплата через платежные сервисы.

Расчет с самозанятым также возможен через платежные сервисы. В этом случае оплата поступает напрямую от сервиса, а нет от ИП, физических или юридических лиц.

Чек при такой форме расчетов формируется в момент получения оплаты от платежного сервиса. 

Можно ли перечислить вознаграждение самозанятого третьему лицу

Да, но только если это прямо предусмотрено договором (письмо ФНС от 01.04.2021 № АБ-4-20/4336@).

Если в договоре такая возможность не прописана, то оплату исполнителю на НПД необходимо перечислить на реквизиты его текущего или расчетного счета. Если, вопреки условиям договора, перевести оплату третьему лицу, возможны споры с контролирующими органами и самим самозанятым.

Сотрудничайте с самозанятыми через онлайн-платформу Qugo и вам не придется отслеживать поступление каждого чека и переживать за его подлинность. Сервис направит вам чек после каждой выплаты – в срок и без ошибок. 

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В договоре также можно предусмотреть комбинированный способ оплаты: как лично самозанятому, так и третьему лицу. Все платежные реквизиты, на которые может быть перечислено вознаграждение, нужно указать в договоре.

Примеры формулировок в договоре о перечислении вознаграждения самозанятого на карту третьего лица

Пример № 1

«Стороны согласовали, что оплата услуг, оказанных в соответствии с договором, будет осуществляться путем перевода денежных средств на карту третьего лица, реквизиты которой указаны в разделе 4 договора. Данный способ оплаты будет использоваться сторонами в течение всего срока действия договора.».

Пример № 2

«Заказчик обязуется перечислять оплату за оказанные исполнителем услуги путем перевода денежных средств на банковскую карту третьего лица, реквизиты, которой приведены в разделе 4 договора.».

Пример № 3

«Стороны согласовали, что оплата услуг будет осуществляться комбинированным способом: непосредственно исполнителю – на реквизиты, приведенные в разделе 4 договора или на карту третьего лица, предоставленную исполнителем. Для этого исполнитель обязуется предоставить заказчику все необходимые реквизиты, включая номер счета, БИК и название банка.».

Кто формирует чек, если вознаграждение самозанятого перечислено третьему лицу

Самозанятый. Независимо от того, каким способом была произведена оплата услуг или выполненных работ, самозанятый обязан:

  • Отразить полученный доход в своем приложении «Мой налог».

  • Сформировать и отправить заказчику чек на полученную оплату.

  • Уплатить налог.

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Соответственно, если заказчик перечислил вознаграждение за услуги исполнителя третьему лицу, сформировать и направить чек обязан именно самозанятый, а не тот, кто получил выплату.

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Комментарии

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  • Логотип Александр 1981
    Александр 1981 31 минуту назад

    Александр БессоновМосква

    А какой алгоритм действий если : 1 заказчик умышленно маскирует через ваш сервис выполнение трудовых функций под работу с плательщиком НПД . и 2  исполнитель об этом узнал в будущем и анулировал чек . 

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 19 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    столкнулась с ситуацией (как физик) :самозанятый попросил оплатить аванс на карту третьего лица (жены). Платеж не получился (что-то было понапутано в реквизитах). Оплатила на счет самозанятого. При разборе конфликта, оплата на счет самозанятого, была решающим фактором. 

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