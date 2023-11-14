Можно ли платить самозанятому на карту третьего лица. Кто формирует чек

При обсуждении вариантов расчета за оказанные услуги исполнитель–самозанятый попросил перевести оплату не ему лично, а третьему лицу. Разберем, допускает ли закон такой вариант расчетов и кто в этом случае должен сформировать чек и произвести оплату налога.

Как расплатиться с самозанятым? Доступные формы расчетов

Особенности применения режима НПД установлены законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Никаких ограничений по форме расчетов бизнеса с самозанятыми этот правовой акт не устанавливает. Соответственно, оплатить оказанные самозанятым услуги или выполненные им работы, заказчик может одним из следующих способов:

Наличными.

При получении оплаты наличными самозанятый должен выдать чек в момент расчета. При этом неважно, был ли ему выплачен аванс или произведен окончательный расчет — чек выдается в обоих случаях.

Подробнее о том, можно ли самозанятому перечислить аванс, читайте в этой статье.

Банковской картой.

Расчет через терминал эквайринга удобен при покупке товаров у самозанятого или при оплате оказанных им услуг, например, в салоне красоты, в парикмахерском или маникюрном кабинете. Чек, как и в случае с оплатой наличными, должен быть выдан в момент расчета. Стоит отметить, что система эквайринга доступна исключительно для ИП на НПД.

Безналичная оплата.

Оплатить услуги самозанятого можно также путем перевода вознаграждения на его текущий или расчетный счет, через систему быстрых платежей, по QR-коду или по платежному поручению через отделение банка.

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Чек в этом случае должен быть выдан не позднее 9 числа следующего месяца.

Оплата через платежные сервисы.

Расчет с самозанятым также возможен через платежные сервисы. В этом случае оплата поступает напрямую от сервиса, а нет от ИП, физических или юридических лиц.

Чек при такой форме расчетов формируется в момент получения оплаты от платежного сервиса.

Можно ли перечислить вознаграждение самозанятого третьему лицу

Да, но только если это прямо предусмотрено договором (письмо ФНС от 01.04.2021 № АБ-4-20/4336@).

Если в договоре такая возможность не прописана, то оплату исполнителю на НПД необходимо перечислить на реквизиты его текущего или расчетного счета. Если, вопреки условиям договора, перевести оплату третьему лицу, возможны споры с контролирующими органами и самим самозанятым.

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В договоре также можно предусмотреть комбинированный способ оплаты: как лично самозанятому, так и третьему лицу. Все платежные реквизиты, на которые может быть перечислено вознаграждение, нужно указать в договоре.

Примеры формулировок в договоре о перечислении вознаграждения самозанятого на карту третьего лица

Пример № 1

«Стороны согласовали, что оплата услуг, оказанных в соответствии с договором, будет осуществляться путем перевода денежных средств на карту третьего лица, реквизиты которой указаны в разделе 4 договора. Данный способ оплаты будет использоваться сторонами в течение всего срока действия договора.».

Пример № 2

«Заказчик обязуется перечислять оплату за оказанные исполнителем услуги путем перевода денежных средств на банковскую карту третьего лица, реквизиты, которой приведены в разделе 4 договора.».

Пример № 3

«Стороны согласовали, что оплата услуг будет осуществляться комбинированным способом: непосредственно исполнителю – на реквизиты, приведенные в разделе 4 договора или на карту третьего лица, предоставленную исполнителем. Для этого исполнитель обязуется предоставить заказчику все необходимые реквизиты, включая номер счета, БИК и название банка.».

Кто формирует чек, если вознаграждение самозанятого перечислено третьему лицу

Самозанятый. Независимо от того, каким способом была произведена оплата услуг или выполненных работ, самозанятый обязан:

Отразить полученный доход в своем приложении «Мой налог».

Сформировать и отправить заказчику чек на полученную оплату.

Уплатить налог.

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Соответственно, если заказчик перечислил вознаграждение за услуги исполнителя третьему лицу, сформировать и направить чек обязан именно самозанятый, а не тот, кто получил выплату.

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