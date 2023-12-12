ТОП-6 ошибок в договорах с самозанятыми

Название статьи условно, и перечень не закрыт. Хотя бы потому, что практически ежедневно появляются новые формулировки. Мы постараемся предостеречь от самых очевидных ошибок, которые непременно приведут к претензиям «работников», ГИТ и налоговой службы.

Ошибка 1. Неопределенный срок или регулярное возобновление

Постоянство не всегда похвально. Не запрещено заключать договоры ГПХ без указания срока. Однако если речь идет о привлечении самозанятого, и в договоре есть условие о том, что он заключен «на неопределенный срок», то возникнут проблемы.

Не менее рискованно регулярное перезаключение с одним и тем же плательщиком НПД. Если ГПХ-договоры заключаются и перезаключаются с одними и теми же исполнителями, то это наряду с условиями о ежедневном выполнении работ, отсутствии указания на сроки окончания их, оплатой труда в фиксированной сумме служит маркером трудовых отношений (вердикт АС Дальневосточного округа от 14.04.2017, кейс № А24-2554/2016).

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Ошибка 2. Не желаемый результат работы, а должность

И по сей день в договорах с плательщиками НПД можно видеть условия наподобие: «Исполнитель обязан оказать Заказчику услуги по должности Логист». Никаких должностей и «согласно штатному расписанию» в договоре с исполнителем не должно быть. Первое, на что обратит внимание ГИТ, а далее и суд – наличие в штатном расписании аналогичных должностей, неукомплектованных штатными работниками.

Напротив, отсутствие в штатном расписании должности, указанной в договоре с самозанятым – довод в пользу заказчика, в особенности если выполнялись отдельные поручения, а не систематическое оказание такого рода услуг (апелляционное определение Самарского облсуда от 27.10.2020, кейс № 33–11410/2020, 2–3213/2020). Не нужно также включать в договор с самозанятым такие же услуги, которые осуществляют штатные сотрудники. Они должны быть разными.

Ошибка 3. Фиксированные, регулярные выплаты

Нельзя устанавливать самозанятому исполнителю «ежемесячное вознаграждение в размере 40 000 руб.», тем более если вознагражение «выплачивается в следующем порядке: 10% — не позднее 5-го числа, 90% — не позднее 25-го числа ежемесячно».

Если размер вознаграждения явно не зависит от объема и характера оказанных услуг, это показатель того, что имеют место именно трудовые отношения (апелляционное определение Мосгорсуда от 04.02.2021, кейс № 33–0777). Прямо укажите в договоре, что вознаграждение зависит от качества и объема оказанных услуг, а еще лучше, что вознаграждение выплачивается после факта оказания услуг на основании подписанного акта.

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Ошибка 4. Фиксированный режим работы

Режим работы – это составная часть внутреннего трудового распорядка, которому обязан подчиняться штатный сотрудник. Плательщика НПД нельзя обязать, например, «выполнять работы с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00», тем более с «обеденным перерывом с 13:00 до 14:00».

Если других признаков трудовых отношений в договоре нет и будет указано, что услуги должны быть оказаны в определенный период, – в таком случае он самостоятельно распоряжается своим временем (решение Измайловского райсуда г. Москвы от 23.12.2020, кейс № 2–4857/2020). А идеально: прямо указать, что исполнитель самостоятельно определяет время оказания услуг.

Ошибка 5. Наличие отпуска

Это термин из трудовой сферы, употреблять его нельзя. Исходя из пункта выше мы рекомендуем четко прописывать сроки оказания услуг, удобные заказчику и исполнителю.

Ошибка 6. Оказание услуг инструментами заказчика

При подряде выполнение работ из материала заказчика в целом допустимо (ст. 713 ГК). Но если создано полноценное рабочее место в офисе, выдано необходимое оборудование или в договоре указано, что «Заказчик обеспечивает Исполнителя всем необходимым для исполнения обязанностей» — это привлечет внимание проверяющих. В особенности если есть другие признаки трудовых отношений: подчинение внутреннему распорядку, отсутствие самостоятельности, требование работать лично, по определенному графику, с получением фиксированной оплаты и т.п. (апелляционное определение Хабаровского крайсуда от 30.05.2019,кейс № 33–3810/2019).

В рамках одной статьи нельзя описать все риски – например, завышение стоимости работ, заключении договора с бывшим сотрудником, ныне самозанятым и т.п. Помните о том, что даже если до поры до времени «всех все устраивает» малейший конфликт может спровоцировать претензии со стороны исполнителя, что повлечет за собой жалобы в ГИТ, разбирательства с ИФНС, переквалификацию договора в трудовой, судебные споры, штрафы и доначисления.

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