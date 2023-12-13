Ответственность самозанятого за невыставленный чек

Обязательно ли самозанятому выставлять чеки
Самозанятые обязаны выдавать чеки при получении вознаграждения (п. 3 ст. 14 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ):
в момент расчета при оплате наличными;
не позднее 9 числа следующего месяца, если деньги за оказанную услугу поступили по безналу.
Чек выставляется в приложении «Мой налог». В нем указывается ИНН заказчика, вид услуги и сумма вознаграждения.
Нужна ли самозанятым касса
Плательщики НПД не используют ККТ в работе, даже если получили наличные деньги. Главное — выставить чек в приложении «Мой налог». Причем не важно, у кого оформлен специальный налоговый статус: у ИП или физлица.
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Как ФНС рассчитывает налог
По выставленным за месяц чекам ФНС рассчитывает налог на профессиональный доход. Сумма к уплате видна в приложении «Мой налог».
Если самозанятый не выставил чек, значит он скрыл свои доходы и занизил сумму налога к уплате. За это последует ответственность.
На сколько оштрафуют самозанятого за невыставленный чек
Если самозанятый не выставил чек в приложении «Мой налог», то его привлекут к ответственности в виде штрафа по ст. 129.13 НК в размере:
20% от дохода — если чек не выставлен впервые;
100% от суммы вознаграждения, на которые не выставлены чеки, — при повторных нарушениях в течение полугода.
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Как ФНС узнает, что чек не выставлен или был неправомерно аннулирован
Есть несколько способов, как налоговая узнает о скрытом доходе самозанятого. Например, компания-заказчик не получила чек и пожаловалась в ФНС через сайт. Налоговая проведет проверку предоставленных подтверждающих документов и доначислит налог плательщику НПД.
Другая ситуация — контрольная проверка. Если ФНС увидит в отчетности юрлица учтенные в расходах платежи за услуги самозанятых, то она запросит документы от компании-заказчика.
Что делать самозанятому, если он забыл вовремя выставить чек
Плательщик НПД может просто забыть выставить чек, если у него много заказчиков. В этой ситуации можно попробовать договориться с заказчиком и выставить чек в том месяце, когда была обнаружена ошибка. Также приложение «Мой налог» предоставляет возможность выставить чек и задним числом.
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