Топ–5 рисков при работе с самозанятыми в 2024 году

Налог на профессиональный доход был введен в России 5 лет назад. С этого времени количество самозанятых превысило 9 млн человек, а бизнес начал свободно обращаться к ним за услугами. Но ФНС, как и раньше, продолжает наблюдать за таким сотрудничеством. Итак, какие же риски могут ждать компанию при работе с самозанятыми.

Риск № 1. Суд переквалифицирует договор ГПХ в трудовой

Это основной риск, который может поджидать организации. Если ФНС выявит нарушения в договоре или условиях сотрудничества, то компании будет назначена совместная проверка налоговой службы и трудинспекции. По ее результатам через суд организацию могут обязать заключить с исполнителем трудовой договор.

Риски компании:

1. Штраф по части 4 статьи 5.27 КоАП в размере:

10 000 — 20 000 руб. — на должностное лицо;

5 000 — 10 000 руб. — на ИП;

50 000 — 100 000 руб. — на компанию.

При повторном нарушении штрафы увеличиваются, а должностное лицо могут дисквалифицировать на срок от года до 3 лет (ч. 5 ст. 5.27 КоАП).

2. Переквалификация договора с самозанятым в трудовой задним числом — с даты начала сотрудничества. Срок давности и период переквалификации составляет 3 года.

3. Уплата НДФЛ и страховых взносов с суммы вознаграждения, полученного исполнителем за весь период сотрудничества.

4. Начисление пени за несвоевременное перечисление налога и взносов в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки (ст. 75 НК).

5. Штраф за грубое нарушение с занижением налоговой базы в размере 20% от суммы неуплаченных взносов и налога, но не менее 40 тысяч руб. (ст. 120 НК).

6. Предоставление социальных гарантий — стаж работы для расчета отпуска будет исчисляться с даты заключения договора ГПХ с исполнителем.

Как избежать

Не скрывайте трудовые отношения договорами ГПХ с самозанятыми. ФНС легко вычислит подмену с помощью специальной скоринговой системы, которая выявляется следующие факторы:

Сотрудничество с самозанятым длится 3 и более месяцев. У исполнителя данный заказчик — единственный источник дохода. Заказчик перечисляет деньги самозанятому с периодичностью каждые две недели. Исполнитель работал по трудовому договору с компанией-заказчиком в течение двух последних лет.

Риск № 2. Самозанятый подаст жалобу в трудинспекцию

По договору ГПХ исполнитель должен сделать определенное задание в конкретный срок. Если компания заключит договор с самозанятым и обяжет его сидеть в офисе с 09-00 до 18-00 или назначит куратора — это уже будет считаться официальной работой. Плательщик НПД может пожаловаться в трудинспекцию на сокрытие трудовых отношений. Подтверждением будут являться:

в условиях договора прописана трудовая функция или должность;

исполнитель находится на территории заказчика по графику работы компании;

заказчик полностью обеспечивает самозанятого материалами и оборудованием;

выплата вознаграждения происходит два раза в месяц, без проверки промежуточного результата оказанных услуг.

Самозанятый может доказать такие факты перепиской с заказчиком, записью в пропускной системе или договором. А также — заручиться поддержкой коллег, которые дадут показания.

В этом случае трудинспекция проведет внеплановую проверку компании по жалобе. И если выявит факты нарушения — ответственность такая же, как при риске № 1.

Как избежать

Не нарушайте закон. Если человек нужен на постоянной основе на целый рабочий день — заключайте трудовой договор, предоставляйте отпуска и больничные, платите НДФЛ и страховые взносы.

Риск № 3. Самозанятый лишится специального налогового статуса

Наличие специального налогового статуса не обязывает физлицо платить личные взносы, а налоги — только при наличии дохода. Если самозанятый не оказывал услуги — НПД платить не надо. Несмотря на такие «льготы», человек все равно может решить снятся с учета по личным причинам. Или же ФНС может аннулировать специальный налоговый статус принудительно или временно «заморозить» право им пользоваться, например, при превышении лимита в 2,4 млн рублей или перепродаже товаров (деятельность, которая запрещена самозанятым).

В этом случае будет считаться, что договор ГПХ заключен не с самозанятым, а с физлицом без специального налогового статуса, если исполнитель не является ИП.

А значит, компания будет являться налоговым агентом — надо будет исчислить, удержать из вознаграждения бывшего самозанятого НДФЛ и перечислить его в бюджет. А также заплатить страховые взносы в размере 30% от суммы оплаты за услугу.

Как избежать

Перед заключение договора ГПХ с самозанятым проверяйте его статус. Это можно сделать на сайте ФНС по ИНН или через специальные платформы. Например, Qugo проверяет наличие специального налогового статуса у каждого исполнителя перед осуществлением выплат. А также оповещает заказчика о приближении дохода самозанятого к допустимому лимиту.

Проверять статус надо и перед каждой выплатой. Но если самозанятый лишится статуса, услугу все равно надо будет оплатить, так как договор уже заключен. В этом случае можно предусмотреть в условиях договора пункт об обязательном уведомлении заказчика о лишении специального налогового статуса. Если самозанятый своевременно не скажет об этом — штраф, например, в размере 50% от суммы вознаграждения.

Риск № 4. ФНС не примет в расходах оплату самозанятому

Налоговая может отказать компании в принятии к учету вознаграждения плательщику НПД в нескольких случаях:

Ошибки в чеке, например, в наименовании компании-заказчика или в сумме. Запрещенная деятельность самозанятого — перепродажа товаров или реализация подакцизной продукции. Отсутствие чека, в том числе в базе ФНС из-за аннулирования.

В этом случае организации придется пересчитать налоговую базу и заплатить УСН (доходно–расходная), ЕСХН или налог на прибыль в большем размере.

Как избежать

Для исправления ситуации надо (по вышеперечисленным пунктам соответственно):

Связаться с самозанятым и попросить аннулировать чек и выставить новый. Расскажите про ошибку в чеке и расскажите, что надо указать. Не стоит подписывать договор с самозанятым по запрещенным для плательщиков НПД видам деятельности. Оформите сотрудничество правильно — как договор ГПХ с ИП-контрагентом (по инициативе исполнителя) или трудовой договор. ФНС не учтет такую услугу, а еще аннулирует статус самозанятого. Расскажем ниже.

Риск № 5. Самозанятый не выдаст или аннулирует чек

Чек — это обязательный документ, который важен плательщику НПД для расчета налога к уплате и заказчику для принятия к учету расходов. Самозанятый может аннулировать чек, если он вернул деньги заказчику или допустил ошибку в чеке.

Если плательщик НПД аннулировал чек, чтобы уменьшить налоговую базу — это незаконно. ФНС оштрафует самозанятого в размере 20% от суммы вознаграждения (ст. 129.13 НК).

При повторном нарушении в течение полугода штраф составит 100%, а также исполнителя лишат статуса плательщика налога на профессиональный доход и завести его заново не получится.

Как избежать

Если самозанятый не выдал чек — напомните ему об этом. При аннулировании чека без оснований сообщите исполнителю, что он нарушает закон — штрафа не избежать, если не выставить новый чек.

Причем организация не пострадает, если самозанятый аннулирует чек незаконно. ФНС примет в расходах оплату услуги, если заказчик докажет факт сотрудничества и перевод денег (письмо ФНС от 28.10.2021 № ПА-4-20/15213@).

Компаниям выгодно сотрудничать с самозанятыми — нет дополнительной налоговой нагрузки, отчетности по плательщикам НПД и кадрового учета. Чтобы не попасть на карандаш налоговой, соблюдайте законодательство и проверяйте исполнителей по всем важным параметрам. Упростить работу с самозанятыми поможет Qugo — электронный документооборот, проведение оплаты и консультации наших специалистов на одной платформе.

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