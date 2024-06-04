₽ Заказать рекламу
Qugo
Самозанятые

Чек-лист для заказчика: что нужно проверить в чеке от самозанятого

Чек от самозанятого — обязательный первичный документ, который исполнитель должен выдавать по закону № 422-ФЗ. После проведения оплаты важно сразу получить чек от исполнителя и проверить его. Что именно проверить, рассказываем подробнее.
Чек-лист для заказчика: что нужно проверить в чеке от самозанятого
Иллюстрация: iam hogir/pexels

Зачем нужно требовать и проверять чек от самозанятого

Основной первичный документ от самозанятого — это чек. Он подтверждает:

  • факт сотрудничества именно с плательщиком НПД, а не просто с физическим лицом;

  • расходы на вознаграждение при расчете налогооблагаемой базы на ОСНО и УСН с объектом «доходы минус расходы».

Самозанятый должен самостоятельно сформировать чек в личном кабинете на сайте ФНС или в приложении «Мой налог» и передать его заказчику. Таким образом плательщик НПД регистрирует свой доход, с которого по итогам месяца заплатит налог.

Согласно п. 1 ст. 14 закона №422-ФЗ чек должен быть передан в момент расчета при наличной оплате или не позднее 9 числа месяца, следующего за месяцем оплаты, при безналичной оплате. Чек можно передать как в бумажной форме, так и в электронной — по почте или через мессенджеры.

Сроки передачи чека, а также ответственность за его непредоставление или некорректное оформление заранее пропишите в договоре: например, укажите штраф в размере компенсации НДФЛ и страховых взносов. Так заказчик может застраховать себя от расходов в случае доначислений со стороны налоговой.

Если самозанятый исполнитель не передал чек или через какое-то время его аннулировал, заказчик вправе обратиться в ФНС и инициировать проверку в отношении самозанятого.

Подписывайтесь на телеграм-канал Qugo и будьте первыми в курсе новостей из мира самозанятости и внештатного персонала.

Что нужно проверить в чеке от самозанятого

1. Подлинность чека.

В первую очередь проверьте подлинность чека. При наведении камеры смартфона на QR-код должен открыться чек на сайте lknpd.nalog.ru. Если это произошло, значит, чек подлинный. Если ничего не открывается или сайт выдает ошибку — чек подделан или аннулирован.

2. Перечень обязательных реквизитов чека.

В п. 6 ст. 14 закона № 422-ФЗ приведен перечень обязательных реквизитов чека:

  • дата и время расчета;

  • ФИО исполнителя — отчество при наличии;

  • ИНН исполнителя;

  • наименование работ / услуги;

  • сумма расчета;

  • ИНН заказчика — если заказчик юрлицо или ИП, если физлицо — то ИНН не указывается;

  • QR-код с зашифрованной информацией о работах / услуге;

  • уникальный идентификационный номер записи о чеке в ФНС.

Если в отношениях между сторонами участвует третье лицо — электронная площадка или кредитная организация, то в чеке должны быть отражены еще два реквизита:

  • ИНН и посредника;

  • наименование посредника.

Даже добросовестные исполнители могут совершить ошибку при формировании чека, поэтому внимательно проверяйте реквизиты, которые самозанятый заполняет сам.

3. Проверка даты и суммы чека.

В чеке должны быть правильно указаны дата получения денег и сумма, иначе возникнут проблемы при учете этой суммы в расходах. 

В чеке нужно полностью указать размер вознаграждения самозанятому с учетом уплачиваемого налога и других расходов.

4. Проверка наименования товара, работ или услуги.

В формулировке выполненных работ или оказанных услуг не должно быть признаков трудовых отношений между сторонами, так как это может привлечь внимание налоговой инспекции. Самозанятый должен указать конкретный результат, например, «написание 5 статей» или «доставка 10 заказов», а не процесс: «услуги по написанию текстов» или «услуги по доставке заказов».   

5. Проверка ИНН заказчика.

В чеке должно быть указано, что вознаграждение получено именно от организации или ИП, а не от физического лица. Иначе в чеке не будет реквизитов с наименованием и ИНН заказчика. Их тоже нужно проверить на правильность, чтобы в случае проверки доказать факт сотрудничества с самозанятым и факт оплаты ему от конкретной компании.

Минимизируйте риски работы с самозанятыми — сотрудничайте с ними через платформу Qugo. После каждой выплаты сервис самостоятельно формирует и направляет чек от самозанятого в срок и без ошибок.

Что делать при обнаружении ошибки

Если при проверке чека обнаружена ошибка, попросите самозанятого аннулировать его у себя в приложении «Мой налог» и сформировать корректный чек. Для этого нужно указать причину: «Чек сформирован ошибочно». Если сумма расчета будет изменена, то доход и налог автоматически пересчитаются.

Недобросовестные исполнители могут передать чек, а через какое-то время аннулировать его без возврата денег, чтобы уменьшить сумму налога. Но согласно письму ФНС от 28.10.2021 № ПА-4-20/15213@ заказчик вправе учесть сумму в расходах при условии, что у него есть ранее переданный чек.

Чтобы избежать проблем с чеками самозанятых, доверьте формирование документов платформе Qugo. Платформа является официальным партнером Федеральной налоговой службы, что позволяет ей автоматически проверять статус каждого самозанятого, генерировать чеки, а также осуществлять уплату налога на профессиональный доход от имени исполнителя.

Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми

Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия

Получите полезную памятку для бизнеса

Просто заполните форму ниже:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «КЬЮГО ТЕК», ИНН 7727452605, erid: LjN8Ju137

Комментарии

1
  • natalisa51

    Смысл вообще быть самозанятым, еслиот них тоже требуют кассовый чек?

Налог на прибыль

Бизнес хочет освободить половину прибыли от налога. Средства вложат в производство

РСПП просит включить в НК все параметры применения налоговых вычетов, а не определять их в подзаконных актах. Это сделает систему прозрачной и понятной.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
НДФЛ

Глава РСПП: нужна трехступенчатая шкала НДФЛ, иначе ставок будет слишком много

Александр Шохин заявил, что ставка НДФЛ 15% будет «включаться» уже для тех, кто зарабатывает 2,4 млн рублей в год. Это повысит нагрузку на квалифицированные кадры.

6
НДФЛ

👪 СФР будет выплачивать родителям налоговый кешбэк. Идея очень хорошая, но сложная в администрировании, считает эксперт

С 1 января 2026 года заработает закон «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей».

6

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Инвестиции

Мосбиржа предупредила о проблемах с выставлением заявок

Инвесторы могут столкнуться с трудностями при покупке или продаже ценных бумаг.

УСН

Как упрощенцы будут учитывать входящий НДС, который нельзя брать на вычет

С 2025 года бизнес на УСН станет плательщиком НДС, но без права на вычет. Поэтому входящий НДС надо будет учитывать в расходах.

6
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Бизнес не прошел проверку по 115-ФЗ: возможно ли исправить ситуацию

Многие предприниматели считают, что решение банка не в пользу клиента после запроса документов по 115-ФЗ — это конечная точка бизнеса. Однако, это далеко не так: банки стараются выстраивать отношения по принципам долгосрочного сотрудничества и помогать компаниям. Например, Сбер позволяет продолжить ведение бизнеса после блокировки по 115-ФЗ, если клиент скорректирует свою деятельность. Как получить помощь в Сбере после такого решения рассказываем в статье.

Бизнес не прошел проверку по 115-ФЗ: возможно ли исправить ситуацию

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
ЕНП (единый налоговый платеж)

Когда на ЕНС начислят налог по декларации с возможными ошибками

Налоги, поступившие по платежному поручению, признаются ЕНП и участвуют в погашении общей совокупной обязанности, а не конкретного налога, указанного в платежном поручении.

Товарный знак

Starbucks регистрирует в России восемь товарных знаков

В конце мая продавшая бизнес в России Starbucks Corporation подала в Роспатент восемь заявок на регистрацию товарных знаков.

Самозанятые

ФНС может подать в суд на самозанятых с долгами по налогам

Налоговики имеют право взыскать задолженность самозанятых перед бюджетом. При этом для покрытия долга будут привлечены личные средства и имущество налогоплательщика.

Qugo
Самозанятые

Чек-лист для заказчика: что нужно проверить в чеке от самозанятого

Чек от самозанятого — обязательный первичный документ, который исполнитель должен выдавать по закону № 422-ФЗ. После проведения оплаты важно сразу получить чек от исполнителя и проверить его. Что именно проверить, рассказываем подробнее.

Чек-лист для заказчика: что нужно проверить в чеке от самозанятого
1
Бесплатно с Архив документов

Уничтожение бухгалтерских документов в 2024 году: когда, в каком порядке, штрафы

Если пришла пора избавиться от документов, — бумажных или электронных, — то следует соблюсти особую процедуру, чтобы избежать нарушений и штрафов. Разбираем, как действовать.

Уничтожение бухгалтерских документов в 2024 году: когда, в каком порядке, штрафы
НДФЛ

Скорее всего, освобождение от НДФЛ по давности владения долей участия в российском ООО будет доступно только налоговым резидентам РФ

Это актуально, если у вас есть доля в российском ООО, вы планируете переехать и думаете о продаже доли в обществе.

Разборы законов

1 309
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров

Изменен регламент принятия решений по налоговым отсрочкам и рассрочкам

ФНС уточнила правила получения отсрочек, рассрочек и инвестиционных налоговых кредитов по налогам и страховым взносам.

Клерк
Обучение для бухгалтеров

🌼 Летние скидки на курсы! Онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, УСН, финанализу и управленке за 4 290 рублей

До 7 июня включительно вы можете купить самые нужные бухгалтеру курсы «Клерка» всего за 4 290 рублей. Начните изучать учет на маркетплейсах, упрощенку, управленческий учет и финанализ — пока цены не выросли.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
2
Стандартный вычет

Стандартный вычет по НДФЛ при выплате дивидендов не положен

Стандартный налоговый вычет по НДФЛ применяется к основной налоговой базе.

Бизнес легко
ПСН

Маркированные товары и ПСН: чем можно, а чем нельзя торговать на патенте

На патенте нельзя продавать маркированные товары — это миф, который блуждает по просторам интернета. Все зависит от того, каким именно товаром вы торгуете. Разберемся, что из маркируемой продукции нельзя, а что можно продавать на патенте.

Маркированные товары и ПСН: чем можно, а чем нельзя торговать на патенте
Трудовые отношения

Срочные трудовые договоры с руководителями подразделений станут бессрочными

Сейчас по ст. 59 ТК по соглашению сторон можно заключать срочные трудовые договоры с руководителями. Но не сказано, с какими именно. Этот момент уточнят: будет прописано, что срочный договор возможен с руководителем организации.

3
Обучение для бухгалтеров

Летние скидки на курсы! Онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, УСН, финанализу и управленке за 4 290 рублей

До 7 июня включительно вы можете купить самые нужные бухгалтеру курсы «Клерка» всего за 4 290 рублей. Начните изучать учет на маркетплейсах, упрощенку, управленческий учет и финанализ — пока цены не выросли.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Борис Мальцев

Алексей Иванов директор по продукту «Клерк.Премиум»

Коллеги, рад представить нового сотрудника Клерка – Алексея Иванова

Алексей Иванов директор по продукту «Клерк.Премиум»
1

Интересные материалы

НДС

Бизнес на УСН может выбрать НДС вместо освобождения от него

Компании и ИП на УСН с доходами ниже 60 млн рублей не будут платить НДС, если освободятся от него. Но можно не использовать право на освобождение, а платить НДС.

4