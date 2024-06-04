Чек-лист для заказчика: что нужно проверить в чеке от самозанятого

Чек от самозанятого — обязательный первичный документ, который исполнитель должен выдавать по закону № 422-ФЗ. После проведения оплаты важно сразу получить чек от исполнителя и проверить его. Что именно проверить, рассказываем подробнее.

Зачем нужно требовать и проверять чек от самозанятого

Основной первичный документ от самозанятого — это чек. Он подтверждает:

факт сотрудничества именно с плательщиком НПД, а не просто с физическим лицом;

расходы на вознаграждение при расчете налогооблагаемой базы на ОСНО и УСН с объектом «доходы минус расходы».

Самозанятый должен самостоятельно сформировать чек в личном кабинете на сайте ФНС или в приложении «Мой налог» и передать его заказчику. Таким образом плательщик НПД регистрирует свой доход, с которого по итогам месяца заплатит налог.

Согласно п. 1 ст. 14 закона №422-ФЗ чек должен быть передан в момент расчета при наличной оплате или не позднее 9 числа месяца, следующего за месяцем оплаты, при безналичной оплате. Чек можно передать как в бумажной форме, так и в электронной — по почте или через мессенджеры.

Сроки передачи чека, а также ответственность за его непредоставление или некорректное оформление заранее пропишите в договоре: например, укажите штраф в размере компенсации НДФЛ и страховых взносов. Так заказчик может застраховать себя от расходов в случае доначислений со стороны налоговой.

Если самозанятый исполнитель не передал чек или через какое-то время его аннулировал, заказчик вправе обратиться в ФНС и инициировать проверку в отношении самозанятого.

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Что нужно проверить в чеке от самозанятого

1. Подлинность чека.

В первую очередь проверьте подлинность чека. При наведении камеры смартфона на QR-код должен открыться чек на сайте lknpd.nalog.ru. Если это произошло, значит, чек подлинный. Если ничего не открывается или сайт выдает ошибку — чек подделан или аннулирован.

2. Перечень обязательных реквизитов чека.

В п. 6 ст. 14 закона № 422-ФЗ приведен перечень обязательных реквизитов чека:

дата и время расчета;

ФИО исполнителя — отчество при наличии;

ИНН исполнителя;

наименование работ / услуги;

сумма расчета;

ИНН заказчика — если заказчик юрлицо или ИП, если физлицо — то ИНН не указывается;

QR-код с зашифрованной информацией о работах / услуге;

уникальный идентификационный номер записи о чеке в ФНС.

Если в отношениях между сторонами участвует третье лицо — электронная площадка или кредитная организация, то в чеке должны быть отражены еще два реквизита:

ИНН и посредника;

наименование посредника.

Даже добросовестные исполнители могут совершить ошибку при формировании чека, поэтому внимательно проверяйте реквизиты, которые самозанятый заполняет сам.

3. Проверка даты и суммы чека.

В чеке должны быть правильно указаны дата получения денег и сумма, иначе возникнут проблемы при учете этой суммы в расходах.

В чеке нужно полностью указать размер вознаграждения самозанятому с учетом уплачиваемого налога и других расходов.

4. Проверка наименования товара, работ или услуги.

В формулировке выполненных работ или оказанных услуг не должно быть признаков трудовых отношений между сторонами, так как это может привлечь внимание налоговой инспекции. Самозанятый должен указать конкретный результат, например, «написание 5 статей» или «доставка 10 заказов», а не процесс: «услуги по написанию текстов» или «услуги по доставке заказов».

5. Проверка ИНН заказчика.

В чеке должно быть указано, что вознаграждение получено именно от организации или ИП, а не от физического лица. Иначе в чеке не будет реквизитов с наименованием и ИНН заказчика. Их тоже нужно проверить на правильность, чтобы в случае проверки доказать факт сотрудничества с самозанятым и факт оплаты ему от конкретной компании.

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Что делать при обнаружении ошибки

Если при проверке чека обнаружена ошибка, попросите самозанятого аннулировать его у себя в приложении «Мой налог» и сформировать корректный чек. Для этого нужно указать причину: «Чек сформирован ошибочно». Если сумма расчета будет изменена, то доход и налог автоматически пересчитаются.

Недобросовестные исполнители могут передать чек, а через какое-то время аннулировать его без возврата денег, чтобы уменьшить сумму налога. Но согласно письму ФНС от 28.10.2021 № ПА-4-20/15213@ заказчик вправе учесть сумму в расходах при условии, что у него есть ранее переданный чек.

Чтобы избежать проблем с чеками самозанятых, доверьте формирование документов платформе Qugo. Платформа является официальным партнером Федеральной налоговой службы, что позволяет ей автоматически проверять статус каждого самозанятого, генерировать чеки, а также осуществлять уплату налога на профессиональный доход от имени исполнителя.

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