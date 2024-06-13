Как оформить передачу инвентаря самозанятому

Разбираемся, как правильно передавать инвентарь самозанятому без рисков переквалификации правоотношений в трудовые.

Почему нельзя бесплатно передать инвентарь самозанятому

Отношения с самозанятыми исполнителями регулирует Гражданский кодекс. Они оказывают услуги или выполняют работы по гражданско-правовым договорам.

Договор ГПХ отличается от трудового тем, что:

Предмет договора — конечный результат оказания услуг.

Оплачивается конечный результат оказания услуг, а не трудовая функция или исполнение обязанностей на должности.

Исполнителю не предоставляют рабочее место, не выдают бесплатно инвентарь для оказания услуг.

Исполнитель самостоятельно распоряжается своим временем в ходе оказания услуг, он не подчиняется фиксированному рабочему графику, который устанавливает заказчик.

Заказчик не предоставляет исполнителю социальные гарантии в виде отпуска, больничных и т.д.

Договор ГПХ не должен включать трудовую терминологию: работодатель, сотрудник, заработная плата, должность, график работы или другие отсылки к трудовому договору. Иначе контролирующие органы могут переквалифицировать гражданско-правовой договор в трудовой. Переквалификация означает для компании доначисление налогов и страховых взносов, а также возможный штраф и пени за просрочку их уплаты. Еще придется сдать по исполнителю отчетность в налоговую и СФР.

Сотрудничество с самозанятыми на платформе Qugo позволит минимизировать риски переквалификации отношений. На платформе доступны юридически верные шаблоны договоров и актов, которые учитывают все важные нюансы. Документооборот с исполнителями можно вести в электронном виде, а сами документы подписывать электронной подписью.

Передача определенных вещей и материалов самозанятому для оказания им услуги противоречит смыслу гражданско-правовых отношений. Передача инвентаря всегда должна быть возмездной. Необходимо учесть затраты самозанятого на инвентарь при выплате вознаграждения, сдать инструмент ему в аренду, продать или зачесть встречное требование.

Подписывайтесь на телеграм-канал Qugo и будьте первыми в курсе новостей из мира самозанятости и внештатного персонала.

Как оформить передачу инвентаря самозанятому исполнителю

Способ оформления передачи зависит от вида услуг, которые оказывает или выполняет самозанятый.

Например, стилист или мастер маникюра, который разово приходит в салон красоты, может принести с собой собственный инвентарь или взять на месте в аренду у заказчика.

Курьеры могут купить термосумку для себя и осуществлять доставку заказов. Стоимость собственной сумки может быть включена в стоимость курьерских услуг, также можно купить или арендовать ее у заказчика.

Если не использовать, а расходовать материалы, как в случае с кондитерами, поварами, то при выплате вознаграждения необходимо учитывать стоимость понесенных затрат.

Способ 1. Включить стоимость инвентаря в вознаграждение

Если самозанятый использует свой инвентарь или его у него нет, то можно специально для конкретной задачи купить инвентарь и расходы на него включить в вознаграждение.

В договоре не пишите, что заказчик компенсирует расходы самозанятого на необходимые материалы, питание, проезд. Укажите, что самозанятый оплачивает все расходы самостоятельно за счет полученного вознаграждения. Это будет соответствовать гражданско-правовым отношениям.

Способ 2. Продать или сдать в аренду инвентарь заказчика самозанятому

Если у заказчика уже есть необходимый инвентарь, он может его продать или сдать в аренду исполнителю. Важно не скрывать за договором купли-продажи или аренды бесплатную передачу инструментов, иначе сделка будет признана недействительной.

Передача инвентаря в аренду должна оформляться актом приема-передачи с указанием именно рыночной стоимости имущества.

Акт составляется в свободной форме, но должен содержать информацию о самом объекте и его состоянии на момент передачи, о сроках и основании передачи.

Способ 3. Оформить взаимозачет

Если заказчик и самозанятый исполнитель оказывают друг другу услуги, можно оплаты по договорам провести прекращением обязательства зачетом встречного требования.

Например, самозанятый выполняет определенные работы для компании, а компания сдает этому самозанятому помещение в аренду. Расчет проводится в форме взаимозачета, то есть оплату производит та сторона, стоимость услуг которой меньше в размере разницы.

Обязательно должны быть оформлены два договора: на оказание услуг самозанятым и аренды.

Упростите работу с внештатным персоналом с помощью платформы Qugo. Вы можете проводить выплаты, автоматически проверять статус самозанятого исполнителя, формировать договоры и закрывающие документы и производить оплату налога на профессиональный доход от имени исполнителя.

Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия Получите полезную памятку для бизнеса Просто заполните форму ниже: Отправить

Реклама: ООО «КЬЮГО ТЕК», ИНН 7727452605, erid: LjN8KMoXg