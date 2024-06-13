Почему нельзя бесплатно передать инвентарь самозанятому
Отношения с самозанятыми исполнителями регулирует Гражданский кодекс. Они оказывают услуги или выполняют работы по гражданско-правовым договорам.
Договор ГПХ отличается от трудового тем, что:
Предмет договора — конечный результат оказания услуг.
Оплачивается конечный результат оказания услуг, а не трудовая функция или исполнение обязанностей на должности.
Исполнителю не предоставляют рабочее место, не выдают бесплатно инвентарь для оказания услуг.
Исполнитель самостоятельно распоряжается своим временем в ходе оказания услуг, он не подчиняется фиксированному рабочему графику, который устанавливает заказчик.
Заказчик не предоставляет исполнителю социальные гарантии в виде отпуска, больничных и т.д.
Договор ГПХ не должен включать трудовую терминологию: работодатель, сотрудник, заработная плата, должность, график работы или другие отсылки к трудовому договору. Иначе контролирующие органы могут переквалифицировать гражданско-правовой договор в трудовой. Переквалификация означает для компании доначисление налогов и страховых взносов, а также возможный штраф и пени за просрочку их уплаты. Еще придется сдать по исполнителю отчетность в налоговую и СФР.
Сотрудничество с самозанятыми на платформе Qugo позволит минимизировать риски переквалификации отношений. На платформе доступны юридически верные шаблоны договоров и актов, которые учитывают все важные нюансы. Документооборот с исполнителями можно вести в электронном виде, а сами документы подписывать электронной подписью.
Передача определенных вещей и материалов самозанятому для оказания им услуги противоречит смыслу гражданско-правовых отношений. Передача инвентаря всегда должна быть возмездной. Необходимо учесть затраты самозанятого на инвентарь при выплате вознаграждения, сдать инструмент ему в аренду, продать или зачесть встречное требование.
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Как оформить передачу инвентаря самозанятому исполнителю
Способ оформления передачи зависит от вида услуг, которые оказывает или выполняет самозанятый.
Например, стилист или мастер маникюра, который разово приходит в салон красоты, может принести с собой собственный инвентарь или взять на месте в аренду у заказчика.
Курьеры могут купить термосумку для себя и осуществлять доставку заказов. Стоимость собственной сумки может быть включена в стоимость курьерских услуг, также можно купить или арендовать ее у заказчика.
Если не использовать, а расходовать материалы, как в случае с кондитерами, поварами, то при выплате вознаграждения необходимо учитывать стоимость понесенных затрат.
Способ 1. Включить стоимость инвентаря в вознаграждение
Если самозанятый использует свой инвентарь или его у него нет, то можно специально для конкретной задачи купить инвентарь и расходы на него включить в вознаграждение.
В договоре не пишите, что заказчик компенсирует расходы самозанятого на необходимые материалы, питание, проезд. Укажите, что самозанятый оплачивает все расходы самостоятельно за счет полученного вознаграждения. Это будет соответствовать гражданско-правовым отношениям.
Способ 2. Продать или сдать в аренду инвентарь заказчика самозанятому
Если у заказчика уже есть необходимый инвентарь, он может его продать или сдать в аренду исполнителю. Важно не скрывать за договором купли-продажи или аренды бесплатную передачу инструментов, иначе сделка будет признана недействительной.
Передача инвентаря в аренду должна оформляться актом приема-передачи с указанием именно рыночной стоимости имущества.
Акт составляется в свободной форме, но должен содержать информацию о самом объекте и его состоянии на момент передачи, о сроках и основании передачи.
Способ 3. Оформить взаимозачет
Если заказчик и самозанятый исполнитель оказывают друг другу услуги, можно оплаты по договорам провести прекращением обязательства зачетом встречного требования.
Например, самозанятый выполняет определенные работы для компании, а компания сдает этому самозанятому помещение в аренду. Расчет проводится в форме взаимозачета, то есть оплату производит та сторона, стоимость услуг которой меньше в размере разницы.
Обязательно должны быть оформлены два договора: на оказание услуг самозанятым и аренды.
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