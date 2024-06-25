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Qugo
Самозанятые

Почему бизнес предпочитает работать с самозанятыми через платформы

Компании часто обращаются к плательщикам НПД за услугами — это гибкое, выгодное и эффективное решение. Но работать напрямую с физлицами со специальным налоговым статусом иногда может быть довольно рискованно: статус каждого исполнителя надо проверить, подписать договор, перечислить гонорар и получить закрывающие документы. Поэтому бизнес все чаще стал сотрудничать с самозанятыми через специальные платформы.
Почему бизнес предпочитает работать с самозанятыми через платформы
Иллюстрация: Qugo

Зачем нужны платформы для работы с самозанятыми

Платформа выступает в качестве посредника — постановка заданий и согласование всех условий решаются через нее, а оплата происходит по факту выполнения и принятия работы. Таким образом исполнитель уверен, что оплата поступит в полном размере, а заказчик — что ему придет чек для подтверждения расходов в учете. И это далеко не все гарантии и преимущества которые получают стороны.

Почему бизнес выбирает платформы при сотрудничестве с самозанятыми

При работе с плательщиками НПД компаниям надо постоянно проверять их специальный налоговый статус и подписывать закрывающие документы. Если у организации несколько исполнителей-самозанятых, то справиться можно самостоятельно. Но при наличии нескольких десятков человек — вручную проверять статус каждого исполнителя, подписывать документы и получать чеки становится проблематично. 

В этих ситуациях компании обращаются к посредникам — специальным платформам, таким как Qugo. Платформы гарантируют, что все закрывающие документы поступят от исполнителя: договор и акт будут подписаны и корректно оформлены.

Кроме этого, организация не попадет под подозрение своего банка и ЦБ из-за массовых выплат самозанятым, так как именно платформа перечисляет деньги исполнителям, имея на такие операции специальные разрешения. Более того, услуги сервисов сравнительно небольшие — в среднем от 1% до 4% от оборота. Все это — базовый набор функций платформ, которые выгодны бизнесу.

Дополнительные услуги для компаний при сотрудничестве с плательщиками НПД

Рынок растет, а значит и платформы предлагают более выгодные условия и дополнительные полезные услуги для компаний. Например, проверку дохода самозанятого на превышение лимита в 2,4 млн рублей. Эта функция особенно удобна компаниям в конце года, когда есть риск, что исполнитель не сможет задекларировать свой доход по НПД и заказчику придется заплатить НДФЛ и страховые взносы с суммы вознаграждения.

Еще одна дополнительная услуга — уведомление в МВД для иностранных граждан. Эта дополнительная функция очень востребована среди клиентов Qugo, у которых нет специалиста по миграционному учету. Через платформу уведомление для МВД сформируется всего в пару кликов. Да, за эту услугу придется немного доплатить, но обойдется она в разы дешевле, чем обращаться к сторонней компании для подачи миграционного уведомления или попасть на штраф из-за его отсутствия.

Также заказчики часто обращаются за консультациями. Специальные платформы для работы с самозанятыми постоянно отслеживают изменения в законодательстве и готовы ответить на все вопросы: от условий в договоре до налоговых нюансов. Такая услуга может быть полезна тем компаниям, у которых в штате нет юриста.

Предпосылки для перехода на платформу

Если хоть на один из критериев ниже вы ответите утвердительно, пора подумать в отношении выбора специальной платформы для сотрудничества с самозанятыми:

  • рост числа исполнителей со специальным налоговым статусом более, чем на 20% по сравнению с прошлым месяцем;

  • требование о даче пояснений от ФНС в отношении сотрудничества с плательщиками НПД;

  • запрос банка в отношении массовых операций физлицам;

  • общая сумма вознаграждений самозанятым превышает 50% от фонда оплаты труда штатных сотрудников;

  • большая нагрузка на бухгалтера и специалиста по кадрам;

  • отсутствие закрывающих документов от исполнителей или проблемы с получением чеков, а также подписанных договоров и актов.

Это примерный перечень факторов, на которые надо обратить внимание бизнесу. 

Специальные платформы: плюсы для самозанятых

При выборе заказа самозанятый сразу видит, какая сумма вознаграждения поступит после оказания услуги — никакой комиссии нет, надо будет только уплатить налог. Кстати, многие платформы сами удерживают НПД и перечисляют его в бюджет.

Стоит отметить про дополнительные услуги самозанятым. Например, в Qugo физлица со специальным налоговым статусом могут оформить страховку на период болезни, получить бесплатную консультацию по вопросам работы сервиса и налогового статуса, в том числе и на других языках.

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Почему бизнес предпочитает работать с самозанятыми через платформы

Компании часто обращаются к плательщикам НПД за услугами — это гибкое, выгодное и эффективное решение. Но работать напрямую с физлицами со специальным налоговым статусом иногда может быть довольно рискованно: статус каждого исполнителя надо проверить, подписать договор, перечислить гонорар и получить закрывающие документы. Поэтому бизнес все чаще стал сотрудничать с самозанятыми через специальные платформы.

Почему бизнес предпочитает работать с самозанятыми через платформы
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