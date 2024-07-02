Задание к договору с самозанятым: как правильно оформить и для чего это нужно

Задание к договору — это не обязательный, но очень важный документ для бизнеса, который привлекает самозанятых на оказание услуг. Зачем нужно оформлять задание и как это грамотно сделать.

Для чего оформлять задание к договору с самозанятым

Задание самозанятому — это документ, который подтверждает сдельность сотрудничества с исполнителем. В нем фиксируется условие о начислении оплаты в зависимости от объема или количества услуг. Задание можно включить в договор, вынести в приложении или передавать отдельно через специальные онлайн-платформы.

Цель задания — по сути, это приложение к договору, где подробно описаны условия оказания услуг с четко прописанным результатом.

Грамотно оформленное задание помогает заказчику снизить риски переквалификации сотрудничества с самозанятым в трудовые отношения. Так заказчик сможет избежать доначислений и штрафов, которые налоговая может начислить за нарушения трудового законодательства и неуплату НДФЛ и страховых взносов.

Также данный документ служит фактом сдельного характера отношений между заказчиком и исполнителем для контролирующих органов в случае проверки, что оплата производится за конкретный результат, а не за сам процесс работы.

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Когда нужно, а когда не обязательно оформлять задание

Если исполнитель должен выполнить разовую задачу, все требования к которой можно прописать в самом договоре, то отдельно оформлять задание нет необходимости.

Если заказчик планирует обращаться к исполнителю в рамках проекта — лучше заключить «рамочный» договор, а на каждую услугу оформлять отдельные задания.

Пример предмета «рамочного» договора: «Предметом договора выступает услуга по написанию рекламных текстов на заданные темы для размещения на сайте заказчика. Название темы, требования к содержанию, объем и сроки оказания услуги определяются заданиями, которые будут согласовываться с исполнителем посредством электронной переписки».

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Как правильно оформлять задание

В «рамочном» договоре не должно быть отсылок к трудовому договору и трудовой терминологии — «работник», «заработная плата», «должность» и т.д. Это относится также и к оформлению задания.

Утвержденной формы или конкретных требований к оформлению задания нет. Что будет включать документ — зависит от специфики услуг. Но главное, чтобы в нем была отражена вся необходимая информация для качественного и своевременного выполнения задачи исполнителем.

В задании подробно опишите:

результат оказания услуги и требование доработок в случае несоответствия;

конкретный объем и характеристики услуги;

сроки выполнения;

стоимость вознаграждения за конкретный объем и другую важную информацию.

Одно из отличий гражданско-правовых отношений от трудовых — право выбора у исполнителя взять задание или отказаться от него. Поэтому при передаче исполнителю задания важно получить от него согласие, что он готов взяться за задачу, и только после этого ждать результаты в установленные сроки.

Пример правильного оформления задания:

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Пример некорректно оформленного задания:

Услуги упаковщика заказов в магазин одежды «Фаворит» по адресу г. Москва, ул. Пролетарская к. 5, павильон 10. Стоимость часа — 1 500 руб. Выработка — 20 часов в месяц.

Пример грамотно оформленного задания на эту же услугу:

1. Услуги по упаковке заказов на время сезонной акции (с 10.06.2024 по 12.06.2024) в магазин одежды «Фаворит» по адресу г. Москва, ул. Пролетарская к. 5, павильон 10.

2. Задачи:

Упаковка заказа в праздничные картонные коробки и обвязка бантом. При оказании услуги не допускаются повреждения упаковки, нарушающие внешний товарный вид.

Выдача заказа покупателю и рекламного буклета.

3. Стоимость одной упаковки составляет 35 руб. за штуку.

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