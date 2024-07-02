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Самозанятые

Задание к договору с самозанятым: как правильно оформить и для чего это нужно

Задание к договору — это не обязательный, но очень важный документ для бизнеса, который привлекает самозанятых на оказание услуг. Зачем нужно оформлять задание и как это грамотно сделать.
Задание к договору с самозанятым: как правильно оформить и для чего это нужно
Иллюстрация: Qugo

Для чего оформлять задание к договору с самозанятым

Задание самозанятому — это документ, который подтверждает сдельность сотрудничества с исполнителем. В нем фиксируется условие о начислении оплаты в зависимости от объема или количества услуг. Задание можно включить в договор, вынести в приложении или передавать отдельно через специальные онлайн-платформы. 

Цель задания — по сути, это приложение к договору, где подробно описаны условия оказания услуг с четко прописанным результатом.

Грамотно оформленное задание помогает заказчику снизить риски переквалификации сотрудничества с самозанятым в трудовые отношения. Так заказчик сможет избежать доначислений и штрафов, которые налоговая может начислить за нарушения трудового законодательства и неуплату НДФЛ и страховых взносов.

Также данный документ служит фактом сдельного характера отношений между заказчиком и исполнителем для контролирующих органов в случае проверки, что оплата производится за конкретный результат, а не за сам процесс работы.

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Когда нужно, а когда не обязательно оформлять задание 

Если исполнитель должен выполнить разовую задачу, все требования к которой можно прописать в самом договоре, то отдельно оформлять задание нет необходимости. 

Если заказчик планирует обращаться к исполнителю в рамках проекта — лучше заключить «рамочный» договор, а на каждую услугу оформлять отдельные задания.

Пример предмета «рамочного» договора: «Предметом договора выступает услуга по написанию рекламных текстов на заданные темы для размещения на сайте заказчика. Название темы, требования к содержанию, объем и сроки оказания услуги определяются заданиями, которые будут согласовываться с исполнителем посредством электронной переписки».

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Как правильно оформлять задание

В «рамочном» договоре не должно быть отсылок к трудовому договору и трудовой терминологии — «работник», «заработная плата», «должность» и т.д. Это относится также и к оформлению задания.

Утвержденной формы или конкретных требований к оформлению задания нет. Что будет включать документ — зависит от специфики услуг. Но главное, чтобы в нем была отражена вся необходимая информация для качественного и своевременного выполнения задачи исполнителем.

В задании подробно опишите:

  • результат оказания услуги и требование доработок в случае несоответствия;

  • конкретный объем и характеристики услуги;

  • сроки выполнения;

  • стоимость вознаграждения за конкретный объем и другую важную информацию.

Одно из отличий гражданско-правовых отношений от трудовых — право выбора у исполнителя взять задание или отказаться от него. Поэтому при передаче исполнителю задания важно получить от него согласие, что он готов взяться за задачу, и только после этого ждать результаты в установленные сроки.

Пример правильного оформления задания:

  1. Рекламная статья на тему «Рынок фриланса в 2024 году».

  2. Количество символов — 5 000 знаков без пробелов, оригинальность текста — не менее 75% по сервису Текст.ру.

  3. Не менее четырех заголовков.

  4. Ключевые слова и их минимальное количество в тексте: рынок фриланса (5), фрилансер (5), биржа (5), искать (4), заработок/зарабатывать (4), рейтинг (3), сфера (3), найти (3), конкуренция (1).

  5. Материал оформляется в формате Гугл.Документа, ссылка на статью в режиме Редактора.

  6. Срок выполнения работы — не позднее 05.07.2024.

  7. Стоимость — 3 000 руб.

Пример некорректно оформленного задания:

  1. Услуги упаковщика заказов в магазин одежды «Фаворит» по адресу г. Москва, ул. Пролетарская к. 5, павильон 10.

  2. Стоимость часа — 1 500 руб.

  3. Выработка — 20 часов в месяц.

Пример грамотно оформленного задания на эту же услугу:

1. Услуги по упаковке заказов на время сезонной акции (с 10.06.2024 по 12.06.2024) в магазин одежды «Фаворит» по адресу г. Москва, ул. Пролетарская к. 5, павильон 10.

2. Задачи: 

  • Упаковка заказа в праздничные картонные коробки и обвязка бантом. При оказании услуги не допускаются повреждения упаковки, нарушающие внешний товарный вид. 

  • Выдача заказа покупателю и рекламного буклета.

3. Стоимость одной упаковки составляет 35 руб. за штуку.

Доверьте работу с самозанятыми платформе Qugo. Это официальный партнер Федеральной налоговой службы, что позволяет сервису автоматически проверять статус каждого самозанятого, генерировать чеки, а также осуществлять уплату налога на профессиональный доход от имени исполнителя.

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