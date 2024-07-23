Правильные формулировки в договоре с самозанятым: шпаргалка для заказчика

Договор с самозанятым заключают по тем же правилам, что и с другими контрагентами, поэтому большую часть его условий можно взять из типовых форм, которые использует компания. Но есть и особенности, которые нужно учесть в тексте договора.

Статус самозанятого

В договоре лучше указать, что контрагент является самозанятым и применяет спецрежим НПД. Это необязательный элемент, но он поможет дополнительно подстраховаться. Так налоговая сразу поймет, почему выплаты по договору не облагаются НДФЛ и страховыми взносами на ОПС, ОМС и ВНиМ.

Например, условие можно сформулировать так: «Исполнитель является самозанятым лицом и применяет в своей деятельности специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

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Уведомление об утрате статуса

В разделе, где перечислены обязанности самозанятого, пропишите, что он должен уведомить компанию об утрате статуса плательщика НПД. Дополнительно укажите срок и способ направления такого уведомления и установите штраф за неисполнение этой обязанности. Это поможет своевременно отреагировать на изменения и избежать доначисления налогов и взносов из-за работы с физлицом без специального статуса.

Сформулировать эти положения можно так: «Исполнитель обязан уведомить Заказчика о прекращении применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в письменном виде в течение ___ календарных дней с даты снятия с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход. В случае нарушения Исполнителем обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, он уплачивает Заказчику штраф в размере __________ рублей».

Последствия утраты статуса

В договоре желательно урегулировать спорные вопросы, которые могут возникнуть после того, как контрагент перестанет быть самозанятым. Например, пропишите такие моменты:

продолжит ли действовать договор после того, как самозанятый утратит право на применение спецрежима или откажется от его применения;

как изменится вознаграждение по договору.

Если компания планирует продолжать сотрудничество с контрагентом, который утратил статус самозанятого, в договоре это можно сформулировать так:

«В случае прекращения применения Исполнителем специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» настоящий Договор сохраняет свое действие до полного исполнения обязательств сторон по нему. С момента утраты Исполнителем статуса плательщика налога на профессиональный доход Заказчик исчисляет и уплачивает налоги и взносы в соответствии с Налоговым кодексом РФ».

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Выдача чеков

Прописывать условие о том, что самозанятый обязан выдавать чеки об оплате, необязательно. Но обычно такое условие включают в обязанности контрагента, а также предусматривают штраф за то, что он не направил документ или предоставил его с нарушением сроков.

Чек потребуется, чтобы подтвердить расходы компании на оплату услуг, а соответствующие условия простимулируют контрагента своевременно его выдать.

В договоре можно использовать такую формулировку: «Расчеты по договору подтверждаются чеком, который Исполнитель обязан сформировать в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ и выдать Заказчику путем направления на адрес электронной почты _________ или лично в течение ____ календарных дней со дня получения вознаграждения по договору. В случае неисполнения этой обязанности исполнитель должен выплатить Заказчику штраф в размере ______ рублей».

Особые условия для иностранцев

Если компания взаимодействует с самозанятым иностранцем, придется включить в договор дополнительные условия:

Реквизиты разрешительных документов и место выполнения работ или оказания услуг. Временно пребывающие и временно проживающие иностранцы могут трудиться только в том субъекте, где им выдан разрешительный документ.

Порядок выплаты вознаграждения по договору. Иностранному гражданину, который является валютным нерезидентом, можно производить оплату только через банк.

Какие формулировки нужно избегать

Ответ — фразы, которые могут повлечь переквалификацию договора с самозанятым в трудовой.

Например, лучше не использовать термины из трудового законодательства: «работник», «работодатель», «правила внутреннего трудового распорядка», «локальные акты», «материальная ответственность» и другие.

Не включайте в договор конструкции, которые характерны для трудового права. Например, риски влечет ситуация, когда конкретный объем услуг или работ в договоре не зафиксирован.

Контролирующие органы могут посчитать, что для заказчика не имеет значения результат оказания услуг, ему важен сам процесс (письмо ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674@). Поэтому в договоре лучше прописать конкретный перечень услуг или работ и сроки их оказания (выполнения).

Также желательно избегать условия, которые характерны и для трудовых, и для гражданских правоотношений. Они могут стать дополнительным сигналом для переквалификации договора, хотя сами по себе не свидетельствуют о наличии трудовых отношений. Например, внимание контролеров может привлечь условие о праве заказчика проверять ход выполнения работ (постановление АС Поволжского округа от 25.08.2023 по делу № А65-23239/2022).

Платформа Qugo поможет упростить работу с самозанятыми, автоматизировать документооборот и все необходимые расчеты. Это официальный партнер Федеральной налоговой службы, что позволяет сервису автоматически проверять статус каждого самозанятого, генерировать чеки, а также осуществлять уплату налога на профессиональный доход от имени исполнителя.

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